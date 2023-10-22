Российские теннисисты проиграли два финала в один день. Но мощно поднимутся в рейтинге ATP

В воскресенье, 22 октября, закончились два турнира ATP, причём и на «пятисотнике» в Токио, и на соревновании рангом ниже в Стокгольме в финалах не обошлось без россиян. В столице Японии участниками заключительной встречи стали Аслан Карацев, замыкающий топ-50 мировой классификации, и 21-летний американец Бен Шелтон, 19-я ракетка мира. Карацев в полуфинале огорчил зрителей, обыграв японца Синтаро Мочизуки, который во втором круге выбил первого сеяного Тейлора Фритца. А Шелтон одержал волевую победу в матче с соотечественником Маркосом Гироном (Q).

«Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать парня из Японии. Играть здесь при полном стадионе – это что-то особенное.

Я старался сделать свой план на игру максимально простым, не обращать внимания на публику. И мне это удалось. Я старался сделать всё, чтобы он не мог играть агрессивно. До этого я видел несколько матчей с его участием, поэтому знаю, о чём говорю. Он победил несколько невероятно сильных парней, выходил вперёд и играл агрессивно. Мой план на игру состоял в том, чтобы как можно дольше держать его на задней линии», — говорил Аслан на корте после победы в полуфинале.

Аслан Карацев после победы над Синтаро Мочизуки в полуфинале турнира ATP-500 в Токио в 2023 году Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Для Карацева этот финал стал пятым в карьере. И первым с января 2022 года. Тогда на турнире в Сиднее Аслан в двух сетах обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Также у него имеются трофеи за победу на «пятисотнике» в Дубае 2021 года и за триумф на Кубке Кремля того же сезона.

Таким образом, Карацев сражался за четвёртый титул в карьере. Шелтон же впервые добрался до решающего матча на уровне ATP. «Скромный и голодный (до побед. — Прим. «Чемпионата»)», — такое лаконичное послание оставил он в соцсетях, после того как вышел в финал.

Это был уже не первый очный матч Карацева и Шелтона. Россиянин и американец схлестнулись в третьем круге US Open — 2023, и последний прошёл дальше, одержав победу со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0. Бен вообще здорово провёл тот турнир, дойдя до полуфинала. И даже подарил теннисному миру очередной «мем».

На протяжении почти всего первого сета соперникам удавалось держать подачу. При этом у Карацева уже во втором гейме был брейк-пойнт, но он его упустил. В 11-м гейме ситуация изменилась: россиянин, пребывая на подаче, допустил двойную ошибку, а после 30:30 дважды подряд неудачно провёл розыгрыши — так Шелтон реализовал свой первый же брейк-пойнт в этом матче. Подавая на партию, американец, в целом довольно часто применявший тактику «подача — выход к сетке», добился своей цели с первого сетбола — 7:5 за 51 минуту.

А во втором сете преимущество Бена уже не вызывало сомнений. Проиграв первый гейм, он повесил сопернику скрытую «баранку». При этом два из трёх своих геймов на этом отрезке он выиграл под ноль, а в седьмом гейме реализовал второй матчбол на приёме, после того как Карацев при ударе справа ошибся по длине, — 7:5, 6:1 за 1 час 24 минуты.

«В первую очередь я хочу поздравить своего соперника, Бена. Невероятная неделя для него. И, конечно же, его команду. Вы проделали большую работу, особенно в этом году. Вас определённо ждёт большое будущее», — сказал Аслан в интервью на корте.

Вот так Карацев не смог завоевать четвёртый титул в карьере. Теперь его статистика в финалах — 3-2. Благодаря выходу в решающий матч Токио Аслан в понедельник вернётся в топ-40 рейтинга ATP (либо на 37-ю, либо на 38-ю строчку). Шелтон же, который выиграл свой первый же финал, станет 14-й ракеткой мира — пока это высшее его достижение.

