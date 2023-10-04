Российские теннисисты зажигают в Китае. Сразу четыре наших игрока сражаются в среду. Подробности – в трансляции.

Самсонова бьётся с украинкой в Пекине! А Медведев готовится к финалу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В мужском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Наш парень ведёт в личных встречах – 6-0. Сохранит ли он «ноль» в графе «поражения» и после среды? У женщин пройдут поединки третьего круга. В четырёх матчах дня на корты выйдут две представительницы России. Мирра Андреева сыграет с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной, а Людмила Самсонова – с украинкой Мартой Костюк. Ну а в Шанхае стартует «Мастерс», сетка которого рассчитана на 96 человек. В первый день Роман Сафиуллин побьётся с опытным Энди Марреем. За всеми подробностями следите в трансляции.

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