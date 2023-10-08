Медведев не смог взять реванш у Корды за вылет с AO. И с досады разбил ракетку в Шанхае

В воскресенье, 8 октября, на «Мастерсе» в Пекине заканчиваются матчи второго круга и одновременно начинаются встречи третьего раунда. Такое напряжённое расписание образовалось вследствие того, что субботнюю программу турнира сорвал дождь. Было сыграно лишь считаное количество встреч второго раунда. И в одной из них успел принять участие чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, имеющий второй номер посева. Матч Медведева с чилийцем Кристьяном Гарином проходил под крышей, и россиянин оказался сильнее — 6:3, 6:3.

В соперниках у Даниила по третьему кругу оказался представитель США Себастьян Корда (26), сын чемпиона Australian Open — 1998, бывшей второй ракетки мира Петра Корды. Именно этот теннисист выбил Медведева из розыгрыша AO-2023 в январе. Тогда Корда-младший разобрался с россиянином в трёх сетах.

Так что в этот раз Даниил был нацелен на реванш. Хотя по личным встречам у них было равенство: 1-1. До этого Медведев обыграл Корду на «Мастерсе» в Париже в 2021 году, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:1, 6:3.

Любопытно, что на пресс-конференции после выхода в третий круг Даниил не вспомнил о той победе, а высказался лишь о поражении. «Это будет тяжёлый матч, потому что я играл с ним только один раз. Это было на турнире «Большого шлема», и я не взял у него ни сета. Так что я помню это. Он играл хорошо. Он играл в доминирующем стиле, это его стиль, так что для меня это будет интересно. Сейчас я в хорошей форме, поэтому постараюсь выступить лучше, чем в прошлом поединке с ним, и постараюсь победить», — сказал он.

Даниил Медведев играет на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Hu Chengwei/Getty Images

На протяжении всего первого сета соперники весьма уверенно действовали на подаче — настолько, что ни у кого из них даже брейк-пойнтов не было. Причём и Медведев, и Корда трижды под ноль брали свои геймы. «Ровно» на этом отрезке было в только четвёртом гейме, когда подавал американец, но россиянин большего из этого не выжал.

Таким образом, судьба первой партии решалась на тай-брейке, во время которого стало известно, что матч посетил Карлос Алькарас.

Карлос Алькарас смотрит матч Даниил Медведев — Себастьян Корда на «Мастерсе» в Шанхае-2023 Фото: Кадр из трансляции

На тай-брейке этом теннисистам и их болельщикам пришлось изрядно понервничать. Победу в итоге одержал Себастьян — не в последнюю очередь по причине того, что Даниил в ходе тай-брейка допустил три двойные ошибки. При 6:4 он упустил двойной сетбол, а при 7:6 — ещё один. Корда же взял партию со второго сетбола, когда подавал при счёте 9:8. Медведев вышел к сетке и пробил под заднюю линию, а Себастьян обвёл Даниила. Как итог, 7:6 (10:8) за 54 минуты.

Проиграв партию, Даниил с досады разбил ракетку о собственную скамейку, за что получил предупреждение.

Даниил Медведев разбил ракетку в матче с Себастьяном Кордой на «Мастерсе» в Шанхае-2023 Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев разбил ракетку в матче с Себастьяном Кордой на «Мастерсе» в Шанхае-2023 Фото: Кадр из трансляции

Во втором сете Корда быстро захватил инициативу. В первом гейме он ушёл с брейк-пойнта, а во втором воспользовался первым же шансом взять чужую подачу — 2:0. В дальнейшем соперники спокойно брали свои геймы, но Медведеву, который в четвёртом гейме трижды подал навылет, этого было мало. В восьмом гейме россиянин, подавая при 2:5 не в свою пользу, проиграл со второго матчбола (американец навылет принял вторую подачу соперника) — 7:6 (10:8), 6:2 за 1 час 29 минут в пользу Себастьяна.

Вот так Корда вышел в четвёртый круг, где сразится с победителем противостояния Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 20).

Также сегодня свои матчи второго круга проводят Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13), а Роман Сафиуллин сыграет в третьем раунде.

«Мастерс» в Шанхае завершится 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».