Медведев попал на неудобного француза в 1/4 Пекина! А Рублёв сорвал русское дерби

В борьбе за титул китайского «пятисотника» остался лишь один россиянин. Даниил ещё никогда не обыгрывал Уго Умбера.

В субботу, 30 сентября, на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) начались матчи второго круга. На корт выходили теннисисты, попавшие в нижнюю половину сетки. И в их числе были россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, посеянные вторым и пятым соответственно. Медведев и Рублёв попали не только в одну половину сетки, но и в одну четверть. Так что в случае успехов Даниила и Андрея во втором круге в четвертьфинале болельщиков ожидало российское дерби.

В первом раунде и Медведев, и Рублёв провели довольно нервные поединки. Андрею пришлось отыгрываться по сетам во встрече с британцем Кэмероном Норри — 4:6, 6:1, 6:4. В одном из эпизодов россиянин не выдержал и прокричал: «Не хочу я играть в этот теннис!» Даниил же одержал уверенную победу над американцем Томми Полом — 6:2, 6:1. Но всё равно нашёл время поспорить с судьёй.

После матча с Полом Медведев прокомментировал свою победу. «Легко не было нам обоим. Мы оба немного страдаем из-за смены часового пояса. Он, возможно, больше, приехав из Ванкувера (Томми Пол играл на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»). Может быть, это создаёт различие, но я думаю только о себе. И я доволен своим уровнем.

Я играл великолепно. Начало матча было нелёгким, но в первом круге всегда нелегко, особенно в другой части мира. Затем на протяжении встречи я играл всё лучше и лучше. И я очень доволен формой», — цитирует его пресс-служба ATP.

Даниил Медведев играет с Томми Полом на турнире ATP-500 в Китае в 2023 году Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Первым свою часть задачи по выходу в четвертьфинал решал Медведев. Во втором круге его соперником был 12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор. По личным встречам впереди был россиянин (5-2), притом что в 2023 году соперники по разу успели обыграть друг друга.

В первом сете перевес поначалу был на стороне Медведева. Россиянин в первом же гейме вышел на брейк-пойнт, но упустил его, а в третьем гейме взял чужую подачу, после чего забрал и свою — 3:1. После этого теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, пусть и не без брейк-пойнтов, а в седьмом гейме Даниил, казалось, сделал решающий шаг к победе в партии, оформив второй брейк, — 5:2.

Но у де Минора было другое мнение. Австралиец выиграл следующие три гейма, причём оба брейка ему удалось отыграть под ноль! Так счёт стал 5:5, и спустя ещё два гейма соперники перешли к тай-брейку. Тут уже Медведев не упустил своего. При 4:3 в свою пользу он сделал два мини-брейка подряд, после чего реализовал сетбол — 7:6 (7:3) за 1 час 14 минут. Хотя по ключевой статистике де Минор оказался лучше: по виннерсам он превзошёл соперника 16:9, да и невынужденных у него оказалось меньше — 11 против 13. Ну и семь двойных ошибок никак не могли пойти на пользу Даниилу.

Второй сет сложился в целом спокойнее. Медведев в четвёртом гейме добился брейка, и этого хватило ему для победы в партии, а значит, и в матче. Россиянин мог заканчивать всё в восьмом гейме, когда счёт был 5:2 в его пользу, но не воспользовался матчболом на приёме. Зато потом Даниил под ноль подал на матч — 7:6 (7:3), 6:3 за 45 минут. Во второй партии он почти вдвое превзошёл оппонента по виннерсам: 12 против семи.

Затем настала очередь Рублёва. Он сражался с французом Уго Умбером, 36-й ракеткой мира. Россиянин вёл в личных встречах (2-1). В нынешнем сезоне Андрей в двух сетах обыграл Умбера на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В сегодняшнем матче соперники быстро обменялись брейками (1:1), а в пятом гейме Рублёв ещё раз взял чужую подачу. Был он близок к этому и в седьмом гейме, но упустил единственный брейк-пойнт.

Тем не менее Андрей при 5:4 подавал на сет — и не смог этого сделать, так как Умбер в нужный для себя момент отыграл и второй брейк. И всё же Рублёв додавил оппонента, пусть и с большим трудом. В 11-м гейме он с третьего брейк-пойнта взял чужую подачу, а в 12-м, подавая, ушёл с 0:30 и реализовал первый же сетбол — 7:5 за 58 минут.

Андрей Рублёв играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

А вот вторую партию лучше провёл Умбер. Во втором гейме француз взял подачу Рублёва, и этого оказалось достаточно для победы в сете. Россиянин в первых трёх геймах на приёме регулярно выходил на брейк-пойнты, но упустил все пять шансов — соперник наказал его за расточительность. А подавая на партию при 5:3, Уго проиграл лишь очко — 6:3 за 44 минуты. Он продемонстрировал прекрасную статистику: 18 активно выигранных очков и всего одна невынужденная ошибка. Рублёв в этом смысле также был неплох (12 виннерсов и пять невынужденных), но этого было мало.

В начале решающего сета Рублёв сразу создал себе трудности, получив 0:40 на подаче. Тройной брейк-пойнт он отыграл, но концовка гейма осталась за французом. И очень хорошо, что Андрей тут же сделал обратный брейк (1:1), — в противном случае пришлось бы догонять соперника.

Затем соперники стали брать свои подачи, причём в шестом гейме Рублёв упустил брейк-пойнт — 3:3. А вот в восьмом гейме россиянин дожал оппонента на его подаче — Умбер стал часто ошибаться — и при 5:3 вышел подавать на матч. Но Андрей и тут придумал себе проблемы, под ноль отдав свой гейм после нескольких сорванных ударов. После этого воодушевлённый Уго сравнял счёт на подаче — 5:5.

После того как игроки взяли ещё по гейму на подаче, всё закончилось тай-брейком. В нём Умбер вёл 5:1, а при 6:3 сразу же использовал матчбол — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) за 2 часа 50 минут.

Таким образом, в четвертьфинале Пекина Медведев сыграет не с Рублёвым, а с Умбером. По личным встречам, как ни странно, 2-0 в пользу француза. Он победил россиянина на грунте Гамбурга-2020 и на ATP Cup в 2022-м.

Матч Даниил Медведев — Уго Умбер состоится в понедельник, 2 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».