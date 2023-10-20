19-летняя Шнайдер рвётся во второй финал в карьере. Россиянка повесила «баранку» японке

Диана вышла в полуфинал турнира в Наньчане. До первого титула в карьере осталось сделать два шага.

В пятницу, 20 октября, на турнире категории WTA-250 в Наньчане (Китай) закончились матчи второго круга и должны состояться все четвертьфинальные поединки. Обычно такое напряжённое расписание появляется тогда, когда игры приходится переносить из-за дождя. Нынешний год не стал исключением. Вчера не удалось сыграть ни одной встречи, и вследствие этого сегодня некоторым теннисисткам пришлось дважды выходить на корт.

Однако россиянок среди них не было — обе наши представительницы провели по одной встрече. Сперва, что логично, были доиграны матчи второго раунда. 146-я ракетка мира Валерия Савиных, которая в первом круге сенсационно выбила вторую сеяную Магду Линетт, не смогла преподнести ещё один сюрприз. В 1/8 финала соперницей Савиных была Александра Саснович из Беларуси, замыкающая топ-90 мировой классификации.

В первом сете ключевым стал момент в середине партии, когда Саснович сделала брейк в пятом гейме, а затем ушла с двойного брейк-пойнта — 4:2. После этого соперницы обменялись брейками, а в девятом гейме россиянка вновь отдала свою подачу — 6:3 в пользу белоруски.

Во второй партии Александра уже во втором гейме взяла чужую подачу — 2:0. Далее соперницы вновь обменялись брейками, после чего у Валерии не было реальных шансов вернуться в борьбу. Более того, в восьмом гейме Саснович сделала ещё один брейк и так оформила победу — 6:3, 6:2 за 1 час 23 минуты.

Стоит отметить превосходство Александры по важным показателям. Она четырежды подала навылет, а Валерия, допустившая шесть двойных ошибок (против одной у соперницы), — ни разу.

А чуть позже свой матч провела 19-летняя Диана Шнайдер, 72-я ракетка мира. В соперницы ей досталась японка Нао Хибино, которая в первом круге выбила первую сеяную Беатрис Хаддад-Майю.

Напомним, в конце сентября Шнайдер впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. В решающем матче Нинбо она проиграла Онс Жабер, представительнице топ-10 мирового рейтинга. Сегодня Диана вновь доказала, что пребывает в хорошей форме.

В первом сете Шнайдер просто уничтожила Хибино и повесила ей «баранку». Японка выигрывала лишь отдельные розыгрыши, но не более. Хоть какую-то борьбу она смогла навязать только в шестом гейме, когда была на подаче. Но и тогда уступила, несмотря на то что вела 40:15. Так россиянка всего за 21 минуту забрала сет — 6:0.

А вот вторая партия проходила уже в равной борьбе. Соперницы взяли по гейму на подаче, а затем начался фестиваль брейков, оборвавшийся при счёте 3:3. Тем не менее Шнайдер предпочла не доводить дело до тай-брейка — и добилась своего. В 12-м гейме Диана при счёте 6:5 в свою пользу успешно отработала на приёме и закрыла матч — 6:0, 7:5 за 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира в Наньчане Шнайдер сыграет либо с 29-й ракеткой мира Мари Боузковой (Чехия, 3), либо с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, занимающей 76-е место в рейтинге WTA.

Полуфиналы турнира в Наньчане состоятся в субботу, 21 октября, финал — в воскресенье, 22 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».