5 топ-матчей вторника: российское дерби в теннисе и КХЛ

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Время в материале указано по Москве.

🎾 10:00*: Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина), Гонконг, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до первой ракетки турнира в Гонконге?

16-летняя россиянка Мирра Андреева дебютирует на турнире в Гонконге в статусе теннисистки топ-50. Соперница по стартовому матчу ей досталась непростая — украинка Даяна Ястремская, которая старше неё на семь лет. Девушки уже встречались один раз в этом году — на турнире в Лозанне уверенную победу праздновала Мирра. Кто выиграет на этот раз? Победительница матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Виктория Азаренко (первый номер посева) — Лейла Фернандес.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 10:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Вера Звонарёва (Россия, Q), Чжэнчжоу, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Чжэнчжоу?

В сетке турнира в Чжэнчжоу оказались сразу пять россиянок, причём две из них столкнутся уже в первом круге. Вера Звонарёва, успешно преодолевшая квалификацию, сразится с Вероникой Кудерметовой, посеянной под девятым номером. Девушки раньше уже играли один раз — в Шэньчжэне-2019 сильнее оказалась более опытная Звонарёва. Сейчас Вера является 369-й ракеткой мира, а Вероника — 17-й. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница сыграет во втором круге с украинкой Ангелиной Калининой.

Вероника Кудерметова Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

🎾 11:30*: Людмила Самсонова (Россия, 11) — Татьяна Мария (Германия), Чжэнчжоу, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Самсонова первый матч после поражения в Пекине?

Людмила Самсонова только что играла в финале «тысячника» в Пекине, благодаря чему поднялась на 16-е место в рейтинге WTA, а также стала рекордсменкой сезона среди россиянок по количеству выходов в решающие матчи — три. Теперь на старте «пятисотника» в Чжэнчжоу Самсонова сразится с немкой Татьяной Марией. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Людмила — на ITF W80 в Пуатье и совсем недавно в Токио-2023. Победительница нового матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Чжу Линь — Лаура Зигемунд.

Людмила Самсонова Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

🎾 15:00*: Элизабетта Коччаретто (Италия) — Дарья Касаткина (Россия, 8), Чжэнчжоу, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет первая ракетка России на «тысячнике» в Китае?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает путь на «тысячнике» в Чжэнчжоу матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Девушки раньше друг с другом не играли. Победительница встретится во втором круге с лучшей теннисисткой из пары Тамара Корпач (LL) — Чжосюань Бай (WC).

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🏒 12:00: «Амур» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Хабаровск потихоньку отстаёт от зоны плей-офф?

В межсезонье «Амур» провёл неплохую работу на трансферном рынке, значительно усилив состав. Ожидалось, что команда будет уверенно идти в зоне плей-офф, однако пока «тигры» находятся вне кубковой восьмёрки. Чтобы не отпускать конкурентов далеко, «Амуру» надо исправно набирать очки. В прошлой игре с «Ладой» хабаровчане добились победы, но тольяттинцы будут серьёзно настроены на реванш — вряд ли одна из главных сенсаций сезона захочет отдавать место в топ-4 Востока.

«Амур» — «Лада» Фото: hcamur.ru

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли уфимцы развить успех?

Одна из самых критикуемых команд сезона с четвёртой попытки смогла обыграть лидеров лиги из «Металлурга», одержав крупную победу в Магнитогорске. Если подопечные Виктора Козлова продолжат в том же духе, разговоры о его возможном увольнении быстро сойдут на нет. Но у «Автомобилиста» на этот счёт свои планы — екатеринбуржцы набрали ход и активно преследуют «сталеваров». Победа в Уфе позволит им вплотную подобраться к команде Андрея Разина.