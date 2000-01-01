«Я знаю, что такое хард, я — специалист». Медведев установил крутое достижение на харде!

Медведев установил крутое достижение на харде!

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Уго Умбера в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:1. Это 10-й полуфинал россиянина в этом сезоне и 19-й в хардовых турнирах ATP-500 и выше. Теперь в копилке Даниила ещё одно крутое достижение!