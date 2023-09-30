Китаянку жёстко подставил именитый тренер. Со скандалом бросил её ради раскрученной Осаки

Китаянка Чжэн Циньвэнь победила соотечественницу Чжу Линь (6:2, 6:4) в финале Азиатских игр. На пресс-конференции 20-летняя теннисистка не особо радовалась завоеванию титула. Цзиньвэнь сообщила журналистам неприятную новость – именитый бельгийский тренер Вим Фиссетт бросил её и ушёл к четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» Наоми Осаке, которая собирается вернуться на корт в 2024 году после декрета.

«Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу сейчас говорить об этом человеке», — сказала Циньвэнь.

Китайский теннисный инсайдер Чжан Бендоу раскрыл некоторые детали скандального расставания. Фиссетт должен был присоединиться к Циньвэнь на Азиатских играх, но внезапно перед отъездом в Пекин сообщил, что решил прекратить с ней сотрудничество. Поступок, который не красит 43-летнего бельгийца.

Вим Фиссетт начал свою тренерскую карьеру в 2009 году. Он работал с такими именитыми теннисистками, как Ким Клейстерс (2009–2011), Сабина Лисицки (2013), Симона Халеп (2014), Виктория Азаренко (2015–2016, 2018–2020), Петра Квитова (2016), Сара Эррани (2016), Йоханна Конта (2016–2017), Анжелика Кербер (2017–2018), Наоми Осака (2020–2022). Почти все из них побеждали на турнирах «Большого шлема, в том числе во время сотрудничества с Фиссеттом. Особенно продуктивно он трудился с Клейстерс, которая под его руководством завоевала титулы на US Open (2009, 2010) и Australian Open (2011). Эти титулы сделали Виму имя в большом теннисе.

20-летняя Чжэн Циньвэнь – первая ракетка Китая и главная надежда местных теннисных фанатов. Циньвэнь начала сотрудничество с Фиссеттом в июне этого года, незадолго до начала травяного сезона. Ради работы с бельгийцем Чжэн рассталась со своим давним тренером испанцем Пере Рибой. От этого выиграли обе стороны. Риба стал тренером американки Кори Гауфф, которая под его руководством выдала ударный отрезок на харде, взяла титулы в Вашингтоне, на «Мастерсе» в Цинциннати и US Open.

Вим Фиссетт и Чжэн Циньвэнь Фото: Corbis via Getty Images

В свою очередь, Циньвэнь быстро показала прогресс, начав работать с Фиссеттом. Чжэн выиграла свой первый в карьере титул WTA на грунте в Палермо. Вскоре на US Open – 2023 Циньвэнь сенсационно дошла до четвертьфинала, выбив в 1/8 финала на тот момент действующую финалистку турнира Онс Жабер (6:2, 6:4). Зайти дальше не удалось – китаянка без шансов уступила будущей финалистке и первой ракетке мира Арине Соболенко (1:6, 4:6).

Китаянка не заработала ни одного брейк-пойнта за игру и посетовала на то, что подача Соболенко по силе сопоставима с мужской. Она отметила, что ей следует совершенствовать приём и первые удары после него, развивать реакцию во время тренировок с «высоким парнем», под которым подразумевала тренера Фиссетта. Чжэн также сказала, что они узнают друг друга всё лучше с течением времени и в будущем она рассчитывает показать ещё более качественный результат.

Цзиньвэнь обидно проиграла Соболенко в четвертьфинале US Open, но показала лучший результат в карьере на «Шлемах» и всё равно заслужила высочайшую оценку за турнир. Прогресс за короткий срок с Фиссеттом был очевиден. Сейчас Чжэн занимает 23-е место в рейтинге WTA. Это не рекорд, китаянка какое-то время находилась на 19-й позиции в мае. Однако нет сомнений, что первый выигранный турнир и выход в позднюю стадию ТБШ казались лишь разогревом для молодой перспективной теннисистки. Чжэн наверняка надеялась, что Фиссетт в конечном счёте поможет ей достичь высот японки Наоми Осаки, которая под его руководством выиграла US Open (2020) и Australian Open (2021). К сожалению, бельгийский тренер выбрал более простой и в тоже время неэтичный путь.

Фиссетт вряд ли собирался уходить от Осаки, но в июле 2022-го она сама рассталась с ним. По сути, уже тогда было ясно, что Наоми ждёт продолжительная пауза в карьере. Сезон японка доигрывала с отцом Леонардом Франсуа в качестве тренера, а затем ушла в декрет. Сотрудничество с Фиссеттом прервалось вынужденно, а не из-за недовольства теннисистки. Обе стороны обменивались комплиментами и желали друг другу всего наилучшего.

Вим Фиссетт и Наоми Осака Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вим около года пребывал в отпуске. Казалось, что бельгиец просто ждёт камбэка Наоми, который долго не объявлялся официально, но предположительно должен был состояться в начале 2024 года. Тем не менее летом этого года Фиссетт вдруг взялся за работу с Чжэн Циньвэнь. Неизвестно, на какой срок был рассчитан его контракт с китаянкой, но речь наверняка как минимум о годе.

Во время US Open – 2023 окончательно прояснились сроки возвращения Осаки на корт. Наоми заявила, что планирует играть в «тяжёлом графике» в 2024 году, начиная с серии турниров в Австралии. Первая реакция Фиссетта? Сразу же бежать к японке, с которой он ранее плодотворно трудился. Вот только зачем при этом подставлять Чжан Циньвэнь? Тогда уж не стоило вообще подписывать с ней контракт, если изначально собирался вернуться к Осаке. Проработать три месяца, показать отличный результат на «Шлеме» и сразу же бросить свою молодую подопечную – с этикой (не только трудовой, но и общечеловеческой) у Фиссетта явные проблемы.

Циньвэнь заявила, что Фиссетт нарушил контракт. Возможно, это слова на эмоциях. Ещё предстоит узнать детали соглашения. Скорее всего, в контракте Фиссетта и Циньвэнь была какая-то оговорка, которая позволяла тренеру досрочно прекратить сотрудничество. Иначе ему грозили бы судебное разбирательство и потенциальное отстранение от работы. Как бы то ни было, это не снимает с Фиссетта ответственности и не может служить оправданием его циничного поступка.

По реакции Чжэн видно, что Вим не подавал признаков желания бросить её, она рассчитывала работать с ним ещё долгое время. Теперь Циньвэнь придётся в срочном порядке искать себе нового тренера. Главное, чтобы перспективная теннисистка не расклеилась после неприятного случая с Фиссеттом. Победа на Азиатских играх показывает, что с моральным состоянием китаянки вроде как всё в порядке.