8 топ-матчей понедельника: Андреева, Хачанов, Рублёв, КХЛ и Первая лига

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Посмотреть все события 9 октября в Матч-центре

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 7:30*: Григор Димитров (Болгария, 18) — Карен Хачанов (Россия, 13), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов одержать первую победу над неудобным болгарином?

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Карен Хачанов сыграет с неудобным для себя болгарином Григором Димитровым. Соперники ранее встречались дважды, и оба раза успех праздновал Григор — в Вене-2020 и Париже-2021. Победитель нового матча сразится в 1/8 финала с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Даниэль Эванс.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

🎾 9:00*: Адриан Маннарино (Франция, 31) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: встретится ли Рублёв в Шанхае с третьим французом подряд?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае, победив в стартовом матче француза Кентена Алиса. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сразится с ещё одним представителем Франции — Адрианом Маннарино. Теннисисты ранее встречались трижды, и Рублёв лидирует в очных встречах — 2-1. Он выиграл в финале Кубка Кремля — 2019 и в Астане-2022, а Маннарино размочил счёт в Москве-2021. Победитель нового матча сыграет дальше с лучшим теннисистом из пары Томми Пол (США) — Артюр Фис (Франция).

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Леся Цуренко (Украина, Q) — Диана Шнайдер (Россия, LL), Чжэнчжоу, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли статус лаки-лузера для Дианы Шнайдер счастливым?

19-летняя Диана Шнайдер не смогла победить в квалификации Чжэнчжоу, но благодаря снятию нескольких теннисисток всё же попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. Её первой соперницей будет украинка Леся Цуренко, которая тоже попала в основу через отборочные соревнования. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Победительница в следующем круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Нао Хибино — Донна Векич.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина), Гонконг, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до первой ракетки турнира в Гонконге?

16-летняя россиянка Мирра Андреева дебютирует на турнире в Гонконге в статусе теннисистки топ-50. Соперница по стартовому матчу ей досталась непростая — украинка Даяна Ястремская, которая старше неё на семь лет. Девушки уже встречались один раз в этом году — на турнире в Лозанне уверенную победу праздновала Мирра. Кто выиграет на этот раз? Победительница матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Виктория Азаренко (первый номер посева) — Лейла Фернандес.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

🏒 19:00: «Северсталь» — «Динамо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как команды покажут себя после предыдущих матчей?

Оба коллектива наверняка надолго запомнят игровой день 7 октября. «Северсталь» точно может занести его себе в актив — череповчане во второй раз в истории забросили 10 шайб в одном матче, не оставив камня на камне от «Сочи». Динамовцы тоже стали участниками разгрома, но выступили в качестве жертвы — «Торпедо» поиздевалось над бело-голубыми в Москве, забив семь голов подопечным Алексея Кудашова. Интересно, как команды отреагируют на предыдущие матчи.

«Северсталь» Фото: severstalclub.ru

🏒 19:00: «Локомотив» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одна из самых ярких атак лиги против лучшей обороны Запада

Нижегородцы после голевой феерии на «ВТБ Арене» приедут в гости к ярославскому «Локомотиву». За 15 матчей железнодорожники пропустили всего лишь 28 шайб. На Западе это лучший результат, а во всей лиге меньше пропустил только «Автомобилист». «Торпедо», к слову, тоже пропускает немного — 32 раза за те же 15 игр, — но куда интереснее, как подопечные Игоря Ларионова, проповедующего атакующий стиль, будут пытаться взломать крепкую оборону «Локо».

«Локомотив» Фото: photo.khl.ru

🏒 19:30: «Сочи» — ЦСКА регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: возьмёт ли «Сочи» реванш за крупное поражение в конце сентября?

Даже несмотря на сокрушительное поражение в игре с «Северсталью», сочинцы всё ещё находятся в числе лидирующей группы Западной конференции, опережая в том числе и московских армейцев, которые полторы недели назад тоже не пожалели южан. Если подопечные Дмитрия Кокорева не хотят вылетать из первой четвёрки, им обязательно нужно брать реванш на своей площадке. ЦСКА, который в пятницу проиграл в армейском дерби, постарается этого не допустить.

«Сочи» Фото: hcsochi.ru

⚽️ 19:00: «Химки» — «Алания», Первая лига, 13-й тур

Интрига: битва двух топ-команд Первой лиги

Один из самых крутых по вывеске матчей Первой лиги состоится в Химках. Местный подмосковный клуб примет дома «Аланию». Оба клуба нацелены попасть в РПЛ по итогам сезона. После 12 туров владикавказцы занимают второе место, «Химки» — третье. Одна из команд по итогам очного матча получает шанс оторваться от конкурентов, а «Алания» — вовсе выйти на чистое первое место (если оступится махачкалинское «Динамо»). Напомним, в рамках Кубка России «Химки» обыграли 2DROTS (2:0), а владикавказцы вылетели от «Ротора» (0:1). Так что «Алания» сконцентрирована на Первой лиге, а вот команда Андрея Талалаева играет на несколько фронтов. Сыграет это в итоге против них на длинной дистанции?