Самсонова бьётся в Чжэнчжоу! Касаткина и Мирра Андреева готовятся к своим матчам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В четверг на «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне будут отдыхать, зато на WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу шесть представительниц России. Поединки за право попасть в 1/4 финала проведут Алина Корнеева (Q), Софья Лансере (Q), Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова (11) и Дарья Касаткина (8). Отметим, что ещё трое российских теннисистов уже оказались в восьмёрке сильнейших на своих соревнованиях. Это Андрей Рублёв (5) в Шанхае, Анна Блинкова (5) в Гонконге и Полина Кудерметова в Сеуле.

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