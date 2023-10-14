Касаткина с «баранкой» проиграла Крейчиковой в полуфинале Чжэнчжоу

В субботу, 14 октября, на турнире категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) прошли полуфинальные матчи. Вторым запуском организаторы поставили российско-чешское противостояние, в котором 12-я ракетка мира Дарья Касаткина играла с 18-м номером рейтинга WTA Барборой Крейчиковой.

26-летняя уроженка Тольятти успела провести в Чжэнчжоу два матча. На старте соревнований первая ракетка России закрыла лаки-лузера, представительницу Венгрии Тимю Бабош — 6:1, 7:6. Далее Дарья переиграла хозяйку кортов Чжосюань Бай со счётом 6:2, 6:4. За выход в полуфинал китайского «пятисотника» Касаткина должна была сразиться с трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер, однако туниска снялась с матча из-за травмы колена. Крейчикова, в свою очередь, в преддверии очной битвы с россиянкой успела в своём дебютном поединке в двух сетах уверенно закрыть хорватку Петру Мартич — 7:5, 6:1. В четвертьфинале Чжэнчжоу соперница чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 украинка Леся Цуренко и вовсе снялась после проигранной стартовой партии со счётом 3:6.

История личных противостояний Касаткиной и Крейчиковой является не самой богатой: теннисистки на взрослом уровне встречались лишь трижды. Их первая встреча в Цинциннати-2021 осталась за чешкой — 6:3, 6:2. В Аделаиде-2 в нынешнем сезоне россиянка взяла у соперницы реванш со счётом 6:2, 7:5. Однако самым захватывающим выдался последний матч спортсменок в Дубае-2023. 26-летняя уроженка Тольятти потерпела обидное поражение в противостоянии с Барборой, упустив сразу четыре матчбола — 4:6, 6:4, 5:7. Отметим, что в итоге Крейчикова забрала титул в ОАЭ, обыграв на тот момент лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек в финале.

Отчётное противостояние началось с того, что девушки взяли геймы на своей подаче. При этом уже второй гейм продолжался около 10 минут: полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022 отыграла сразу шесть брейк-пойнтов, но всё же сумела выстоять — 1:1. Далее отечественная спортсменка даже сумела сделать брейк, однако удержать добытое преимущество не удалось. Уже в следующем гейме Крейчикова вернула упущенное — 2:2. Далее девушки снова взяли свои подачи — 3:3. Отметим, что после счёта 4:3 в свою пользу Барбора взяла медицинский тайм-аут: у 27-летней уроженки Брно возникла проблема со ступнёй, и помощь чешке вышла оказывать физиотерапевт.

Возможно, долгая пауза и выбила Касаткину с ритма. Дарья отдала гейм с первого же брейк-пойнта, допустив непозволительную двойную ошибку. Закрыть партию чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 смогла без проблем — 6:3. Итог первого сета: Крейчикова оказалась впереди по ударам навылет — 16:10, но и невынужденных ошибок у неё чуть больше — 17:15.

Во втором сете 26-летняя уроженка Тольятти так и не смогла вернуться в матч. Барбора с ходу взяла подачу соперницы, а затем смогла подтвердить брейк — 2:0. Далее чешка продолжала давить соперницу, которая раз за разом не справлялась с её плотными ударами. Касаткина так не сумела размочить счёт в партии, хотя у неё был единственный шанс сделать это в пятом гейме сета. В итоге Крейчикова повесила «баранку» россиянке, обыграв её со счётом 6:3, 6:0, и вышла в свой четвёртый финал в 2023 году.

В битве за титул 27-летняя уроженка Брно сыграет с хозяйкой кортов Чжэн Циньвэнь.