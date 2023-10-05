«Не подходит их позиция, как играть в теннис». Россиянин объездил Европу, но вернулся

Ещё 315-м в рейтинге Алибек Качмазов оформил первый матч в карьере на уровне ATP в основе – закрыл некогда игрока сотни Корентена Муте в Астане. Но во втором круге проиграл будущему победителю турнира Адриану Маннарино в трёх партиях.

На турнир АТР-250 он приезжал один, пока постоянный тренер Владимир Волчков управляет академией в Анталии и не может надолго отрываться на разъезды. Алибек показал лучший результат в карьере и после турнира стал уже 276-м. О чём и рассказал в интервью «Чемпионату».

«Рисковать и идти на сетку для испанцев часто неприемлемо»

— Алибек, как всё начиналось?

— Первым тренером стала Жанна Олеговна Лебедева – у неё я тренировался года два в «Останкино». С 9 до 14 лет я был в очень многих местах – редко могу встретить теннисных тренеров в Москве, с которыми хоть раз не занимался. Папа пробовал все варианты. А с 14 лет два года тренировался с Николаем Игоревичем Маринченко, потом у Владимира Николаевича Волчкова, с которым занимаюсь сейчас. С 18 я вообще был в свободном плавании: ездил по «фьючерсам» один где-то восемь-девять месяцев. Даже в Европе не мог нигде задержаться, так что вернулся в Москву. После попробовал работать с Александром Лобковым, с которым провёл 1,5 года. Расстались мы с ним в феврале 2023-го.

— Это позиция папы – познакомить вас с наибольшим количеством тренеров?

— Он просто очень хочет помочь: найти лучшего тренера и условия, чтобы я заиграл.

— А чем не устроил заграничный опыт?

— Я в Европе тоже был, но назвал значительных тренеров, которые работали со мной вдолгую. Был полгода в Испании: понял, что мне не во всём подходит их позиция в том, как играть в теннис. Они больше грунтовики, хоть и навязывают активный теннис. Я всё равно люблю больше выходить к сетке или идти к ней с подачи, много переводить по линиям, рисковать – для них это очень часто неприемлемо.

— Ну да, этакие бейслайнеры.

— Да, у них редко можно заметить тренировку с лёта. Как бы ко всем индивидуально там ни старались подходить, это всё равно одна школа – играть много сзади. Плюс они почти круглый год, только если игрок не готовится к хардовому турниру, тренируются на грунте. Покрытие я не то чтобы не люблю, но больше нравится играть на закрытом или открытом харде.

Во Франции чуть по-другому, но по каким-то причинам в Европе больше четырёх месяцев так и не смог задержаться. Конечно, где бы я ни был, везде мне что-то дали. И это точно не зря. Все привнесли свой вклад.

— А где конкретно были в Испании и Франции?

— В академии Карлоса Мартинеса – экс-тренера Даши Касаткиной. Он очень крутой специалист, но, помимо него и ещё пары тренеров, к сожалению, там не было такого человека, который бы меня зацепил. И поскольку Карлос очень занятой – у него всё время были то выезды с Касаткиной, то потом работа с Кларой Таусон – очень тяжело его было поймать.

Алибек Качмазов в игре Фото: Андрей Ударцев

Во Франции задержался у Жо-Вильфрида Цонги в All in Academy. Там достаточно много игроков, начиная с Люки Пуя, Уго Умбера – в общем, все французы. Проблема в том, что два-три крутых тренера академии уже разобраны такими же крутыми игроками. Так что последние два месяца я работаю с Волчковым – это уже третий наш турнир после ATP-250 в Чэнду и «челленджера» в Китае в городе Гуанчжоу.

— В течение карьеры не было сожаления, что где-то упустили год-другой из-за переездов и поисков?

— Смотря как подойти к этому. Но сожаления нет. Всё должно быть в своё время. Я в любом случае учился. Даже приезжая в Испанию, может быть, в моих глазах какого-то прогресса не было, но чему-то учился. Поехал туда и там лишь понял, что не хочу так играть — хочу иначе. Мало ли, если бы был в другом месте, я бы до этого так и не дошёл.

— Но почему раньше не остепениться?

— До 17-18 лет я ничего намеренно не тренировал. Если взять Алькараса, то человека, условно, с 13-14 лет ведёт экс-первый в мире (Хуан-Карлос Ферреро. – Прим. «Чемпионата»). Он просто делает это каждый день на протяжении 10 лет. Он знает, что ему нужно на корте – каждый день у него какая-то идея. Это не отговорки, но я же на корте не знал, что надо делать: как и за счёт чего я выигрываю. Просто вывозил за счёт своих талантов и умений. Когда появлялся соперник чуть-чуть умнее, мне этого уже не хватало. На непонимании далеко не уехать. Ты можешь первый матч хорошо сыграть, а на второй-третий тебя не хватит. Нужно какие-то базовые вещи понимать: я играю так и так. До 17-18 где-то в своём мире летал – до тенниса далеко было.

Не было никакой идеи на корте – ты играешь просто на «бум». Когда мы начали работать с Лобковым, он как раз таки помог найти и понять то, как надо играть дисциплинированно, что делать на корте. Так у меня картинка игры и сформировалась.

— Сейчас чувствуете прогресс?

— Если говорить не про результаты, а про позиционную игру, которую я показываю, то да: играю намного лучше, чем за время работы в Испании.

Тогда же я был в поисках, потому что в Москве очень тяжело найти тренера, который бы мне и понравился, и согласился ездить по турнирам. Так что поехал в Испанию, к Карлосу, потому что до этого был там и знал его. Туда я приехал на грунтовый сезон – в чём и спрогрессировал. Но когда перешёл на хард, все наработки, что приобрёл, мне с тактической точки зрения не подошли. Игра на задней линии не для меня. А Волчков учит активному теннису, что мне очень подходит: то, что я хочу делать и что мне нравится. Даже за этот срок – три недели, что мы вместе – понял, что иду в правильном направлении.

