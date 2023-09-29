«Медведев сказал, что могу войти в десятку». Шевченко в мыслях о топ-50 ATP и свадьбе

85-й в мире Александр Шевченко вышел во второй круг Astana Open, обыграв голландца Ботика ван де Зандсхулпа. Там он встретится с сербом Хамадом Меджидовичем, которому, кстати, активно с финансовой точки зрения помогает Новак Джокович. За год, что мы не виделись с Сашей, многое в карьере 22-летнего теннисиста изменилось: два месяца назад перед американской связкой он сменил тренера, с которым работал 12 лет, а в конце года женится на российской теннисистке Анастасии Потаповой.

В той же Астане мы вновь встретились с Сашей: обсудили новые цели, расставание с не просто тренером, а почти отцом Гюнтером Бресником и скорую свадьбу.

Корреспондентка «Чемпионата» София Колодкина и Александр Шевченко Фото: Софья Колодкина, «Чемпионат»

«У Гюнтера очень большая семья, он не может поддерживать меня на турнирах»

— Александр, год назад в той же Астане вы были ещё под началом Гюнтера Бресника. Как так? Что изменилось?

— Мне кажется, нам нужно сделать перерыв – поэтому и произошло расставание. В последнее время было сложно: кто-то кого-то не слышал. Но мне вообще непросто теперь видеть какого-то другого тренера на его месте, так что надо принять это как данность. Сейчас есть много вариантов, однако к чему-то конкретному не пришёл. И даже думаю, что через время мы сядем, поговорим и, возможно, начнём опять работать. Потому что он для меня больше, чем просто тренер, я его, можно сказать, люблю – все результаты, которых я добился, были с ним… Бресник сыграл большую роль.

— И всё же основная причина?

— У Гюнтера очень большая семья, он не хотел особо ездить. А я провожу в туре очень много времени – сейчас серия в Америке, Китае, Европе. И вновь возвращаться в Австрию на неделю, чтобы дальше ехать по туру – сложно, он просто не может поддерживать меня на турнирах.

— И база была у него. Что сейчас?

— Никакой базы нет. Родители в Вене, а я этот город безумно люблю, он мне нравится, хочу остаться жить здесь. Но на данный момент надо играть турниры, искать, где на недельку с кем-то потренироваться, и ехать дальше. Так что сейчас сложновато, хотя я привык к этому – всю свою карьеру ездил в одиночку, лишь пару турниров провёл с тренером. Сегодня, правда, на этом уровне становится всё сложнее и сложнее – нужен человек, который будет помогать. Пока ищу варианты и не знаю, получится ли найти того самого до конца года – явных вариантов нет – или буду один.

— При нём же ещё были равные матчи с Синнером, Хуркачем, Медведевым. Что не хватило для сенсации?

— Думаю, опыта. Опять же, если взять матч с Хубертом, считаю, играл очень хорошо, хотя и до этого не показывал сверхрезультаты на харде. Так что этот матч придал мне уверенности, так как я видел, чувствовал, что мог его победить. Но, к сожалению, где-то сыграл опыт – в нервных ситуациях он намного лучше играл. С Даней, считаю, сам немного накосячил: при счёте 30-30 не ударил в пустой угол. Опять же, это опыт. Видно, что более зрелый игрок в такие моменты включается, я же наоборот — всё из-за нервов. Думаю, со временем это ко мне придёт, и я стану лучше. Обидно было проигрывать такие матчи, потому что мог сделать пару сенсаций, забрать больше очков и, может, уже бы и в топ-50 стоял. Особенно в Мадриде: не знаю, как всё обернулось бы, обыграй я тогда Даниила.

Даниил Медведев и Александр Шевченко в Мадриде-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С Синнером тоже был равный матч, но, если честно, в третьем сете шансов особо не было – он играл на уровень выше. В первом сыграл я на уровне, однако был провал, во втором – даже лучше, чем он.

— Как вам заявления о новой «Большой тройке». Не на пустом месте?

— Знаете, это невозможно сравнивать. Это как небо и земля: Джокович, Федерер, Надаль и даже Маррей – это был абсолютно другой уровень игроков в их прайме. Да, сейчас Алькарас показывает абсолютно бешеный теннис, но давайте посмотрим, как он будет играть до конца карьеры. Сможет ли он этого добиться. Загадывать сейчас? Когда он это сделает, можем поговорить (улыбается).

— Даня любит давать советы и как-то приободрить. Что-то после того матча в Мадриде сказал?

— Даню считаю одним из ближайших людей в туре: всегда могу с ним в раздевалке пообщаться или даже за PlayStation поиграть и перекинуться парой фраз. Он мне всегда давал много советов: как в те или иные моменты поступать. Я за это ему благодарен. После Мадрида сказал, что если я так продолжу играть, то точно однажды сыграю с ним в финале, а могу и в десятку войти. Приятно слышать такие слова, но понимаю: чтобы этого добиться, придётся проделать невероятную работу – до этого всё ещё далеко.

