Профсоюз Джоковича воюет за будущее игроков. Проект ждёт крах, как футбольную Суперлигу?

Весной 2021 года мир обсуждал создание в футболе Европейской Суперлиги, которую ждал скоропостижный крах. Руководящий орган УЕФА развалил альянс топовых клубов и сохранил власть в своих руках. Цель заговорщиков заключалась в лишении УЕФА права аккумулировать и распределять заработанные клубами средства и получении возможности распоряжаться прибылью самостоятельно. Как это часто бывает во время революций, главной причиной провала переворота стало не только отсутствие единства у заговорщиков, но и отказ общества принимать такое грубое нарушение экосистемы.

Похожая война в последние годы развернулась в теннисе – пока больше позиционная, местами даже гибридная, но в любой момент она может перейти в горячую фазу. В роли УЕФА выступает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), а смуту разгоняет ведомая самым титулованным теннисистом современности Новаком Джоковичем Ассоциация профессиональных игроков тенниса (PTPA) — своеобразный профсоюз теннисистов.

Чего же добилась за три года эта организация и есть ли у неё реальные шансы существенно повысить оплату труда для большинства игроков?

Три года назад Джокович и ряд других теннисистов объявили о создании PTPA и сделали коллективное фото Фото: twitter.com/VasekPospisil

Джокович и спонсоры PTPA мечтают организовать пятый «Шлем»

После выигрыша Ноле 24-го «Шлема» в Нью-Йорке Рафа Надаль едко заметил, что для серба победа в гонке по количеству титулов на мэйджорах – идея фикс. Новак хоть и ответил, что не согласен с соперником, косвенно признал его правоту своим другим высказыванием. «Знаю точно – если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы в спортивном мире многие годы. Особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся ещё слаще и приносят больше удовлетворения», – признался рекордсмен в интервью Tennis Majors.

В откровении Ноле нет ничего постыдного или предосудительного – для многих великих спортсменов сложности в становлении являлись дополнительной мотивацией. Вполне очевидно, что серб почти наверняка надолго останется главным образцом для подражания для следующих поколений с обезоруживающей аргументацией в виде количества выигранных титулов. И в определённой степени совершенно ожидаемо и логично, что сегодня именно Джокович стоит во главе PTPA с целью улучшить материальное положение теннисистов, которые лишены возможности зарабатывать миллионы. Немаловажная ремарка, расставляющая всё по полочкам, – Рафа и Роджер выступали резко против создания PTPA.

Новака и ещё одного сооснователя PTPA Вашека Поспишила совершенно не устраивает, что представителям четвёртого по популярности вида спорта на планете достаются крохи со стола. У тенниса более миллиарда поклонников, но ежегодный общий доход составляет лишь $ 2,5 млрд. К примеру, у не входящего даже в топ-10 по охвату болельщиков американского футбола прибыль в разы больше – одна только НФЛ зарабатывает около $ 18 млрд. При этом возможность заколачивать миллионы в теннисе дарована исключительно представителям топ-10, максимум — топ-50. Очевидно, что такое положение вещей не устраивает тех, кто тоже участвует в шоу, но зарабатывает копейки.

Миллиардер Билл Акман на US Open — 2021 Фото: Elsa/Getty Images

Для борьбы за место под солнцем Джокович и PTPA привлекли очень мощного союзника и спонсора – знаменитого инвестора-миллиардера Билла Акмана. Forbes оценивает состояние большого любителя тенниса в $ 3,2 млрд – особенно 57-летний американский финансист «поднялся» во время пандемии на дефолтных свопах (CDS) – финансовом инструменте, работающем по принципу страховки. «Если в любом другом виде спорта игрокам достаётся как минимум половина доходов, то в теннисе от 15 до 25% от всего пирога, – цитирует предпринимателя The New York Times. – Современный теннис – олигополия с устаревшим мышлением». Планы Акмана и активистов PTPA настолько масштабны, что однажды они хотят получить возможность организовать проведение пятого турнира «Большого шлема».

ATP пошла на уступки игрокам – запущена программа финансовой поддержки

Организация Джоковича действует планомерно и точечно, фокусируясь не только на защите прав игроков, но и на развитии своих возможностей. Сейчас в PTPA работают уже 12 штатных сотрудников, а в августе 2022 года она наняла на должность исполнительного директора бывшего президента NFL Players Inc (подразделение по лицензированию и маркетингу) Ахмада Нассара. Приход этого опытного функционера помог группе заметно расширить свою деятельность, проводя мероприятия на всех четырёх мэйджорах, а также на других крупных турнирах, таких как Индиан-Уэллс.

Нассар утверждает, что более сотни игроков обратились к ним за помощью при проведении различных турниров. Список проблем очень широкий – от просьб забронировать гостиницу до поиска физиотерапевта, но в последнее время всё чаще возникали сложности и недопонимание с процессами тестирования на допинг. В связи с этим PTPA сделала пропаганду «справедливой антидопинговой программы» частью своих основных принципов и подчеркнула необходимость соблюдения надлежащей правовой процедуры и «доступа к четкой и последовательной системе апелляций». В частности, организация поддержала экс первую ракетку мира Симону Халеп после дисквалификации на четыре года.

