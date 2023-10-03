Российские теннисисты зажигают в столице Китая. Сразу шесть наших игроков сражаются во вторник. Подробности — в трансляции.

Соболенко и Блинкова сражаются в Пекине! Касаткина и Медведев — уже скоро. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на объединённом турнире в Пекине. Мужчины будут сражаться в полуфиналах за места в решающем матче. В четвёрке сильнейших один россиянин – Даниил Медведев, который проведёт уже 17-е по счёту сражение с Александром Зверевым. У женщин в оставшихся поединках второго круга на корты среди прочих выйдут Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. Причём две последние сразятся между собой в российском дерби. Проводит свой первый турнир в статусе первой ракетки мира Арина Соболенко. А Карлос Алькарас, напротив, после потери первого места стремится вернуться на вершину.

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