«Если двигаться, как Даня, можно и не идти к сетке вообще»

— Топы России не ходят к сетке…

— Хм, нет такого, что в России не учат ходить к сетке, а во Франции учат. Всё зависит от тренера, как он позиционирует игру. Если двигаться, как Даня, можно и не идти к сетке вообще. Но в последнее время он начал активно этим пользоваться. Если посмотреть топ-10, топ-15: сколько они идут к сетке! Как говорит Джокович, все уже научились играть и справа, и слева. Мне не подходит теннис, когда надо стоять сзади и держать кроссы.

— Терпения не хватит?

— В такой теннис не смогу обыграть игроков топ-100. И чтобы рвануть туда, надо начинать двигаться в другом направлении – то, что мне по душе и чем могу удивить – это выходы к сетке. Но сейчас намного больше игроков топового уровня идёт к тросу, потому что стало тяжело забить. Я не привожу в пример тех же Циципаса, Джоковича, Зверева. То есть где-то 70% на 30% – те, кто ходит на сетку.

— Связано ли это с медленными кортами и тяжёлыми мячами?

— Не могу ответить, потому что на уровне ATP играю всего вторую неделю. Но на «челленджерах» это не совсем так: там другая организация турнира. Корты не перестилают так часто, и они могут быть очень быстрыми. На «челленджере» в Гуанчжоу покрытие очень быстрое. Но с тем же Сашей Шевченко общался, говорит, корты и мячи стали медленнее.

«Всё будет зависеть от того, как ты играешь, а не в какой душ сходишь»

— У вас Dido на звонке. Вы меломан?

— Я очень люблю музыку, слушаю её везде. Но только не перед матчами – мне не нравится, не подходит. Перед встречей лучше где-нибудь посижу со своими мыслями. Музыка меня сбивает.

— У вас на шее крестик.

— Да, я верующий: в церковь могу сходить, но давно не был, так как в последнее время нахожусь в Турции. Однако когда бываю в Москве, захожу, но нечасто – раз в месяц. Тоже по настроению.

— Вера заряжает?

— Не особо. Да и в ритуалы я не верю. Как только появляется какая-то мысль — надеть ту же майку или пойти в тот же душ — я сразу же её отгоняю, выкидываю из головы. Всё это для меня слабо. Всё будет зависеть от того, как ты будешь играть, а не от того, в какой душ сходишь.

«Любимый игрок – Федерер, а ещё Сафин и Налбандян»

— Любимые удары?

— Люблю играть с приёма – то, что меня отличает. Удар слева люблю больше. Но это зависит ото дня, от настроения.

— Лучший удар слева в АТР?

— Джокович. Да, есть такие ребята, как Медведев, Зверев. Но у Новака он очень разнообразный: может ускорить его и им же отзащищаться.

— Играли с ними?

— Нет, даже не тренировался. Только видел на юниорских «Шлемах». Но там они как раз таки ничего сверх не показывали – как и всегда, в принципе, на турнирах. Люди час в день играют.

Роджер Федерер на церемонии чествования на Уимблдоне в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Любимые игроки?

— Федерер. Новака же не особо любил из-за стиля игры. Роджер, сколько бы ни играл, всегда шёл вперёд. Конечно, более молодым он лучше на задней двигался, поэтому ему не требовалось столько атаковать у сетки. А с возрастом тяжелее уже с подрастающими ребятами столько бегать, и он начал идти к сетке чаще. Другая парочка фаворитов – Марат Сафин и Давид Налбандян.

— А матч?

— Единственный матч, который смотрел от и до и даже в туалет не ходил – Надаль с Федерером на АО в 2018-м. Безостановочно его смотрю.

«На пафосные марки не особо тянет»

— Кто помогал с финансами?

— Безусловно, родители и Федерация тенниса России с 18 лет. Очень лёгкий процесс: едешь на турнир и через три месяца собираешь чеки и билеты, выписки с отеля, а они тебе какую-то часть возвращают.

— Это самоокупаемый спорт для вас сейчас?

— Если играть такие турниры, как в Астане, то да. Если «челленджеры» — нет. Конечно, зависит от того, где ты играешь: если бесконечно ездишь по «челленджерам» Европы на машине, то это точно самоокупаемый спорт. Как бы ты ни играл – второй или третий круг. Всё равно подняли призовые: если стоишь в топ-300, то зарабатываешь $ 1,5 тысячи в неделю. Но ATP – это всё равно другой уровень.

— Что-то из люкса носите? Или пока тяжело себе позволить?

— Когда я захочу себе что-то, то смогу купить. А так часов нет. Пока не до этого. Уверен, надо подняться в рейтинге, чтобы всё себе это позволить. Ты много тратишь на перелёты. Да, могут что-то покрыть, но это может произойти не всегда. Сейчас с Москвы по 70-80 тысяч туда-обратно. А если ты ещё с тренером ездишь… Ещё же зарплата коуча. В моём случае я редко обсуждаю суммы, чаще папа этим занимается. Поэтому он общается и с тренерами, и с менеджерами, хотя я и подписан на агентство Top Five Management.

— Что-то интересное купите после Астаны?

— А что? Часы? Нет, понимаю, что не настолько крутые призовые, чтобы на это тратить. Как и на одежду. Меня на пафосные марки не особо тянет в последнее время. У меня что-то есть, но сам себе никогда в жизни подобного ничего не покупал. Меня мама любит всякими подарками порадовать.

— Вы когда их радовали в последний раз?

— В день рождения явно что-то было! (Смеётся.)