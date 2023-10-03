Соболенко и Блинкова сражаются в Пекине! Касаткина и Медведев — уже скоро. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Пекине. Мужчины будут сражаться в полуфиналах за места в решающем матче. В четвёрке сильнейших один россиянин – Даниил Медведев, который проведёт уже 17-е по счёту сражение с Александром Зверевым. У женщин в оставшихся поединках второго круга на корты среди прочих выйдут Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. Причём две последние сразятся между собой в российском дерби. Проводит свой первый турнир в статусе первой ракетки мира Арина Соболенко. А Карлос Алькарас, напротив, после потери первого места стремится вернуться на вершину.
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Снова обменялись девушки брейками — 4:3 и 4:4. И только в 9-м гейме Джессика Пегула взяла свою подачу и впервые в матче вышла вперёд — 5:4.
Недолго Джессика Пегула была в роли догоняющей и в 6-м гейме сделала обратный брейк в первом сете матча с Анной Блинковой — 3:3.
Джессика Пегула
Фото: Al Bello/Getty Images
Сразу же с брейка начала Анна Блинкова в матче с 4-й ракеткой мира Джессикой Пегулой — 2:0.
Анна Блинкова
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images
Соболенко начала матч
Также сражается сейчас Арина Соболенко с Кэйти Бултер. Этот поединок тоже есть в нашем онлайн-табло.
Блинкова и Пегула начали
И начался матч Анны Блинковой с Джессикой Пегулой. Следим за его ходом на нашем онлайн-табло.
Матч с участием россиян расписаны в одном месте здесь.
Подробно расписание самых интересных матчей дня расписано в нашей статье.
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