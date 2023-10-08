Российские теннисисты зажигают в Китае. Сразу пять наших игроков сражаются в воскресенье. Подробности — в трансляции.

Медведев бьётся с американцем в Шанхае! А Самсонова готовится к финалу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В женском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянка Людмила Самсонова и Ига Свёнтек из Польши. Наша теннисистка уступает в личных встречах – 0-2. Сохранится ли «ноль» в графе «поражения» и после воскресенья? У мужчин на «Мастерсе» в Шанхае пройдут отложенные накануне из-за дождя поединки второго круга и стартует третий. В четырёх матчах дня на корты выйдут россияне – Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Причём Даниил сразится с американцем Себастьяном Кордой, который нанёс ему обидное поражение на Australian Open – 2023. За всеми подробностями следите в трансляции.

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