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Медведев, Самсонова, Сафиуллин, Рублёв, Хачанов: онлайн-трансляция Пекина, Шанхая-2023, результаты, сетки, где смотреть

Медведев бьётся с американцем в Шанхае! А Самсонова готовится к финалу. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев бьётся с американцем в Шанхае!
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Российские теннисисты зажигают в Китае. Сразу пять наших игроков сражаются в воскресенье. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Китае. В женском Пекине будет разыгран финал, в котором сразятся россиянка Людмила Самсонова и Ига Свёнтек из Польши. Наша теннисистка уступает в личных встречах – 0-2. Сохранится ли «ноль» в графе «поражения» и после воскресенья? У мужчин на «Мастерсе» в Шанхае пройдут отложенные накануне из-за дождя поединки второго круга и стартует третий. В четырёх матчах дня на корты выйдут россияне – Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Причём Даниил сразится с американцем Себастьяном Кордой, который нанёс ему обидное поражение на Australian Open – 2023. За всеми подробностями следите в трансляции.

ATP Masters 1000. Шанхай-2023. Сетка
WTA-1000. Пекин-2023. Сетка
Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Бейбит Жукаев
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 1 		0
7 7 		1
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
1-й сет
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Пекин (ж). Финал
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек

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Рублёв начинает матч Хачанов тоже начал Медведев начинает сражение Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Три двойные ошибки за тай-брейк допустил Даниил Медведев! Поразительно. 6:6.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Hu Chengwei/Getty Images

09:58 Даниил Сальников

При счёте 3:3 на тай-брейке оба игрока — Даниил Медведев и Себастьян Корда — согласились на то, чтобы включили искусственное освещение. Темновато стало из-за набежавших облаков.

09:56 Даниил Сальников

У Карена Хачанова была единственная возможность в 7-м гейме, но он не реализовал двойной брейк-пойнт. В его матче с Жукаевым тоже счёт равный — 6:6 и пошёл тай-брейк.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

09:54 Даниил Сальников

За 41 минуту Даниил Медведев и Себастьян Корда взяли все свои подачи без единого брейк-пойнта — 6:6. Тай-брейк у нас!

09:53 Даниил Сальников

Рублёв начинает матч

И начинается 3-й матч с участием россиянина — Андрей Рублёв сражается с французом Кентеном Алисом. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
1-й сет
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
09:50 Даниил Сальников

Разобрался Григор Димитрова на шоу-корте №3 с Александаром Вукичем — 6:4, 6:3 за 1 час 25 минут. Теперь эта площадка свободна для двух российских матчей.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
09:23 Даниил Сальников

В первом сете начинал подавать Медведев. Первую россиянин взял под ноль, американец ответил тем же — 1:1. А вот следом небольшие проблемы всё-таки возникли у Даниила, но несущественные. С 40:30 он взял свою подачу — 2:1 и отправился на переход. Следим дальше!

09:21 Даниил Сальников

Следим также за событиями на Show Court 3. Там сейчас идёт 2-й запуск. Григор Димитров ведёт у австралийца Александара Вукича 6:4, 2:1, идёт 2-й сет. После них 3-м запуском сыграет Андрей Рублёв, а 4-м — Роман Сафиуллин.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
09:14 Даниил Сальников

Хачанов тоже начал

Карен Хачанов начинает свой путь на турнире матчем с казахским квалифаером Бейбитом Жукаевым. За ходом поединка следите в нашем онлайн-табло.

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Бейбит Жукаев
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 1 		0
7 7 		1
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
09:11 Даниил Сальников

Медведев начинает сражение

Ну а Даниил Медведев уже на корте. Его матч с Себастьяном Кордой начинается. Следить за всеми подробностями можно в нашей текстовой трансляции.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
09:10 Даниил Сальников

И уже пять поединков первого запуска завершились. Вот результаты:

Шанхай. Второй круг.
Вулф — Норри (15) — 6:3, 5:7, 7:6.
Сонего — Тиафо (10) — 2:6, 6:2, 6:3.
Фис — Давидович-Фокина (24) — 6:2, 7:5.
Умбер (32) — ван де Зандсхулп — 6:4, 1:6, 6:2.
Третий круг.
Рууд (8) — Юбэнкс (29) — 6:4, 6:2.
09:00 Даниил Сальников

На центральном корте Каспер Рууд в двух сетах справился с Кристофером Юбэнксом и стал первым участником 4-го круга. А минут через 10 на эту арену выйдет Даниил Медведев. Ждём.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
08:47 Даниил Сальников

А в Шанхае уже завершились доигрывания двух матчей. Причём результаты неожиданные — два представителя топ-16 посева сошли с дистанции.

Шанхай. Второй круг.
Вулф — Норри (15) — 6:3, 5:7, 7:6.
Сонего — Тиафо (10) — 2:6, 6:2, 6:3.
08:39 Даниил Сальников

Даниил Медведев успешно принял старт на «Мастерсе» в Шанхае. О том, как прошёл его первый матч, читайте в нашем обзоре.

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Расписание воскресенья

Сегодня очень насыщенный день на турнирах в Китае. Среди прочих в воскресенье сыграют пять россиян. Вот расписание.

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