Своим главным достижением Нассар считает создание в сентябре коммерческого подразделения «Альянс победителей». Компании удалось привлечь $ 26 млн в рамках инвестиционного раунда, проведённого совместно с фондом Pershing Square Foundation Акмана и частной инвестиционной компанией Prysm Capital. Одним из первых шагов «Альянса победителей» стало заключение сделки с производителем, дизайнером и продавцом физических и цифровых коллекционных карточек Fanatics Collectibles. «Нам удалось привлечь для этого направления порядка 300 теннисистов и теннисисток. Теперь они смогут получать пассивный доход с продажи своих карточек, – ликует Нассар.

Новак Джокович и глава ATP Андреа Гауденци Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

Руководители ATP и WTA утверждают, что «действия PTPA разделяют теннис, когда он особенно нуждается в единстве и сплочённости». Очевидно, что между строк сквозит сильное раздражение, и действия оппозиции воспринимаются как посягательство на власть. В последнее время голоса Джоковича и других игроков звучат всё громче и настойчивее (например, Ноле потребовал поделиться с игроками 50% доходов от спонсорства с букмекерами), поэтому руководящие органы вынуждены реагировать. Прошлой осенью глава ATP Андреа Гауденци объявил о решении организации увеличить призовые на 21%, до рекордных $ 217,9 млн.

Ещё одним ходом навстречу игрокам стал запуск ATP программы финансовой поддержки игроков Baseline, пока что рассчитанной на 2024-2026 годы. Программа основана на трёх основных принципах. Первый гарантирует базовый заработок для игроков топ-250. Если призовые теннисиста окажутся ниже гарантированного порога, ATP покроет недостачу. Пороговые значения на сезон-2024 составят $ 300 тыс. (топ-100), $ 150 тыс. (101-175-е места) и $ 75 тыс. (176-250-е места). Второй принцип ориентирован на поддержку теннисистов, которые из-за травм выступили менее чем на девяти турнирах АТР и соревнованиях серии «челленджер» за сезон. Третьим пунктом программы обозначены инвестиции для новичков – тех, кто впервые попал в топ-125. Таким теннисистам будет выплачено по $ 200 тыс., которые будут считаться как призовые деньги.

«Шлемы» выделяют на призовые не более 15% от дохода, но забастовка им не страшна

Деньги и в самом деле неплохие, но важно понимать, что ATP приносит лишь около четверти дохода от всего пирога, а львиную долю продуцируют турниры «Большого шлема». Теннисисты могут сколько угодно давить на ATP и даже добиваться успеха, как в случае с программой Baseline, но насколько реально им покуситься на колоссальные доходы «Шлемов»? В этом сезоне самый богатый мэйджор US Open пробил отметку по доходам в $ 500 млн, при этом на призовые пошло лишь $ 65 млн – несчастные 13%! Схожая картина просматривается и на других «Шлемах».

Джоковичу и PTPA нет смысла «душить» ATP – все теннисные деньги мира зарыты в Мельбурне, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, но мэйджоры никогда не поделятся властью с игроками. Так что вариантов остаётся лишь два: либо массовая забастовка, либо создание вышеупомянутого пятого «Шлема», которым бы руководили только игроки. Оба варианта обречены на провал, как и футбольная Суперлига.

В этом году US Open первым среди «Шлемов» покорил отметку в $ 500 млн доходов за один сезон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Проект самых богатых клубов быстро свернулся из-за резкого неприятия большинством этой модели, потому что в таком случае могли пострадать не только еврокубки, но и национальные чемпионаты. Теннисистам же не суждено сформировать свой мэйджор из-за слишком большого количества факторов: нехватки необходимого количества стадионов и другой инфраструктуры, поддержки спонсоров, отсутствия места в календаре и многого другого.

Такой проект с трудом можно представить, даже если условный богач из Саудовской Аравии вбухает в него миллиарды, потому что у него не будет главной фишки – истории. Ведь в спорте, как и во многих других развлекательных индустриях, продаются бренды. Даже у клубов из провалившейся Суперлиги есть эта фишка, что уж говорить про отдельно взятых теннисистов.

Остаётся забастовка, но и здесь есть подвох. Недавно в Испании в женской футбольной лиге прошла забастовка, позволившая девушкам значительно поднять заработную плату. Положительно недавно закончился и пятимесячный страйк голливудских сценаристов. Но с теннисом такой фортель обречён на провал, потому что в этом виде спорта существует большой перекос в заработках. Одно дело, когда все работники какой-то сферы получают одинаково мало, и совсем другое, когда доходы топов несоизмеримы с теми, кто барахтается в третьей сотне рейтинга.

Отсюда и нежелание Федерера и Надаля поддерживать PTPA – скорее всего, такую забастовку откажутся поддержать и другие топы. В этом заключается сила ATP и «Шлемов». Удел же Джоковича и его организации – выбивать с власть имущих улучшения условий, которые по факту можно рассматривать лишь как подачки.