19-летняя Шнайдер проиграла первый в карьере финал WTA. Но станет уже 63-й ракеткой мира!

В субботу, 30 сентября, на турнире категории WTA-250 в Нинбо (Китай) состоялся финальный матч. Участницами решающего сражения стали тунисская теннисистка Онс Жабер, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, и 19-летняя россиянка Диана Шнайдер, 85-я ракетка мира. Жабер, первую сеяную, уже давно не удивить никакими финалами. 29-летняя спортсменка в 13-й раз добралась до решающего матча на турнирах уровня WTA. Из предыдущих 12 встреч, правда, выиграла только четыре, потерпев в том числе три поражения в финалах турниров «Большого шлема».

А вот для Шнайдер этот финал стал дебютным, если учитывать только турниры не ниже уровня WTA-250. В четвертьфинале Нинбо юная россиянка неожиданно обыграла двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову (2) — 6:1, 4:6, 6:3. А в полуфинале оказалась сильнее 18-летней чешки Линды Фрухвиртовой — 6:4, 6:1.

Комментируя предстоящий финал, Диана не знала, кто — Жабер или Надия Подороска, уступившая в полуфинале, — будет её соперницей. «Я буду просто счастлива сыграть с любой из них. Они обе опытные, отличные игроки. Я собираюсь приехать завтра и насладиться своим первым финалом. Постараюсь показать свой лучший теннис и бороться до конца», — сказала она на корте после победы в полуфинале.

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте Елена Веснина дала совет Шнайдер перед матчем с Жабер. По её мнению, Диане следует играть активно. «Начнём с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит её много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — цитирует Веснину «RT на русском».

Диана Шнайдер на Australian Open — 2023 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Но финал Шнайдер откровенно не удался. В начале первого сета соперницы взяли по гейму на подаче. А затем Жабер выдала мощный отрезок из трёх выигранных геймов, причём два из них — на чужой подаче. Свою подачу туниска при этом взяла под ноль. Шнайдер, которая на протяжении партии старалась атаковать, но часто ошибалась при этом, могла отыграть один брейк, но при 1:4 упустила два брейк-пойнта. А при 5:2 Онс уверенно подала на сет — 6:2 всего за 35 минут.

Перед началом второй партии Шнайдер запросила медицинский перерыв — спортсменке понадобилась помощь физиотерапевта. К сожалению, пауза не помогла россиянке. Ошибки никуда не делись, и события развивались так же, как и в первом сете, — Жабер, легко забиравшая свои геймы, была сильна и в чужих и быстро повела 4:1 с двумя брейками.

Как и в первой партии, в шестом гейме Диана добралась до брейк-пойнта, но упустила его — 5:1 в пользу Онс. По ходу этого гейма, к слову, начал накрапывать дождь, но это не помешало доиграть матч до конца. А в седьмом гейме Жабер реализовала второй матчбол на приёме — 6:2, 6:1 за 1 час 15 минут.

Вот так Шнайдер проиграла свой первый в карьере финал турнира WTA. Несмотря на это, в понедельник, когда WTA опубликует обновлённый рейтинг, она благодаря выходу в финал впервые поднимется на 63-ю строчку, отыграв таким образом 22 позиции. Что касается Жабер, которая так и останется седьмой в мировой классификации, то для неё этот титул стал пятым в карьере.