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А в Стокгольме состоялся финал турнира ATP-250, в котором играли 109-й номер рейтинга ATP Павел Котов и бывшая шестая, а ныне 140-я ракетка мира 37-летний француз Гаэль Монфис. Для обоих участников этот матч стал особенным. Про Котова, пробившегося в основную сетку через квалификацию, и говорить нечего, ведь это был его первый финал на уровне ATP. «Я очень счастлив. У меня нет слов. Честно говоря, я очень устал. С учётом квалификации это уже будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл турнир «Большого шлема» (смеётся)», — сказал Павел на корте после победы в полуфинале.

Что касается Монфиса, то он продлил свою впечатляющую серию. Уже 19-й сезон подряд француз выходит как минимум в один финал на турнирах ATP. У Гаэля, конечно, было явное преимущество в опыте. Из предыдущих 33 своих финалов он выиграл 11.

Гаэль Монфис на Кубке Лэйвера — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом сете соперники сразу же дали понять друг другу, что настроены только на победу. Монфис уже во втором гейме вышел на брейк-пойнт, но не смог его реализовать. А вот Котов в третьем гейме после 40:15 на подаче соперника забрал четыре розыгрыша подряд — француз допустил двойную на брейк-пойнте — и повёл 2:1 с брейком. После этого россиянин, подавая, подтвердил преимущество — 3:1.

В седьмом гейме Павел при счёте 4:2 в свою пользу ещё раз взял чужую подачу. Гаэль, как и в предыдущий раз, вёл 40:15, но провалил концовку гейма из-за своих ошибок. Однако Котов не смог подать на партию при 5:2, упустив двойной сетбол, а потом ещё один. Похоже, Павел просто перенервничал. Иначе как объяснить, что он собрал четыре двойные ошибки за гейм?!

Вторая попытка подать на сет представилась Котову при 5:4. И тут уже россиянин не сплоховал — 6:4 за 59 минут. Неприятный момент был в том, что за всю партию он допустил целых 13 невынужденных ошибок, тогда как его оппонент — всего три. Впрочем, это следствие того, что Павел стремился играть активнее.

Павел Котов играет на US Open — 2023 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии первых брейк-пойнтов пришлось ждать долго, аж до 11-го гейма. В это время даже «ровно» ни разу не фиксировалось. А при счёте 5:5 Котов мог сделать решающий шаг к титулу — но не сделал. Россиянин заработал тройной брейк-пойнт, но упустил его. Монфис собрался, перестал ошибаться и взял пять очков подряд, воспользовавшись в том числе ошибками соперника.

Свою подачу Павел затем всё же взял, причём под ноль, и сет перетёк в тай-брейк. В нём Котов при 4:6 спас двойной сетбол — в последнем случае Монфис допустил двойную ошибку. Однако следующие два очка француз всё же забрал — 7:6 (8:6) за 1 час 2 минуты.

Решающий сет Монфис начал с брейка — Котов из 0:30 сделал 40:30, но потом стал ошибаться и отдал подачу. В пятом гейме француз ещё раз мог взять подачу соперника, но россиянин спас все три брейк-пойнта.

В седьмом гейме Гаэль сделал-таки второй брейк (5:2), но после этого не подал на титул — россиянин ушёл с матчбола! Но это не помогло Павлу. В девятом гейме он вновь отдал подачу, а вместе с ней и титул — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Монфиса за 2 часа 37 минут. Слишком много невынужденных оказалось у Павла: 24 против девяти у оппонента.

Вот так Котов проиграл свой первый финал на уровне ATP. Несмотря на это, в понедельник он отыграет 28 мест в мировом рейтинге и станет 81-й ракеткой мира. Монфис же, завоевавший первый титул в сезоне и 12-й в карьере, вернётся в топ-90.

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На следующей неделе пройдут сразу два «пятисотника»: в Базеле и в Вене. Особый интерес вызывает турнир в столице Австрии, где выступят сразу пятеро россиян во главе с чемпионом US Open 2021 года, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым, получившим первый номер посева.