Медведев бьётся с американцем в Шанхае! А Самсонова готовится к финалу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В женском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянка Людмила Самсонова и Ига Свёнтек из Польши. Наша теннисистка уступает в личных встречах – 0-2. Сохранится ли «ноль» в графе «поражения» и после воскресенья? У мужчин на «Мастерсе» в Шанхае пройдут отложенные накануне из-за дождя поединки второго круга и стартует третий. В четырёх матчах дня на корты выйдут россияне – Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Причём Даниил сразится с американцем Себастьяном Кордой, который нанёс ему обидное поражение на Australian Open – 2023. За всеми подробностями следите в трансляции.
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Три двойные ошибки за тай-брейк допустил Даниил Медведев! Поразительно. 6:6.
Даниил Медведев
Фото: Hu Chengwei/Getty Images
При счёте 3:3 на тай-брейке оба игрока — Даниил Медведев и Себастьян Корда — согласились на то, чтобы включили искусственное освещение. Темновато стало из-за набежавших облаков.
У Карена Хачанова была единственная возможность в 7-м гейме, но он не реализовал двойной брейк-пойнт. В его матче с Жукаевым тоже счёт равный — 6:6 и пошёл тай-брейк.
Карен Хачанов
Фото: Julian Finney/Getty Images
За 41 минуту Даниил Медведев и Себастьян Корда взяли все свои подачи без единого брейк-пойнта — 6:6. Тай-брейк у нас!
Рублёв начинает матч
И начинается 3-й матч с участием россиянина — Андрей Рублёв сражается с французом Кентеном Алисом. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Разобрался Григор Димитрова на шоу-корте №3 с Александаром Вукичем — 6:4, 6:3 за 1 час 25 минут. Теперь эта площадка свободна для двух российских матчей.
В первом сете начинал подавать Медведев. Первую россиянин взял под ноль, американец ответил тем же — 1:1. А вот следом небольшие проблемы всё-таки возникли у Даниила, но несущественные. С 40:30 он взял свою подачу — 2:1 и отправился на переход. Следим дальше!
Следим также за событиями на Show Court 3. Там сейчас идёт 2-й запуск. Григор Димитров ведёт у австралийца Александара Вукича 6:4, 2:1, идёт 2-й сет. После них 3-м запуском сыграет Андрей Рублёв, а 4-м — Роман Сафиуллин.
Хачанов тоже начал
Карен Хачанов начинает свой путь на турнире матчем с казахским квалифаером Бейбитом Жукаевым. За ходом поединка следите в нашем онлайн-табло.
Медведев начинает сражение
Ну а Даниил Медведев уже на корте. Его матч с Себастьяном Кордой начинается. Следить за всеми подробностями можно в нашей текстовой трансляции.
И уже пять поединков первого запуска завершились. Вот результаты:
Вулф — Норри (15) — 6:3, 5:7, 7:6.
Сонего — Тиафо (10) — 2:6, 6:2, 6:3.
Фис — Давидович-Фокина (24) — 6:2, 7:5.
Умбер (32) — ван де Зандсхулп — 6:4, 1:6, 6:2.
Третий круг.
Рууд (8) — Юбэнкс (29) — 6:4, 6:2.
На центральном корте Каспер Рууд в двух сетах справился с Кристофером Юбэнксом и стал первым участником 4-го круга. А минут через 10 на эту арену выйдет Даниил Медведев. Ждём.
А в Шанхае уже завершились доигрывания двух матчей. Причём результаты неожиданные — два представителя топ-16 посева сошли с дистанции.
Вулф — Норри (15) — 6:3, 5:7, 7:6.
Сонего — Тиафо (10) — 2:6, 6:2, 6:3.
Даниил Медведев успешно принял старт на «Мастерсе» в Шанхае. О том, как прошёл его первый матч, читайте в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Сегодня очень насыщенный день на турнирах в Китае. Среди прочих в воскресенье сыграют пять россиян. Вот расписание.
- 8 октября 2023
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09:56
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09:46
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09:14
- 7 октября 2023
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