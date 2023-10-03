Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Павлюченкова, Касаткина, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Пекина-2023, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко и Блинкова сражаются в Пекине! Касаткина и Медведев — уже скоро. LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии
Российские теннисисты зажигают в столице Китая. Сразу шесть наших игроков сражаются во вторник. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Пекине. Мужчины будут сражаться в полуфиналах за места в решающем матче. В четвёрке сильнейших один россиянин – Даниил Медведев, который проведёт уже 17-е по счёту сражение с Александром Зверевым. У женщин в оставшихся поединках второго круга на корты среди прочих выйдут Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. Причём две последние сразятся между собой в российском дерби. Проводит свой первый турнир в статусе первой ракетки мира Арина Соболенко. А Карлос Алькарас, напротив, после потери первого места стремится вернуться на вершину.

ATP-500. Пекин-2023. Сетка
WTA-1000. Пекин-2023. Сетка
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
3
         
Кэйти Бултер
56
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Анна Блинкова
39
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 09:00 МСК
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 10:30 МСК
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Леся Цуренко
49
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Пекин (м). 1/2 финала
03 октября 2023, вторник. 11:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
60
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
62
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Соболенко начала матч Блинкова и Пегула начали
Live Даниил Сальников

Снова обменялись девушки брейками — 4:3 и 4:4. И только в 9-м гейме Джессика Пегула взяла свою подачу и впервые в матче вышла вперёд — 5:4.

08:05 Даниил Сальников

Недолго Джессика Пегула была в роли догоняющей и в 6-м гейме сделала обратный брейк в первом сете матча с Анной Блинковой — 3:3.

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Al Bello/Getty Images

07:51 Даниил Сальников

Сразу же с брейка начала Анна Блинкова в матче с 4-й ракеткой мира Джессикой Пегулой — 2:0.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

07:47 Даниил Сальников

Соболенко начала матч

Также сражается сейчас Арина Соболенко с Кэйти Бултер. Этот поединок тоже есть в нашем онлайн-табло.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
3
         
Кэйти Бултер
56
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
07:45 Даниил Сальников

Блинкова и Пегула начали

И начался матч Анны Блинковой с Джессикой Пегулой. Следим за его ходом на нашем онлайн-табло.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Анна Блинкова
39
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
07:35 Даниил Сальников

Матч с участием россиян расписаны в одном месте здесь.

07:33 Даниил Сальников

Подробно расписание самых интересных матчей дня расписано в нашей статье.

Материалы по теме
8 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра Андреева, Медведев и Касаткина сражаются в Пекине
8 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра Андреева, Медведев и Касаткина сражаются в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android