Соболенко впервые проиграла в статусе лидера рейтинга! Самсонова сразится с Рыбакиной

В пятницу, 6 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине прошли четвертьфинальные матчи. Последними на корт Даймонд китайского Национального теннисного центра вышли нынешняя первая ракетка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая сейчас занимает пятое место в женской мировой табели о рангах. Именно этот поединок различные эксперты и любители тенниса выделили в качестве главного в программе игрового дня.

25-летняя уроженка Минска выступала на «тысячнике» в китайской столице очень уверенно. В Пекине белоруска выиграла дебютный матч в качестве первой ракетки мира, отдав всего три гейма победительнице Australian Open – 2020 Софье Кенин – 6:1, 6:2. Далее нынешний лидер рейтинга WTA в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 7:5, 7:6 (7:2). В третьем круге соревнований Соболенко справилась с итальянкой Ясмине Паолини – 6:4, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале престижного китайского турнира Арине предстояло сразиться с не самой простой соперницей – Еленой Рыбакиной (Казахстан). Чемпионка Уимблдона-2022 на старте Пекина разгромила хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь – 6:1, 6:2, а уже в следующей встрече также одержала уверенную победу над немкой Татьяной Марией со счётом 7:5, 6:0. Настоящим испытанием для представительницы Казахстана выдался матч 1/8 финала с юным российским дарованием Миррой Андреевой. Рыбакина «летела» 16-летней уроженке Красноярска сет и брейк – 2:6, 2:4, но нашла силы, чтобы совершить камбэк. 2:6, 6:4, 6:1 – именно с таким счётом Елена обыграла Мирру.

Елена и Арина до этого встречались между собой пять раз, причём дважды в этом сезоне – счёт был 4-1 в пользу белоруски. Отметим, что спортсменки в 2023 году разыгрывали между собой два крупных финала – на Australian Open победу одержала Арина, но в Индиан-Уэллсе у чемпионки Уимблдона-2022 получилось взять реванш.

После победы над представительницей Италии Ясмине Паолини в третьем раунде соревнований в Пекине Арина поблагодарила местную публику за поддержку, а также высказалась о грядущем противостоянии с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира. «В Китае я чувствую невероятную поддержку. Вот почему я хочу оставаться на соревнованиях так долго, насколько это возможно. Я должна выкладываться в матчах полностью, чтобы иметь возможность ещё раз насладиться этой атмосферой. Что касается встречи с Еленой, я выйду на корт и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу», – сказала Соболенко после игры с Паолини.

Первая ракетка мира также поделилась настроем на матч с Рыбакиной. «Против Елены всегда получаются отличные, зрелищные матчи. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис. Знаю, что у меня будут шансы на победу. В последнем матче (в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. – Прим. «Чемпионата») я ей проиграла, но тогда я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой – сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события», — цитирует белоруску пресс-служба WTA.

Отчётное противостояние началось с того, что девушки уверенно взяли геймы на своей подаче – 1:1. Но уже в третьем гейме стартового сета Рыбакина со второго брейк-пойнта взяла подачу соперницы – 2:1. Однако добытое преимущество у 24-летней москвички удержать не получилось. Уже в следующем гейме пятая ракетка мира отдала свою подачу под ноль, позволив белоруске вернуться в партию. Далее она по-прежнему проходила в упорной борьбе. Елена выглядела стабильнее, меньше ошибалась в розыгрышах и смогла в концовке дожать Арину. Решающим моментом сета стал его 11-й гейм. Представительница Казахстана лишь с пятой (!) попытки сумела сделать брейк, а затем уверенно подала на партию, забрав её со счётом 7:5. Соболенко в конечном счёте оказалась впереди по ударам навылет — 11:8, однако и невынужденных ошибок она допустила чуть больше — 12:9.

Елена Рыбакина Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

Во втором сете девушки сначала удерживали свои подачи, дойдя в итоге до счёта 2:2. Однако на этот раз первой дрогнула именно 25-летняя уроженка Минска, которая просто провалила пятый гейм партии, не взяв в нём ни одного очка и допустив сразу несколько непростительных ошибок – 3:2 в пользу Рыбакиной. Следом она не стушевалась и смогла удержать свою подачу – 4:2. Далее Соболенко просто поникла, у неё перестало что-либо получаться на корте. Как итог, ещё одна отданная подача, чем, естественно, не могла не воспользоваться Елена. 7:5, 6:2 – именно с таким счётом Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы.

Так представительница Казахстана выиграла 30-й матч на харде, вышла в пятый полуфинал на WTA-1000 в этом сезоне и в полуфинале Пекина сразится с Людмилой Самсоновой из России.