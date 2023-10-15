Дочке Медведева — 1 год. Как семья Даниила отпраздновала день рождения Алисы

В семье Даниила и Дарьи Медведевых праздник – их дочке Алисе в субботу, 14 октября, исполнился один год! Родители устроили имениннице настоящий праздник принцессы. Получилось очень мило и розово.

С «Мастерса» в Шанхае на этой неделе Медведев вылетел в третьем круге после поражения от Себастьяна Корды (6:7, 2:6). Так что отпраздновать день рождения Алисы Данииловны семья смогла в полном составе. Тем более до следующего турнира – «пятисотника» в Вене – у теннисиста ещё есть целая неделя.

Первый день рождения Алиса Данииловна встретила в узком семейном кругу и во всём розовом: в розовом платье, с розовыми шарами и с розовым тортом. Свечи на торте именинница задувала вместе с родителями.

Алиса Данииловна родилась 14 октября 2022 года с красивым видом на Ниццу. Медведев сразу же поделился фотографией новорождённой дочки в социальных сетях, чем привлёк много поздравлений от фанатов и коллег. Первый совместный кадр Даниил опубликовал спустя месяц.

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В апреле этого года Медведевы крестили дочь. Крёстной стала подруга семьи Арина, а крёстным – российский теннисист Андрей Рублёв. На первом дне рождения крестницы Андрей, правда, побывать не смог. Но причина у него весьма уважительная – полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Медведев проводит с дочерью очень много времени: она сопровождает его на тренировках и отдыхе, ездит с папой на крупные турниры. Разве что на трибунах маленькая копия Даниила пока не появлялась. Но это вопрос времени.

После US Open – 2023, где Медведев проиграл в финале Новаку Джоковичу (3:6, 6:7, 3:6), у Алисы Данииловны случилась первая семейная фотосессия. Дарья и Даниил сделали в Нью-Йорке несколько кадров с дочкой.

Впереди у Медведева три турнира: «пятисотник» в Вене, «Мастерс» в Париже и Итоговый в Турине. Самая маленькая и самая главная болельщица Даниила наверняка будет сопровождать его до конца сезона. Может, совсем скоро мы сможем увидеть Алису Данииловну и на трибунах.