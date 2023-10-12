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Андреева, Корнеева, Касаткина, Павлюченкова: онлайн-трансляция Гонконга, Чжэнчжоу 2023, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова бьётся в Чжэнчжоу! Касаткина и Мирра Андреева готовятся к своим матчам. LIVE!
Даниил Сальников
Самсонова бьётся в Чжэнчжоу!
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Российские теннисистки зажигают в Азии. Сразу шесть наших игроков сражаются в четверг. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В четверг на «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне будут отдыхать, зато на WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу шесть представительниц России. Поединки за право попасть в 1/4 финала проведут Алина Корнеева (Q), Софья Лансере (Q), Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова (11) и Дарья Касаткина (8). Отметим, что ещё трое российских теннисистов уже оказались в восьмёрке сильнейших на своих соревнованиях. Это Андрей Рублёв (5) в Шанхае, Анна Блинкова (5) в Гонконге и Полина Кудерметова в Сеуле.

WTA-500. Чжэнчжоу-2023. Сетка
WTA-250. Гонконг-2023. Сетка
Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 10:00 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
113
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 11:30 МСК
Софья Лансере
271
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
41
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Фрухвиртова
88
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 13:30 МСК
Чжосюань Бай
117
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 14:00 МСК
Лейла Фернандес
60
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
50
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Расписание четверга довольно обширное. Россияне в Шанхае и Сеуле в этот день будут отдыхать, а в Гонконге и Чжэнчжоу будут доиграны поединки 2-го круга. Всего состоится 6 матчей с участием теннисисток из России. Отметим, что до пятничных четвертьфиналов дошли также Андрей Рублёв в Шанхае, Полина Кудерметова в Сеуле и Анна Блинкова в Гонконге.

Гонгконг. 2-й круг.
11:30. Софья Лансере (Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3)
12:00. Анастасия Павлюченкова — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2)
13:00. Алина Корнеева (Q) — Линда Фрухвиртова (Чехия)
14:00. Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева
Чжэнчжоу. 2-й круг
10:00. Людмила Самсонова (11) — Лаура Зигемунд (Германия, Q)
13:30. Чжосюань Бай (Китай, WC) — Дарья Касаткина (8)
09:02 Даниил Сальников

Обо всех подробностях вчерашнего дня читайте в нашем прошлом лайве.

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