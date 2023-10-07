В юности обыгрывал Медведева и Рублёва. Почему Сафиуллин сверкнул только в 26 лет

«Я хочу поблагодарить свою жену. Мы проделали очень долгий путь. От фьючерсов до финала ATP и топ-50. Большое спасибо за твою поддержку и любовь. Я так сильно тебя люблю!» – трогательно обратился Роман Сафиуллин к жене Людмиле на церемонии награждения на турнире в Чэнду в конце сентября. В решающем матче россиянин проиграл в трёх сетах Александру Звереву, но уже на следующем турнире взял реванш у немца на «Мастерсе» в Шанхае – 6:3, 6:1. Эта победа стала для Сафиуллина второй в карьере над представителем первой десятки.

Хоть Роман ещё и не выиграл крупный турнир, но уже можно уверенно констатировать – спустя годы борьбы с травмами и неуверенностью этот парень оказался там, где заслуживает. Большие победы обязательно придут, ведь в юности Сафиуллин обыгрывал ныне топовых российских игроков – Медведева, Рублёва и Хачанова. Просто его путь к признанию занял дольше обычного, и теперь главное не только закрепиться в топ-50, но и продолжить прогрессировать. Для этого у Романа есть все предпосылки.

Роман с женой Людмилой Фото: из личного архива Романа Сафиуллина

Выигрывал молодёжный Мельбурн и стал второй ракеткой мира по юниорам

В теннисе мало обладать талантом и усердием – для выхода на высокий уровень должно совпасть очень много пазлов, и часто главным из них является элементарное везение. Какие люди окружают молодого спортсмена, когда можно давать повышенные нагрузки, есть ли деньги на дорогостоящие поездки и турниры, насколько ментально устойчив игрок и многое другое. Большинство бросает, даже толком не попробовав себя на профессиональном уровне, как отец Карлоса Алькараса, у родителей которого не оказалось денег на развитие сына в престижной академии в Барселоне.

В подростковом возрасте Сафиуллин считался одним из наиболее одарённых теннисистов России, в 16 лет выиграл за один год шесть фьючерсов, а ещё через год покорил юниорский Australian Open – 2015 и стал второй ракеткой мира в своём возрасте. Тогда же он взял престижный молодёжный турнир Trofeo Bonfiglio Grade A, победив в финале Рублёва. Высокий, подвижный, атлетичный и тонко читающий игру Сафиуллин закончил карьеру на юниорском уровне с шикарным показателем побед и поражений 105-21, завоевав 11 титулов.

Роману повезло с учителем – его отец Ришат работал тренером по теннису в Подольске. Он не давил на сына, поэтому в детстве парень занимался футболом, плаванием и даже хоккеем. Сафиуллин считает, что окончательный выбор в пользу тенниса только в 13 лет помог ему – не успел «наесться». Зато после этого сразу пошли результаты. «Как-то я приехал на турнир в Подольск. Роме тогда было 15–16 лет, – вспоминает тренер Алексей Агеев. – Сразу обратил внимание на его форхенд, как он классно включал кисть. Подумал: «Ничего себе, как у него мяч сидит на ракетке. Форхенд не хуже, чем у Джоковича!»

Форхенд Сафиуллина, по оценкам специалистов, не уступает удару справа Джоковича Фото: пресс-служба турнира в Тель-Авиве

Ещё один знаковый человек в карьере Романа – бизнесмен Сергей Лалакин, который считался руководителем подольской ОПГ. Сфера интересов – контроль за автобизнесом, рынком недвижимости и нефтепереработкой, утверждает «Коммерсантъ». Лалакина несколько раз арестовывали, но закрывали дела из-за недостатка доказательств. «Сергей Николаевич поддерживал меня на ранних этапах карьеры финансово и душевно. Дальше я старался сам где-то что-то зарабатывать. Но это тоже непросто на фьючерсах и челленджерах», – признался Роман.

