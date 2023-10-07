Самсонова второй раз в карьере вышла в финал «тысячника». И попала на Свёнтек в Пекине

В субботу, 7 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине состоялись полуфинальные матчи. Во второй встрече игрового дня сражались 22-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и пятая сеяная, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

В четвертьфиналах Самсонова и Рыбакина добились уверенных побед. Людмила не встретила особого сопротивления со стороны чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко (13): 6:3, 6:2. А Елена нанесла поражение первой ракетке мира, победительнице Australian Open — 2023 Арине Соболенко: 7:5, 6:2. Это поражение стало первым для белоруски в ранге лидера рейтинга WTA.

Несмотря на более высокий статус Рыбакиной, Самсонова до этого выиграла у неё три матча из трёх. Причём играли они друг с другом исключительно на харде, по разу в каждом из последних трёх сезонов. В Монреале-2021 Людмила победила 6:4, 5:7, 6:4, в Токио-2022 выиграла 6:2, 6:4, а в Монреале-2023 взяла верх со счётом 1:6, 6:1, 6:2 — тоже в полуфинале.

В преддверии нового противостояния Самсонова рассказала, что ей нужно сделать, чтобы продлить серию. «В матче с Леной мне нужно играть очень, очень мощно. Но я в порядке и готова к этому», — приводит её слова пресс-служба WTA.

А президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев настолько впечатлился победой Самсоновой над Остапенко, что выразил надежду на скорое попадание Людмилы в топ-5 мирового рейтинга. «Самсонова может быть в мировой первой пятёрке. Я это всегда подчёркивал. У неё большой потенциал. Есть игра, есть хорошая моральная подготовка. Вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом сете Рыбакина уже во втором гейме вышла на брейк-пойнт, но не смогла его реализовать, не попав в корт в розыгрыше. Следующего острого момента пришлось ждать до девятого гейма, и тут уже шансы взять чужую подачу были у Самсоновой. Людмила заработала двойной брейк-пойнт. Первым шансом она не воспользовалась, допустив ошибку по длине, а вот со второй попытки добилась своей цели — тут уже Елена пробила в коридор.

Поведя 5:4, Самсонова вышла подавать на сет. Но тут у неё вообще ничего не получилось. Рыбакина ответила брейком под ноль — 5:5. В 11-м гейме Елена спасла брейк-пойнт, а в 12-м Людмила, подавая, ушла с сетбола, и партия перетекла в тай-брейк. До 5:5 девушки добрались с двумя мини-брейками. Затем Самсонова дважды выходила вперёд, но упустила оба сетбола. И лишь с третьей попытки добилась своего — 7:6 (9:7) за 1 час 6 минут.

Людмила Самсонова играет на турнире WTA-1000 в Пекине Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

Вторую партию Самсонова начала с двух двойных ошибок подряд, но всё же исправилась. Следом свой гейм взяла и Рыбакина — 1:1. Впоследствии соперницы успешно действовали на своей подаче — настолько, что счёт «ровно» впервые случился только в восьмом гейме, на подаче Елены.

У Людмилы в этом гейме даже были брейк-пойнты. В первом случае Рыбакина допустила двойную ошибку, но потом исправилась. А вот вторым брейк-пойнтом Самсонова воспользовалась — невероятно, но в концовке Елена допустила две двойные подряд! И при 5:3 Людмила приготовилась подавать на матч. И тут уже без шансов для соперницы — 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час 42 минуты.

Вот так Самсонова, одержав четвёртую победу в четырёх матчах с Рыбакиной, вышла в свой третий финал в сезоне и седьмой в карьере. Теперь россиянка поднимется на 16-е место в рейтинге WTA, а если выиграет финал, то впервые в карьере станет 11-й.

В предыдущих решающих матчах у Людмилы такая статистика: четыре победы и два поражения, в том числе 0-2 в 2023-м. На «тысячниках» она ещё не побеждала. Единственная попытка в финале закончилась разгромом от Джессики Пегулы — 1:6, 0:6. Впрочем, вина Самсоновой в этом минимальна. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

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В финале соперницей Самсоновой станет четырёхкратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира Ига Свёнтек, которая в первом полуфинале обыграла победительницу US Open 2023 года Кори Гауфф (3) — 6:2, 6:3. Таким образом, победная серия Гауфф, выигравшей до этого 16 матчей, оборвалась на 17-м поединке.

«Я очень довольна своим выступлением. Чувствую, что снова могу играть свободно, так что я действительно счастлива. Давненько я не чувствовала себя так. Так что я буду помнить до конца своей карьеры, что, хотя могут наступить более трудные времена, ты всегда можешь их преодолеть. И упорным трудом можно этого добиться.

Я рада, что изменила свой настрой после US Open. Надеюсь, смогу сохранить его как можно дольше», — сказала Свёнтек после матча.

Финальный матч Людмила Самсонова (Россия) — Ига Свёнтек (Польша, 2) состоится завтра, 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».