«Андреев – хороший человек и большой трудяга»

— Азиатскую серию вы встретите вместе с Анастасией.

— Да, но всё равно она играет в Пекине, я – в Шанхае, мы не увидимся. Потом она остаётся, а я возвращаюсь в Европу. Если вначале было много совместных турниров, мы часто виделись, то под конец сезона нас немного разбросало: не каждый турнир девушки и мужчины играют вместе.

— Но Анастасия будет поддерживать вас после её малого Итогового WTA, если туда попадёт. Что у вас в графике?

— Турниры ATP в Антверпене, Стокгольме, Вене, Базеле, Париже, Метце, Тель-Авиве.

— Да, и Шанхай после снятия Чорича. Знакомы с местным хардом?

— Нет, впервые буду там, вообще не знаю, чего ожидать от Китая – будет круто или нет. Друзья говорили, что там не особо быстро, что, в принципе, под мою игру будет неплохо.

— Игорь Андреев как-то помогает, раз вы всё время вместе?

— Да, много помогает. Мы всегда говорим, он, бывает, присутствует на моих матчах, когда может. За это я ему очень благодарен. Игрок такого уровня, как он – был 18-м в мире – был таким трудягой. Стиль тенниса об этом говорит. Я признаю таких игроков, которые работали, чтобы добиться того уровня. Считаю его очень хорошим человеком и игроком, который даже мне в чём-то может помочь. Фидбек всегда даёт.

«Почти не пропускаю матчи Насти»

— В Астане где-то побывали?

— Да, сходили в пару ресторанов, но особо времени нет – на турнирах оно уходит на поездки и тренировки. В Германии, когда время позволяло, каждый день гуляли, тренировались вместе утром, чуть днём, а так на турнирах иначе: поели, фильм посмотрели да спать.

Александр Шевченко и Анастасия Потапова Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

— Что смотрите?

— Настя смотрит много шоу: одно из них с Павлом Волей «Двое на миллион». Какая-то викторина, где после отгаданных вопросов тебе начисляются деньги на баланс. Она больше по сериалам, я же люблю фильмы.

— Что смотрели из последнего?

— Фильм с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон «Убийство в Париже».

— Как часто теперь смотрите женский тур?

— Естественно, когда начал встречаться с Настей, стал больше смотреть: почти не пропускаю её матчи. До этого не было такого внимания. Сейчас всегда говорим про матч, если ей нужно, пытаюсь помочь, даю советы. Если нет – отхожу, не мешаю. Могу сказать, что она стала поспокойнее, слёз в номере после матча точно нет да и не было – любую встречу спокойно обсудили, поужинали, и всё нормально.

— Доминик Тим как раз в Астане. Какое впечатление производит ваш кумир здесь?

— Знаете, я следил за ним с девяти лет, как стал учеником в академии Гюнтера: помню, как он поднимался с низов, сколько времени проводил на корте – что-то нереальное, считаю его чемпионом. Есть всего несколько человек, на которых я смотрю как на легенд: Гаэль Монфис и он – Доминик. Тима очень уважаю, стараюсь не пропускать его матчи, потому что он очень хорош как человек. Для меня он идол.

«Как это объяснить? Любовь»

— Как «челленджеры» в испанском Тенерифе, Мадриде и американском Финиксе повлияли на вас?

— Тогда был план зайти в сотню. Сейчас я уже 85-й. Теперь планирую в топ-50. Планы изменились (улыбается). Эти турниры добавили уверенности: обыграл четырёх игроков топ-100, чтобы дойти до финала Финикса. Турнир был категории 175, но состав, как на ATP-500 – обыграл Хюслера, Берреттини, Монфиса, Галиса. После этого как-то пошлó: понял, что могу играть на этом уровне, с этими теннисистами.

— Результаты явно связаны и с эмоциональным подъëмом. Анастасия рассказала, что в моменте не ожидала получить предложение. Почему решили, что пора?

— Как это можно объяснить… любовь. Не думал, что так рано сделаю этот шаг, но когда встретил своего человека, понял, что хочу именно с ней продолжить отношения. Мы уже давно знакомы, родители друг друга знают, она в Вену ко мне приезжала. Все всё одобрили давным-давно.

Сейчас она решает все вопросы со свадьбой. Я сказал: «Насть, если я этим буду заниматься, у нас точно не свадьба будет, а что-то другое. Лучше буду в сторонке играть в теннис, ты этим занимайся».

— Какие-то моменты вы всё-таки решаете?

— Естественно, она советуется. Если на меня полностью это переложить, будет караул (смеётся).

— Знаю, из-за тренировочного процесса Россию редко посещаете. А Настя очень любит Москву.

— Я лишь в Европе хочу жить. Буду Настю пытаться туда перевезти – в Москву мне не особо хочется. Не скажу, что мне не нравится город, просто комфортнее в той же Вене.