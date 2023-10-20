Джокович мало платит? Тренер Новака хочет отсудить квартиру и деньги у собственной дочери

Тренер Новака Джоковича, чемпион Уимблдона-2001 Горан Иванишевич попал в неприятную скандальную ситуацию. Хорватское издание Nacional сообщило, что Иванишевич подал ряд судебных исков против своей бывшей жены Татьяны Драгович и дочери Эмбер Марии. Горан утверждает, что Татьяна «незаконно забрала деньги, которые он заработал до и во время брака».

В частности, Иванишевич требует у Драгович половину квартиры в Загребе, которая записана на имя их общей дочери. Кроме того, Горан хочет взыскать с Татьяны € 2.5 млн. В связи с этим у Драгович уже заморозили счета, а также вынесли запрет на продажу имущества.

Иванишевич вроде как выставляет себя пострадавшей стороной, но у журналистов возникли подозрения, что Горан банально хочет обобрать бывшую жену и живущую с ней собственную дочь. Есть основания полагать, что в прошлом звёздный теннисист, а ныне тренер легендарного Новака Джоковича воспользовался своим статусом в Хорватии. Заморозка счетов и запрет на распоряжение имуществом – жёсткие санкции, добиться которых не так уж просто. Особенно с учётом незавершённого судебного процесса. Балканские журналисты убеждены, что в деле не обошлось без предвзятости государственных органов Хорватии, включая полицию, суд и центр социального обеспечения, которые действуют в пользу Иванишевича.

Вышеупомянутое издание Nacional отмечает, что Горан до сих пор не предоставил никаких доказательств со своей стороны, которые обосновывают законность его требований. Татьяна Драгович утверждает, что суд умышленно отдаёт предпочтение Иванишевичу и намеренно игнорирует документы, которые она и её дочь используют в свою защиту, в частности заявления о домашнем насилии.

Татьяна Драгович — бывшая жена Горана Иванишевича Фото: из личного архива Татьяны Драгович

Иванишевич саркастически отреагировал на внезапно образовавшуюся шумиху вокруг разбирательства.

«Для начала… В тот момент, когда я осмелился потребовать деньги, которые зарабатывал до и во время брака и которые Татьяна Драгович присвоила себе вопреки всем законам и контрактам, я стал семейным абьюзером и любимчиком суда. Теперь, видимо, жду судебного иска, в котором должно быть указано, что Татьяна Драгович, о которой идёт речь, выиграла Уимблдон и две олимпийские медали — и, возможно, ещё один турнир «Большого шлема», но суд ещё не подтвердил это (ирония). По всем вопросам обращайтесь к моим адвокатам господинам Мандичу и Станичу, которые долгое время занимались этим делом. С уважением, Горан», — написал Горан в своих социальных сетях.

К Иванишевичу возникает ряд вопросов. Каким образом его собственные деньги достались жене? Почему упомянутая им квартира в Загребе записана на имя его дочери? Какими были условия деления имущества при бракоразводном процессе с Драгович? Ответов пока не последовало. А может, Джокович мало платит своему тренеру? На волне шумихи Nacional раскрыл зарплату Иванишевича у Новака. По данным издания, она составляет в среднем € 8 тыс. в неделю или € 400 тыс. в год. Кроме того, Иванишевич якобы имеет бонус в размере 10% за каждую победу Джоковича на ТБШ. В 2023 году Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Следовательно, Горан получил около € 900 тыс. в дополнение к своей ставке. В итоге получается примерно € 1,3 млн дохода в год.

Вполне приличная сумма, но на самом деле не заоблачная для бывшего теннисиста, который привык к роскошной жизни. Тем более что год на год не приходится. Новаку не в каждом сезоне покоряется 3 мэйджора, в прошлом он выиграл только Уимблдон и, соответственно, Горан получил примерно в два раза меньше. Опять же, если принимать за основу инсайдерские данные Nacional. Официально Джокович не разглашал условия сотрудничества с Иванишевичем. Возможно, они хуже или лучше приведённых.

У каждой стороны своя правда, но важно уточнить, что разбирательство Иванишевича и Драгович длится с 2013 года. Оно выглядело как типичное «мёртвое» дело, что намекало на отсутствие каких-либо весомых аргументов у Горана. Внезапно случились серьёзные подвижки с заморозкой счетов Драгович и приостановкой прав на распоряжение имуществом. Со стороны действительно может показаться, что Иванишевич использовал свой статус в Хорватии и надавил на некоторые исполнительные органы. Хотя утверждать об этом с однозначной уверенностью пока рано.

