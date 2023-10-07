«Не люблю, когда на меня садятся насекомые». Медведев вдохновлён первой победой в Шанхае

В субботу, 7 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) продолжились матчи второго раунда. Свой путь на престижном турнире начал чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, получивший второй номер посева. На старте турнира экс-лидер рейтинга ATP одолел представителя Чили Кристьяна Гарина, который занимает 98-е место в мужской мировой табели о рангах, со счётом 6:3, 6:3. После дебютной победы на китайском «тысячнике» 27-летний уроженец Москвы пообщался с прессой. Лидер российского тенниса оценил своё выступление в сезоне-2023, высказался о забавном инциденте, который произошёл с ним по ходу его первого поединка в Шанхае, а также откровенно поделился информацией о том, насколько схожи его ощущения от старта на соревнованиях с теми, что были в 2019 году, когда он завоевал здесь титул.

Стоит добавить, что ещё в преддверии турнира Даниил отметил позитивные изменения, которые случились с соревнованиями в китайском мегаполисе.

«Что я заметил? Ресторан стал ещё больше, появились открытые корты, и это очень приятно. Тренажёрный зал стал намного больше. Я думаю, единственное, чего, скажем так, не хватало на турнире, ведь раньше спортзал был довольно маленьким. Сейчас он огромный, наверное, один из самых больших в туре, и где-то рядом со спортзалом я увидел, что у них есть симуляторы Формулы-1 и т.п.», – отметил Медведев.

При этом россиянин признался, что китайский «тысячник» должен быть лучшим турниром на данный момент. К слову, сам первая ракетка России провёл лишь одну тренировку в Шанхае, о чём также признался на своей пресс-конференции перед стартовым матчем с Гарином.

— Даниил, добро пожаловать обратно в Шанхай. Каково было находиться на центральном корте, где вы выиграли титул четыре года назад?

— О, это мило. Я люблю этот корт, я люблю этот турнир, я люблю этот город. Как я уже сказал на корте, я надеюсь, что смогу остаться здесь как можно дольше, и единственный способ сделать это – выиграть турнир, потому что, как только я проиграю, я отправлюсь домой. Так что, надеюсь, я смогу остаться здесь ещё примерно на неделю и ещё на один день.

— Поздравляю с сегодняшней победой. Вы нервничали, когда выходили на корт в качестве действующего чемпиона Шанхая?

— Четыре года прошло, совсем другие ощущения, в первом матче, конечно, была нервозность, потому что переключаться с одного турнира на другой непросто. Также дали о себе знать другие мячи, немного отличающееся покрытие, поэтому играть через два дня после финала нелегко. Хорошо, что уверенность мне обычно помогает, так и случилось сегодня. Надеюсь, этот матч станет хорошей отправной точкой для того, чтобы хорошо сыграть в Шанхае.

— Как вы подведёте итоги матча?

— Я чувствовал, что корт или мячи были медленными. На самом деле сейчас очень непросто сказать, что из двух. Вот почему счёт 6:3, 6:3 перетёк в 1 час и 31 минуту. Я обычно не затягиваю время между розыгрышами, так что, на мой взгляд, мы играли очень долго. Розыгрыши были очень затяжными почти с первого очка. Это было похоже на что-то вроде: бей, бей, бей, бей и жди, кто промахнётся или у кого сильнее устанут ноги (смеётся). Но, повторюсь, в целом всё было не так уж и плохо. Думаю, я смогу здесь хорошо сыграть.

— Вы одержали 60-ю победу в этом сезоне. Это была та цифра, о которой вы знали?

— Я знал, что был близок к этому. Думаю, что в Пекине я увидел, что у меня уже было 56 побед. Я буду честен, если скажу о том, что не думаю, что в некотором смысле меня волнует, сколько у меня уже есть побед в сезоне. Однако после сегодняшней игры я услышал, что мой рекорд по количеству выигранных встреч в сезоне составляет 63 матча. Сейчас я довольно близок к рекорду, так что я был бы рад побить его. Знаете, иногда нам удаётся побить рекорды, которые были здесь долгое время, иногда это рекорд против самих себя. Знаете, новый титул – это всегда что-то новое, и если мне удастся это сделать, то это будет здорово. Я провожу отличный сезон, и я рад продолжать в том же духе.

