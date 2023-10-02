Медведев отомстил неудобному французу за Рублёва! Россиянин уже в полуфинале Пекина

В понедельник, 2 октября, на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) проходят четвертьфинальные встречи. В первом матче дня играли третья ракетка мира Даниил Медведев, имеющий второй номер посева, и француз Уго Умбер, занимающий 36-е место в рейтинге ATP. Медведев в первых двух матчах на турнире не отдал соперникам ни сета. Сперва он разгромил американца Томми Пола (6:2, 6:1), а затем приложил чуть больше усилий во встрече с Алексом де Минором из Австралии (7:6, 6:3).

Умбер же в обоих случаях вынужден был проводить трёхсетовые матчи. В первом раунде он с «баранкой» обыграл итальянца Лоренцо Сонего, а во втором разрушил надежды российских болельщиков, ожидавших дерби в четвертьфинале. Умбер тогда одержал волевую победу над Андреем Рублёвым (5) — 5:7, 6:3, 7:6.

Этот француз — настоящая гроза топовых российских теннисистов. С Рублёвым у него теперь 2-2 в личных встречах. А с Медведевым до отчётного противостояния вообще было 2-0! Уго победил Даниила на грунте Гамбурга в 2020 году и на ATP Cup в 2022-м. Так что сегодня Медведев намеревался сократить отставание в очных матчах.

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и в миксте Елена Веснина заявила, что считает Медведева фаворитом не только этого матча, но и вообще всего пекинского «пятисотника». «Медведев вновь обыграл сложнейшего соперника для себя: Алекса де Минора. Думаю, Даня удачно начал выступление на китайской серии турниров. Его ждёт непростой матч с молодым французом Умбером.

Считаю Медведева одним из фаворитов турнира в Пекине. Безусловно, помимо него, есть ещё Алькарас, Зверев и Синнер. Но Даня просто шикарно выступил на последнем US Open. Это в очередной раз подчеркнуло его настрой и серьёзные цели на текущий сезон», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

В начале первого сета теннисисты взяли по гейму на подаче, а затем начался парад брейков. И Медведев, и Умбер регулярно допускали двойные ошибки (у француза их было две на этом отрезке, у россиянина — целых четыре), облегчая таким образом задачу сопернику. Но после 3:3 матч вернулся в привычную колею. В девятом гейме Даниил благодаря ошибкам Уго сделал ещё один брейк, после чего подал на сет, выполнив два эйса, — 6:4 за 46 минут.

В первом гейме второй партии Медведев упустил двойной брейк-пойнт, и это был, пожалуй, единственный острый момент в первой половине сета. Но ближе к его концу у россиянина начались неприятности. В восьмом гейме у него было 0:30 на подаче, затем дважды «ровно», но Умбер, выйдя на брейк-пойнт, тут же реализовал его — 5:3. Концовку этого злополучного гейма Даниил провёл ужасно, допустив три двойные подряд. Следом Уго подал на партию — 6:3 за 40 минут.

В третьем, решающем сете сказался более высокий класс Медведева. В первом гейме россиянин спас брейк-пойнт, а во втором взял чужую подачу — 2:0. Даниил тут же отдал свой гейм, но после этого его уже было не остановить. Ключевым стал напряжённый четвёртый гейм, взятый Медведевым со второго брейк-пойнта. Так счёт стал 3:1 в его пользу. Потом россиянин выиграл свой гейм, а следом оформил ещё один брейк, с третьей попытки использовав тройной брейк-пойнт. И при 5:1 подавал уже на матч. Даниил реализовал первый же матчбол, закрыв игру эйсом, — 6:4, 3:6, 6:1 за 2 часа 7 минут.

Вот так Медведев, несмотря на девять двойных ошибок, впервые в карьере обыграл Умбера (теперь счёт 2-1 в пользу француза) и стал первым полуфиналистом турнира в Пекине. За выход в финал он поспорит с победителем противостояния Александр Зверев (Германия, 8) — Николас Харри (Чили).

Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 2 октября, полуфиналы пройдут 3 октября, финал — 4 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».