Медведев установил крутое достижение на харде!
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Уго Умбера в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:1. Это 10-й полуфинал россиянина в этом сезоне и 19-й в хардовых турнирах ATP-500 и выше. Теперь в копилке Даниила ещё одно крутое достижение!
Специалист
Медведев попал в стадию полуфинала во всех хардовых турнирах уровня ATP-500 и выше! Видимо, не зря Даниил говорил: «Я знаю, что такое хард, я — специалист».
ТБШ и Итоговый турнир
Медведев играл как минимум в полуфиналах Australian Open (2021, 2022), US Open (2019, 2020, 2021, 2023) и Итогового турнира ATP (2020, 2021).
«Мастерсы»
До полуфинала Даниил доходил и в турнирах ATP-1000: Индиан-Уэллс (2023),
Майами (2023), Монреаль/Торонто (2019, 2021), Цинциннати (2019, 2021, 2022), Шанхай (2019), Париж (2020, 2021).
Майами (2023), Монреаль/Торонто (2019, 2021), Цинциннати (2019, 2021, 2022), Шанхай (2019), Париж (2020, 2021).
ATP-500
Россиянин бился в стадии полуфинала и в турнирах категорией ниже: Роттердам (2019, 2023), Дубай (2023), Акапулько (2022), Вашингтон (2019), Токио (2018), Вена (2022), Базель (2018), Астана (2022), Пекин (2023).
«Я знаю, что такое хард, я — специалист». Медведев установил крутое достижение на харде!
Читайте также
За кого болеют в теннисной Астане?
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?
На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
Как между собой играли Рублёв и Медведев?
Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!
Самые красивые наряды теннисисток на US Open
Крутые костюмы болельщиков на US Open
Кто посетил US Open — 2023 во 2-й и 3-й день?
Теннисисты на US Open жалуются на запах марихуаны