Уместно вспомнить историю отношений Иванишевича и Драгович, чтобы понять, насколько между ними всё сложно. В 1998 году 25-летний хорватский теннисист Иванишевич увидел 18-летнею сербскую супермодель Татьяну Драгович на первой странице обложки гламурного журнала. Горан, который в то время был звездой тенниса и одним из самых популярных хорватских спортсменов, влюбился в Татьяну с первого взгляда и попытался раздобыть её номер телефона. Проблем с этим не возникло. Между Иванишевич и Драгович мгновенно завязались отношения. Вскоре после знакомства они отправились в романтическое путешествие в Дубай, а затем стали официально встречаться.

В апреле 2003 года Иванишевич и Драгович впервые стали родителями, когда появилась на свет их дочь Эмбер Мария. В октябре 2007-го родился сын Эмануэль, который пошёл по стопам отца и сейчас играет в теннис на юниорском уровне, правда, не особо успешно — занимает всего лишь 2161-е место в рейтинге юниоров. Горан и Татьяна постоянно откладывали свадьбу, считая её простой формальностью. Пара связала себя узами брака только в 2009 году после рождения дочери и сына. Они вместе жили в Сан-Педро (США, штат Калифорния), но не так уж долго и счастливо. В 2013 году Иванишевич и Драгович подали документы на развод и с тех пор так и не урегулировали все имущественные вопросы.

Горан Иванишевич и Татьяна Драгович Фото: из личного архива Татьяны Драгович

Следует отметить, что отношения Горана и Татьяны никогда нельзя было назвать идеально-образцовыми. Не обходилось без скандалов ещё на начальном этапе, когда теннисист был на пике славы. Драгович не раз заставала Иванишевича в ночных клубах в объятиях других девушек, а в 2001 году, когда хорват выиграл Уимблдон, в аэропорту Сплита его встречала толпа восторженных поклонниц с плакатами «Горан, выходи за меня». Татьяне это не понравилось, и они на какое-то время перестали общаться.

В 2003 году Иванишевич уже был на закате карьеры, из-за травмы плеча теннисист, получивший прозвище Мистер Эйс за свою мощнейшую подачу, не играл на ТБШ в период между Australian Open – 2002 и Уимблдоном-2004. Финансовые дела Горана были далеки от идеальных, что являлось причиной постоянных ссор с Татьяной. Иванишевич даже подумывал стать профессиональным футболистом, чтобы подзаработать денег и сохранить семью. Но в итоге они примирились, чему во многом способствовало рождение дочери.

Можно сделать вывод, что расчёт всегда имел место в отношениях Иванишевича и Драгович. Именно поэтому Горан так долго не женился на Татьяне – наверняка подозревал, что в какой-то момент придётся расставаться и делить имущество. Действительно, дошло именно до этого — брак распался, даже несмотря на рождение двоих детей, а тяжбы по финансовым вопросом тянутся уже 10 лет.

C 2017 года Горан счастлив в отношениях со своей второй женой Нивес Канович-Иванишевич – известной хорватской актрисой и телеведущей. Они воспитывают пятилетнего сына Оливера. Нивес полностью поддерживает супруга в споре с бывшей женой.

«Путь к справедливости долгий, но достижимый», — написала она в комментарии под его вышеупомянутым постом-реакцией на публикацию Nacional.

Горан Иванишевич с женой Нивес и сыном Оливером Фото: Из личного архива Горана Иванишевича

У Иванишевича уже есть новая семья, но проблемы со старой никак не отпускают его. Возможно, все обвинения Татьяны Драгович в адрес Горана не имеют под собой оснований.

Однако нельзя на 100% исключать и тот факт, что Иванишевич затаил обиду на бывшую жену и пытается её наказать, используя свой статус в Хорватии. При этом страдает его дочь Эмбер Мария. В судебном иске значится её имя, так что Горан наверняка не ладит с ней. По крайней мере, в соцсетях он не публикует фото с Эмбер, в отличие от снимков с 16-летним сыном Эмануэлем, который живёт с ним и Нивес. Эмбер Мария, напротив, осталась с матерью и её новым возлюбленным Влахо Арбуличем.

Татьяна Драгович, Влахо Арбулич, Эмбер Мария Иванишевич и Люси Арбулич Фото: Из личного архива Влахо Арбулича

Как видно, у Татьяны Драгович тоже появилась другая семья после расставания с Иванишевичем. Причём нельзя сказать, что Татьяна при выборе пары имела какие-то корыстные мотивы. В октябре 2014-го 33-летняя Драгович родила дочь Люси от студента Влахо Арбулича, который был младше неё на 12 лет. Арбулич сейчас является музыкантом и автором песен, но даже по меркам Хорватии он мало кому известен. Особенно если сравнивать его с Гораном Иванишевичем.

Что можно сказать по итогу? Суд обязан беспристрастно разобраться в том, кто прав в затянувшемся конфликте Иванишевича и Драгович. Поднятая в СМИ шумиха должна привлечь к данному процессу больше внимания и помочь достичь справедливого вердикта.