«Готовился к битве, а меня снесли». Бублик крушил ракетки в самом коротком матче Астаны

Astana Open близится к своему экватору: уже определены все четвертьфиналисты. Многие лидеры продолжают борьбу, но только не третий сеяный здесь Александр Бублик. Представитель Казахстана проиграл первый же свой матч в одиночке неудобному и очень хваткому Себастьяну Офнеру.

Австриец сыграл матч жизни: возвращал все пущенные Бубликом первые под 230 км/ч, пробивал с обеих рук и не ломался под давлением болельщиков, которые наконец-то почти забили главную арену турнира вместимостью 2,5 тысячи. Игры и ярких розыгрышей они не увидели, зато застали уже традиционное шоу имени Саши Бублика.

Из толпы доносились: «На него вся страна смотрит», «Саня, делай красиво» или «Саня спит», а на корте в это время он крушил ракетки и перекидывался колкостями с судьёй. Ведь при счёте 4:3 и 15:0 на подаче Офнера в первом сете Бублик попал под заднюю линию, судья крикнул аут, а главный на вышке исправил и назначил переигровку. С решением был не согласен казахстанец, ведь следующим ударом Себастьян ошибся. Так что смирился Саша не сразу, ещё пару розыгрышей высказывал недовольство, а в концовке стартового сета разбил ракетку, которую тут же вручил фанату.

Во второй партии он пытался поменять игру и взвинтить темп, чаще выходя к сетке и играя сёрв-энд-воллей, но и это не работало. Австриец забрал инициативу ещё на старте матча и так и не позволил её перехватить. В дело пошли даже подачи с руки, её Бублик исполнил аж шесть раз подряд. Но коронка навряд ли была нацелена на то, чтобы разозлить или как-то вывести из себя Офнера – для забавы и шоу ради. Как рассказал австриец в интервью «Чемпионату», к такому развитию событий он был готов, а зла на Бублика не держит.

«Я был готов к его игре – подача Саши невероятна. Я просто пытался как-то её вернуть и быть сконцентрированным на моей игре на первой, так что я действительно начал очень здорово. Думаю, я был вполне конкурентоспособен. Раздражала ли его подача? Нет, я был абсолютно спокоен. Он это сделал во втором сете уже при счёте 1:5. Скорее, больше для публики. Да и он это мог делать. Так что, скорее, я был сконцентрирован на моей игре, на подаче. И сделал это круто. Болельщики меня не поддерживали? Мне это было абсолютно безразлично, я это просто принял, так как логично, что местного игрока будут поддерживать больше».

Ещё час спустя речь на пресс-конференции толкнул Саша. Объяснил причины самого быстрого поражения на этом турнире, почему не удалось перестроиться по ходу матча, в связи с чем пропустит Шанхай и почему теннис сейчас находится на неверном пути.

— Есть ощущение, что вы просто перегорели? Первый матч лишь вечером четвёртого дня. Как всё это время быть сконцентрированным.

— Наоборот, это была моя просьба к турниру, чтобы я начинал в субботу, потому что поздно прилетел с Китая – только во вторник утром. Это было запланировано заранее: привыкнуть к кортам, мячам, да и переходить с улицы в зал всегда тяжело – всё разное. Всегда прошу, когда у меня есть такая возможность на турнире.

— Когда у соперника летит всё, как эмоционально перестроиться, смириться с этим и просто начать заново?

— Да, это действительно тяжело, я ему об этом сказал у сетки и спросил: «Каким образом ты при такой великолепной игре так низко стоишь?». Он играет лишь один год, я его особо никогда не видел на других турнирах. Тяжело. Дома, свои трибуны, и я был хорошо готов к турниру, но он отыграл великолепно. Я действительно не ожидал от него такой классной игры. Но это теннис.

— Когда у вас не летит игра, вы часто пользуетесь подачей и выходом к сетке. Почему в этот раз не получилось?

— Очень быстро им была перехвачена инициатива. Всё происходило стремительно. Вроде бы только вышли, и вроде я играю дома, а в итоге как будто он при домашних трибунах. Обычно такое происходит в Америке, когда играешь с американцами: ты не успеваешь опомниться, а уже 0:4. И тут всё быстро, он действительно играл хорошо. Когда был переломный момент – у меня был брейк-пойнт – то он попал очень неплохой удар справа. Не уверен, что он ещё так когда-нибудь попадёт. Но когда уже 0:2, 0:3 и нет особых шансов на приёме, тяжело возвращаться – я пробовал всё, что в моих силах. А он отыграл вообще без ошибок.

— Ваш перформанс в конце больше, чтобы порадовать публику, чем вывести из равновесия соперника?

— Я всегда говорил вам, что зрители пришли смотреть на шоу. Я заметил, что теннис двигается в неправильном направлении: игру замедляют, делают скучнее. Мне неинтересно. Даже Даниил говорил о мячах, что они стали медленные. Быстрого, зрелищного тенниса не получается. Даниил сказал, что это плохо для тенниса. Для него, однако, такой стиль подходит, он выигрывает. Но для меня два эйса за два сета – таких результатов я не видел у себя давно. При том, что мне показалось, я подавал не так плохо. Но при этом мячи очень медленные, не получается играть в агрессивный теннис, в который я пытался играть на протяжении почти пяти последних лет – с 2019 года я стою в топ-50. Я настраивался на битву, на упорный матч, а меня, условно, снесли с корта. Поэтому, надеюсь, они были всё равно довольны.

Подача на закрытом харде в нынешних условиях не работает: корты медленные, мячи большие и тяжёлые. С какой бы силой я ни подавал, мячи возвращаются обратно. Я оказался к этому не готов. Проведём работу с командой. Потому что это длится уже какое-то время. Все жалуются на мячи: у всех болят локти, кисти, я уже не могу сильнее подавать. Я подаю 237 км/ч или 238 км/ч. А это не работает.

— Не беспокоят ли сейчас болезненные ощущения?

— Всё нормально. Но я не нахожусь на корте, сколько находятся там другие ребята, то есть в два-три раза меньше, чем остальные. Но здесь, например, я испытывал дискомфорт. Снялся с Шанхая, так как чувствовал проблемы с левой кистью. Пытаюсь разогнать мяч слева, но чувствуются болезненные ощущения. Так что возьму паузу в две недели и вернусь уже только в Антверпене.

А Себастьян Офнер вернётся на корты Astana Open уже в 1/4 в австрийском дерби – в соперниках Доминик Тим, который часами ранее взял изнуряющий трёхсетовик у Маркоса Гирона.