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Стокгольм-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Павел Котов вышел в финал, когда матч, место в рейтинге ATP

Есть первый финал. Павел Котов выиграл 6-й матч подряд и покорил новую вершину в рейтинге
Александр Насонов
Котов выиграл 6-й матч подряд
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24-летний россиянин поднимется в район топ-80 мировой классификации.

В субботу, 21 октября, на турнире ATP-250 в Стокгольме проходят полуфинальные матчи. Это состязание примечательно уже хотя бы тем, что в четвёрку лучших не пробился ни один теннисист из числа сеяных. В первом полуфинале играли россиянин Павел Котов, занимающий 109-е место в рейтинге ATP, и серб Миомир Кецманович, 53-я ракетка мира.

Разумеется, и Котов, и Кецманович приложили руку к тому, чтобы в полуфиналах не было сеяных. Павел, который сперва выиграл два матча в квалификации, в основной сетке последовательно выбил Криса Юбэнкса (7), Лоренцо Сонего и Таллона Грикспора (3). В этих играх он отдал лишь одну партию. У Миомира в трёх матчах был лишь один статусный соперник, зато какой — шестая ракетка мира Хольгер Руне (1). Несмотря на этот барьер, сербский теннисист добрался до полуфинала без потери сета.

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Сегодня Котов лишь во второй раз в карьере играл в полуфинале турнира ATP. Впервые это случилось с ним на грунте Марракеша в этом году. Тогда Павел на двух тай-брейках проиграл французу Александру Мюллеру. А в этот раз 24-летний россиянин смог впервые в карьере пробиться в финал, обыграв сербского ровесника.

В первом сете Котову уже в третьем гейме пришлось спасаться с брейк-пойнтов — к счастью, удачно. А в шестом гейме, когда подавал Кецманович, россиянин поупирался — и взял подачу соперника. Миомир упустил два геймбола, после чего Павел дожал оппонента, реализовав второй брейк-пойнт, — 4:2. В следующих трёх геймах теннисисты уверенно держали каждый свою подачу, и сет закончился со счётом 6:3 в пользу Котова. Статистику Павел показал великолепную: 11 виннерсов и всего одна невынужденная ошибка!

Во второй партии всё самое интересное случилось после счёта 2:2. В пятом гейме Котов с первой попытки оформил брейк, а затем ценой немалых усилий (но без брейк-пойнтов у соперника) удержал свою подачу — 4:2. Больше брейков и даже брейк-пойнтов ни у кого не было. Подавая на матч при счёте 5:4, Павел воспользовался вторым матчболом, который был у него после «больше», — 6:3, 6:4 за полтора часа.

Стокгольм. 1/2 финала
21 октября 2023, суббота. 15:10 МСК
Миомир Кецманович
53
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов

Вот так Котов выиграл шестой матч подряд (с учётом квалификации) и впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Благодаря этому он поднимется в район топ-80 мирового рейтинга (точная позиция станет известна по окончании текущих турниров) — опять-таки впервые в карьере.

В финале турнира в Стокгольме, который пройдёт в воскресенье, 22 октября, Котов сразится либо с сербом венгерского происхождения Ласло Джере, занимающим 35-е место в мировой классификации, либо с бывшей шестой, а ныне 140-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом.

Напомним, ранее сегодня в финал «пятисотника» в Токио вышел другой россиянин Аслан Карацев. Он также поборется за титул завтра, 22 октября.

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