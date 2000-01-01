Самый известный кот в мужском туре. Рублёв становится мемом
Андрей Рублёв любим публикой. Болельщики поддерживают его и лично на турнирах, и в социальных сетях. Для многих фанатов россиянин стал добрым мемом.
Рублёв уникален: он бывает весел, подавлен, зол, а значит, мимикой и жестами демонстрирует весь спектр своих эмоций. За этот особенный шарм фанаты и полюбили Андрея.
Андрей — кот
В социальных сетях за Рублёвым прочно закрепился образ светлого и угрюмого кота в найковской бандане. Именно из него болельщики делают все новые мемы.
Забавный пример мема с Рублёвым-котом: в мае состоялся Met Gala, на который не пригласили Андрея. Фанаты порассуждали, как на дорожке мероприятия мог бы выглядеть россиянин.
Эволюция Рублёва-кота
Недавно фанатами Андрея было решено: пора коту менять бандану. Всё же россиянин теперь играет в Rublo, а не в Nike. Свой бренд надо продвигать.
В Шанхае мем с Рублёвым как с «первым котом, который выиграет «Мастерс», был уже с повязкой от Rublo.
Хау мэни таймс?
Еще один мем с Рублёвым навеян находчивостью Андрея. Во время одного из матчей на «Мастерсе» в Риме россиянин отреагировал на неудачный розыгрыш русским матом и получил от судьи предупреждение.
В ответ Андрей попытался доказать, что кричал себе фразу How many times? Хотя вышло неубедительно. Предупреждение арбитра так и осталось в силе.
Болельщики всё так же любят Андрея, а он всё так же продолжает ярко реагировать на игру и дарить контент для мемов. Так что это поле юмора фанатам Рублёва ещё пахать и пахать.
Рублёв расходится на мемы! Болельщики любят Андрея и придумывают про него шутки
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