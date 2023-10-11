16-летняя Корнеева успешно дебютировала на турнире WTA! Алина выиграла русское дерби

Российских теннисисток на крупных турнирах WTA становится всё больше. Появляются новые имена, и о себе громко напоминают уже знакомые спортсменки.

В среду, 11 октября, в первом круге турнира серии WTA-250 встретились россиянки Алина Корнеева и Валерия Савиных. Встреча получилась очень жаркой. И очень русской, так как на корте находились сразу три русскоговорящих девушки: две теннисистки и одна судья на вышке, казахстанка Юлия Игнатченко. Рабочие вопросы по время матча спортсменки и арбитр решали исключительно на русском.

Разница в возрасте между теннисистками – 16 лет! Савиных начала профессиональную карьеру спустя год после того, как на свет появилась Корнеева. Хотя этот факт никак не увеличивает достижений 32-летней россиянки на корте. Её лучшим результатом в рейтинге WTA было 99-е место, а максимумом на турнирах «Большого шлема» стал третий раунд Australian Open — 2013. Сейчас Валерия — 143-я ракетка мира и обладательница восьми титулов ITF.

У Корнеевой же взрослая карьера только начинается. Сегодняшний матч стал для 16-летней спортсменки дебютом в основной сетке турнира WTA. До этого Алина находилась за пределами топ-200 и играла на соревнованиях ITF, причём довольно успешно. За год юная теннисистка победила на турнирах W15 в Марокко, W60 в ЮАР и на самом крупном W100 в Португалии.

Громче в теннисном мире имя Корнеевой зазвучало в начале 2023 года. В финале юниорского Australian Open Алина провела мощную битву с соотечественницей Миррой Андреевой и завоевала первый молодёжный ТБШ. На «Ролан Гаррос» Корнеева повторила австралийский успех и дала надежду на календарный «Большой шлем», но поражение в полуфинале «Уимблдона» отложило мечту Алины о четырех мэйджорах за год.

С самого начала встречи теннисистки перешли в плотную атаку. Обе старались играть мощно и остро, нащупывали подачу и удерживали свои геймы. Первый шанс заработать брейк-пойнт у Корнеевой появился в шестом гейме при счёте 2:3, 40:40. Соперницы трижды возвращались к счëту «ровно». Мини-партия осталась за Алиной.

Горячéе игра стала в седьмом гейме: Савиных завелась, заработала два обратных брейк-пойнта и реализовала их с первой попытки после двойной ошибки Корнеевой. Затем теннисистки обменялись еще парой брейков.

У Корнеевой при счёте 5:3 был шикарный шанс забрать первую партию. Если бы не россыпь невынужденных ошибок и двойных. Хотя сет в итоге остался за Алиной – 6:4.

Во второй партии игра Корнеевой становилась всё более шаткой: первый же гейм на своей подаче Алина подарила Валерии. И если в начале встречи 16-летняя теннисистка справлялась с напором соперницы, то к середине игры она стала всё чаще отвечать на атаки Савиных ошибками. В таком режиме и закончился второй сет – 6:2 в пользу Валерии.

Третий сет вновь начался с подачи Корнеевой, и на этот раз ей удалось под ноль забрать свой гейм. Алина заметно активизировалась, стала увереннее и рискованнее играть на своей подаче, но на приёме избавиться от пустых ошибок так и не смогла. Хотя и Савиных не сохранила ту же мощную игру, что и в предыдущих двух партиях. Удача и физические силы остались на стороне молодости. Как итог: третий сет со счётом 6:3 и весь матч завершились в пользу Корнеевой — 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты.

Следующей соперницей Корнеевой в Гонконге станет чешка Линда Фрухвиртова, их матч второго круга пройдёт в четверг, 12 октября. При положительном раскладе в четвертьфинале Алина сможет встретиться с 16-летней Миррой Андреевой.