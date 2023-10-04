Самсонова бьётся с украинкой в Пекине! А Медведев готовится к финалу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В мужском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Наш парень ведёт в личных встречах – 6-0. Сохранит ли он «ноль» в графе «поражения» и после среды? У женщин пройдут поединки третьего круга. В четырёх матчах дня на корты выйдут две представительницы России. Мирра Андреева сыграет с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной, а Людмила Самсонова – с украинкой Мартой Костюк. Ну а в Шанхае стартует «Мастерс», сетка которого рассчитана на 96 человек. В первый день Роман Сафиуллин побьётся с опытным Энди Марреем. За всеми подробностями следите в трансляции.
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Самсонова начинает матч
И начинается первый сегодняшний матч с участием представительницы России. Людмила Самсонова сражается с Мартой Костюк. Следим внимательно в нашей текстовой трансляции.
На Лотус-Корте только что Меличар / Перес обыграли звёздный дуэт Крейчикова / Синякова — 7:5, 2:6, [10:6]. А значит поединок Людмила Самсонова — Марта Костюк начнётся примерно минут через 10-15. Ждём.
Кстати Джессика Пегула, как и Мария Саккари, а также россиянки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, пропустили первый круг в Пекине как полуфиналистки предыдущего «пятисотника» в Токио. Не всем теннисисткам это правило понравилось.
Тем временем, в Пекине уже определилась одна четвертьфиналистка. Елена Остапенко в двух сетах разобралась финалисткой Токио Джессикой Пегулой — 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут. Дальше латвийская теннисистка сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова — Марта Костюк.
Сегодня Даниил Медведев разыграет финал с Янником Синнером в Пекине, на женском соревновании на тех же кортах пройдёт половина матча 3-го круга, а также начнётся «Мастерс» в Шанхае. Вот кто из россиян сыграет в среду матчи.
О том, как прошёл прошлый насыщенный игровой день, читайте в нашем прошлом лайве.
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