Даниил Медведев Фото: Hu Chengwei/Getty Images

— Поговорим о 60-й победе в 2023 году. Сезон ещё не закончен, но не могли бы вы немного поразмыслить и поделиться некоторыми мыслями о том, какие победы выделяют вас в этом году?

— Этот сезон, безусловно, просто потрясающий. Мне очень хотелось выиграть турнир «Большого шлема», но если оставить мэйджоры в стороне, то это, наверное, мой лучший сезон. На Уимблдоне и US Open у меня были очень хорошие шансы. Множество титулов, крупные победы, очень стабильно.

Я бы даже отметил выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где я, по сути, ненавижу играть из-за условий, потому что мне нравится это место, это всё равно большое достижение. Дубай, Роттердам, Майами, всё это, победа на грунтовом «Мастерсе».

Такой потрясающий сезон, но есть ещё кое-что. Говоря о рекордах, надеюсь, мне удастся где-нибудь выиграть титул, который я уже завоёвывал, я постараюсь это сделать.

— Знаете ли вы, что бабочка, которая прилетела к вам сегодня на матче, в Китае считается своего рода удачей? Что вы чувствуете в этот момент?

— Было забавно. Бабочки очень красивые, но я не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся. И, когда она села на мяч, было смешно. По-моему, со мной такого никогда не случалось. И, если это принесёт мне удачу, я рад.

— Расскажите о своём следующем матче. Вы сыграете с Себастьяном Кордой.

— Это будет тяжёлый матч, потому что я играл с ним только один раз. Это было на турнире «Большого шлема», и я не взял у него ни сета. Так я что помню это. Он играл хорошо. Он играл в доминирующем стиле, это его стиль, так что для меня это будет интересно. Сейчас я в хорошей форме, поэтому постараюсь выступить лучше, чем в прошлом поединке с ним, и постараюсь победить.

Даниил Медведев с Себастьяном Кордой на АО-2023 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

— На прошлой неделе в Пекине вы говорили о желании посетить определённое место, но это зависит от вашего результата в Пекине, верно? Однако вы вышли в финал и, вероятно, нигде не побывали. Не могли бы вы рассказать о том, какое место в Китае, будь то Пекин или Шанхай, вы хотели бы посетить?

— Да, конечно, я хотел бы посетить Великую Китайскую стену, но я слышал, что в Пекине много хороших исторических мест. У моей жены было немного больше времени, чем у меня, чтобы посетить его. Шанхай, я бы сказал, совершенно другой город, более современный, я думаю, можно сравнить его с Нью-Йорком и Вашингтоном из-за небоскрёбов и т.п. Я думаю, что когда мы были на Олимпийской башне в Пекине, то там не было небоскрёбов. Поэтому всё по-другому. Мне нравятся оба города, но я действительно очень люблю Шанхай по многим причинам. Конечно, прошлая победа на турнире несколько лет назад делает это ощущение ещё слаще. Я испытываю такое чувство, как будто действительно посетил кое-какие места в Шанхае. Я надеюсь, что смогу приехать сюда в течение ближайших десяти лет и посетить много разных мест, как в Пекине, так и в Шанхае.

— Это правда, что вы очень популярны в китайских социальных сетях Китая, так, некоторые фанаты сделали с вами фото и видео. Вы также ехали на скоростном поезде из Пекина в Шанхай, болельщики думают, что это очень интересно. Что вы думаете об этой поездке?

— Это было здорово. Выбор всегда стоит между поездом или самолётом. Я думаю, что с точки зрения времени это почти то же самое. Вероятно, в самолёте вы могли бы сэкономить в общей сложности час времени.

Но я действительно ощущаю, что после игры моё тело обычно не чувствует себя потрясающе. При всём давлении, которое вы испытываете в самолёте, плюс обычно для моих ног не хватает места, я подумал, что поездка на поезде была бы хорошим вариантом. Так оно и получилось. Это был очень хороший поезд, очень чистый. Я подумал, что моё путешествие прошло очень гладко. Там у меня был хороший интернет, так что я мог наслаждаться жизнью. В следующий раз я, вероятно, сделаю то же самое – сяду на поезд.