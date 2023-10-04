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Медведев, Мирра Андреева, Самсонова, Сафиуллин: онлайн-трансляция Пекина, Шанхая 2023, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова бьётся с украинкой в Пекине! А Медведев готовится к финалу. LIVE!
Даниил Сальников
Людмила Самсонова
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Российские теннисисты зажигают в Китае. Сразу четыре наших игрока сражаются в среду. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В мужском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Наш парень ведёт в личных встречах – 6-0. Сохранит ли он «ноль» в графе «поражения» и после среды? У женщин пройдут поединки третьего круга. В четырёх матчах дня на корты выйдут две представительницы России. Мирра Андреева сыграет с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной, а Людмила Самсонова – с украинкой Мартой Костюк. Ну а в Шанхае стартует «Мастерс», сетка которого рассчитана на 96 человек. В первый день Роман Сафиуллин побьётся с опытным Энди Марреем. За всеми подробностями следите в трансляции.

ATP Masters 1000. Шанхай-2023. Сетка
ATP-500. Пекин-2023. Сетка
WTA-1000. Пекин-2023. Сетка
Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 09:15 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1 2 3
         
         
Марта Костюк
44
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 12:30 МСК
Мирра Андреева
60
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Пекин (м). Финал
04 октября 2023, среда. 14:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Шанхай. 1-й круг
04 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

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Самсонова начинает матч
Live Даниил Сальников

Самсонова начинает матч

И начинается первый сегодняшний матч с участием представительницы России. Людмила Самсонова сражается с Мартой Костюк. Следим внимательно в нашей текстовой трансляции.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 09:15 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1 2 3
         
         
Марта Костюк
44
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
09:00 Даниил Сальников

На Лотус-Корте только что Меличар / Перес обыграли звёздный дуэт Крейчикова / Синякова — 7:5, 2:6, [10:6]. А значит поединок Людмила СамсоноваМарта Костюк начнётся примерно минут через 10-15. Ждём.

08:54 Даниил Сальников

Кстати Джессика Пегула, как и Мария Саккари, а также россиянки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, пропустили первый круг в Пекине как полуфиналистки предыдущего «пятисотника» в Токио. Не всем теннисисткам это правило понравилось.

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08:42 Даниил Сальников

Тем временем, в Пекине уже определилась одна четвертьфиналистка. Елена Остапенко в двух сетах разобралась финалисткой Токио Джессикой Пегулой — 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут. Дальше латвийская теннисистка сыграет с победительницей пары Людмила СамсоноваМарта Костюк.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2023, среда. 07:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
08:35 Даниил Сальников

Сегодня Даниил Медведев разыграет финал с Янником Синнером в Пекине, на женском соревновании на тех же кортах пройдёт половина матча 3-го круга, а также начнётся «Мастерс» в Шанхае. Вот кто из россиян сыграет в среду матчи.

08:33 Даниил Сальников

О том, как прошёл прошлый насыщенный игровой день, читайте в нашем прошлом лайве.

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