Что это было? Медведев впервые за семь матчей проиграл Синнеру и отдал титул в Пекине

В среду, 4 октября, на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) прошёл финальный матч. Его участниками стали чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и седьмой номер рейтинга ATP, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер (6). Медведев в полуфинале уверенно разобрался с Александром Зверевым (8) — 6:4, 6:3. В этот раз немец русского происхождения не смог поставить перед Даниилом неразрешимых задач. А Синнер неожиданно, если не сказать сенсационно, прошёл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса (1) — 7:6, 6:1.

Медведев по времени вышел в финал раньше Синнера — его матч стоял первым в расписании. Интересно, о чём думал россиянин, узнав о поражении Алькараса? С испанцем у него в личных встречах 2-2, а с итальянцем до сегодняшней игры было 6-0! Как минимум на бумаге Янник гораздо более удобный оппонент для Даниила. В 2023 году соперники уже встречались дважды, причём оба раза — в финалах. В Роттердаме Медведев одержал волевую победу (5:7, 6:2, 6:2), а на «Мастерсе» в Майами обошлось без нервов (7:5, 6:3).

Для Медведева этот финал стал 35-м в карьере. Из предыдущих 34 он выиграл 20. У Синнера статистика не такая мощная, хотя процент побед в решающих матчах у него даже выше. В предыдущих 11 финалах итальянец одержал восемь побед.

Как эксперты оценивали шансы Медведева и Синнера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, комментируя выход Медведева в финал, ещё не знал, что соперником Даниила будет не Алькарас, а Синнер. «Медведев вышел на пик своей формы и уверенно идёт за титулом в Пекине! Даня провёл просто великолепный матч со Зверевым. Он попадал почти все свои удары, подача тоже летела безупречно. Даниил сегодня не оставил Александру никаких шансов. Это было довольно ожидаемо, если честно. Зверев играет хорошо, но пока что не нашёл свой лучший теннис.

Финал будет очень интересным. Медведева, скорее всего, ждёт очередной тяжелейший матч с Алькарасом. Там шансы будут 50 на 50. Но испанцу нужно ещё пройти Синнера. Очевидно, что с итальянцем у Дани будет куда больше шансов на успех», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский отметил прогресс Синнера, которого тот добился в последнее время. «Ожидаю очень интересный матч, потому что Синнер в очень хорошей форме. Медведев очень чистенько отыграл полуфинал против Зверева. Мне понравилось, что Даня играл без спадов и очень уверенно.

Что касается Синнера, то сейчас он играет намного увереннее. Он почувствовал ту игру, которую от него ожидают. Играет достаточно остро и стабильно. Посмотрим, насколько непробивная защита Дани выстоит против Синнера. Янник будет активно играть, но Медведев показал, что может тоже хорошо играть на темпе. Если Даниил вновь сыграет без спадов, то есть хорошие шансы обыграть Синнера. Но матч будет сложным, потому что Янник сейчас непрост», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил надежду, что Медведев «затянет Синнера в свои сети». «Посмотрите статистику: по-моему, Медведев не проиграл Синнеру ни одного матча. Даня знает, как играть против Янника, и делает это достаточно уверенно. Медведев сейчас здорово играет. В полуфинале Даня играл очень здорово.

Думаю, Медведев — фаворит финала. Однако то, как сейчас играет Медведев… Его невозможно пробить, он всё достаёт и всё попадает. Медведев должен затянуть Синнера в свои сети», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

В первом сете соперники так и не сделали ни одного брейка. Хотя таковые возможности у них имелись. В середине пятого гейма Синнер дважды подряд ошибся в розыгрышах и подарил Медведеву брейк-пойнт, но тот им не воспользовался, ответив своей ошибкой. А в восьмом гейме уже россиянину пришлось спасать двойной брейк-пойнт. У итальянца был прекрасный шанс вырваться вперёд, но, пробивая смэш, он не попал в корт, после чего счёт стал «ровно». Ну а затем Даниил довёл гейм до победы — 4:4.

Больше намёков на брейки не было, и теннисисты доигрались до тай-брейка. Тут дела у Медведева не заладились с самого начала. Первый мини-брейк он подарил Синнеру посредством двойной ошибки. Вскоре Синнер повёл 5:0 и после этого уже особо ничего не позволил оппоненту — 7:6 (7:2) за 1 час 3 минуты.

Даниил Медведев играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во втором сете важным стал третий гейм, в котором Медведев спас двойной брейк-пойнт, а потом ещё один. А все остальные геймы из первых шести теннисисты на своей подаче брали под ноль — 3:3. Затем соперники стали чуть лучше действовать на приёме, но всё же не настолько, чтобы задумываться о брейк-пойнтах. Поэтому вновь пришлось играть тай-брейк.

Его Синнер начал с мини-брейка, после этого соперники брали свои очки, а при 5:2 в пользу итальянца Медведев ещё раз отдал свой розыгрыш, и итальянец заполучил четверной матчбол. Принимая, он сразу же и реализовал его — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) за 2 часа 3 минуты.

Вот так Синнер завоевал третий титул в сезоне и девятый в карьере. В следующий понедельник Янник впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира — это было известно ещё после его победы в полуфинале над Алькарасом. Медведев же, впервые проигравший Синнеру (теперь у них 6-1 в личных встречах), останется третьим в мире — его позиции никто не угрожал.

Теперь участники финала немного отдохнут, а затем переедут в Шанхай, где выступят на «Мастерсе» — матчи первого круга уже стартовали. Там, как и в Пекине, выступят все сильнейшие, кроме 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. За всеми событиями следите на «Чемпионате».