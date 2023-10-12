Самсонова бьётся в Чжэнчжоу! Касаткина и Мирра Андреева готовятся к своим матчам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В четверг на «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне будут отдыхать, зато на WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу шесть представительниц России. Поединки за право попасть в 1/4 финала проведут Алина Корнеева (Q), Софья Лансере (Q), Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова (11) и Дарья Касаткина (8). Отметим, что ещё трое российских теннисистов уже оказались в восьмёрке сильнейших на своих соревнованиях. Это Андрей Рублёв (5) в Шанхае, Анна Блинкова (5) в Гонконге и Полина Кудерметова в Сеуле.
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Расписание четверга
Расписание четверга довольно обширное. Россияне в Шанхае и Сеуле в этот день будут отдыхать, а в Гонконге и Чжэнчжоу будут доиграны поединки 2-го круга. Всего состоится 6 матчей с участием теннисисток из России. Отметим, что до пятничных четвертьфиналов дошли также Андрей Рублёв в Шанхае, Полина Кудерметова в Сеуле и Анна Блинкова в Гонконге.
11:30. Софья Лансере (Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3)
12:00. Анастасия Павлюченкова — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2)
13:00. Алина Корнеева (Q) — Линда Фрухвиртова (Чехия)
14:00. Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева
Чжэнчжоу. 2-й круг
10:00. Людмила Самсонова (11) — Лаура Зигемунд (Германия, Q)
13:30. Чжосюань Бай (Китай, WC) — Дарья Касаткина (8)
Обо всех подробностях вчерашнего дня читайте в нашем прошлом лайве.
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