Сотрудничество с тренером Карацева, победа над Циципасом

Карьера Романа развивалась успешно – в 17 лет он уже входил в топ-300, грезил об игре на «Шлемах» и не обращал внимания на мелкие травмы. Особенно побаливало плечо из-за гулявшего подброса, но со временем боль стала невыносимой. Сафиуллин мучился больше года, пока не решился на операцию (делал её во Вьетнаме), после долго восстанавливался и практически заново учился подавать. Набрать хорошую форму удалось лишь в 2020 году, теннисист выиграл несколько престижных челленджеров, ворвался во вторую сотню рейтинга, а потом все планы на покорение новых рубежей скомкал ковид.

Вынужденный простой в 2020 году не мог не сказаться на кондициях теннисиста. Отсутствие постоянной практики приводило к неуверенности и потере концентрации, негативно отражавшихся на стабильности. Кроме того, низкий рейтинг вынуждал играть в квалификациях престижных турниров, что вызывало излишнюю нервозность и усталость – такие поединки порой даже более напряжённые и выматывающие, чем в основной сетке.

В 2021 году Сафиуллин наконец-то дебютировал на «Шлемах», запрыгнув во второй круг Мельбурна и Парижа – плод работы с Егором Яцюком, который помог выйти на топ-уровень Аслану Карацеву. «Не всё шло по плану – очень много было скачков вверх-вниз. Как раз много работали с Егором над этим. Но такие матчи случаются с каждым, даже у топовых игроков – Стефаноса Циципаса, Тейлора Фритца. В Яцюке нравится комплексный подход – это не только техническая часть, но и ментальная, плюс восстановление», – поделился Роман.

Большую роль в обретении уверенности у россиянина сыграла победа над Циципасом в четвертьфинале турнира в Марселе в 2022-м. После этого Роман выиграл два челленджера и дебютировал в топ-100. «Я от многих слышал, что у меня высокий теннисный интеллект. Возможно, и так, но долгое время не хватало уверенности на корте. Нужно работать над психологией, остальное придёт. В один момент это всё сложится в один пазл и будет работать как надо», – не сомневался в успехе Сафиуллин.

Выход в четвертьфинал Уимблдона, работа с Кузнецовым

В конце прошлого года Яцюк вновь вернулся в команду Карацева, и к сезону-2023 Роман готовился самостоятельно. Накануне поездки на Australian Open он обратился за помощью к бывшему 39-му номеру мирового рейтинга Андрею Кузнецову, чью карьеру омрачили травмы, и теперь 32-летний специалист решил стать тренером. Сотрудничество получилось очень успешным. Выстрелить Сафиуллину удалось на Уимблдоне, который обожает Кузнецов – в 2009 году он выиграл этот турнир на юниорском уровне. Роман добрался до четвертьфинала, в котором проиграл лишь Яннику Синнеру.

Кузнецов утверждает, что сотрудничество с Сафиуллиным – это по большей части эксперимент, поэтому ни на один турнир они не ставят задач: «Победа по факту не зависит от игрока на 100%. Ты можешь получить травму, может соперник нереально сыграть, может судья принять решение в какой-то самый важный момент», – считает Андрей. Парень из Подольска мог пройти далеко и в Нью-Йорке, но во втором круге US Open, ведя 2:0 по сетам у 14-го сеяного Томми Пола, растерялся и проиграл.

Роман с командой. Тренер Кузнецов — крайний справа Фото: из личного архива Романа Сафиуллина

Успех этого сезона должен раскрепостить Романа и придать такой желанной уверенности, которая во многом была обусловлена необходимостью постоянно рассчитывать бюджет. «Всё, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать ещё больше. Ну, и привлекать специалистов: психологов, физио. Таких людей, которые помогают развитию», – признаётся Сафиуллин, который только за Уимблдон в этом сезоне получил $ 442 тыс. – это почти половина от заработанных за всю предыдущую его карьеру призовых.

Несмотря на попадание в топ-50, пока что Сафиуллин по-прежнему играет в футболке без спонсоров. Но прорыв в текущем сезоне должен всё изменить, ведь по игре этот парень давно заслуживает не думать о том, чтобы считать каждую копейку.