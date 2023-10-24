Неудачный дебют. Кудерметова уступила китаянке на старте малого Итогового турнира

Во вторник, 24 октября, в Чжухае (Китай) стартовал малый Итоговый турнир WTA. Программу игрового дня на престижных соревнованиях, известных ещё как WTA Elite Trophy, закрывала встреча 16-й ракетки мира, российской теннисистки Вероники Кудерметовой и хозяйки кортов Чжу Линь, получившей от организаторов уайлд-кард. 26-летняя уроженка Казани первой из отечественных спортсменок проводила свой матч на турнире.

Немного остановимся на формате, результатах жеребьёвки и истории WTA Elite Trophy. На состязания, проходящие на открытом харде, попадают теннисистки, занявшие места с девятого по 19-е в Чемпионской гонке WTA, плюс ещё одна обладательница уайлд-кард — всего 12 спортсменок.

12 участниц были разбиты на четыре группы, в каждой из которых находятся по три теннисистки.

Группа Азалия: Дарья Касаткина (6), Барбора Крейчикова (1), Магда Линетт (11).

Группа Камелия: Мэдисон Кис (2), Беатрис Хаддад-Майя (8), Каролин Гарсия (9).

Группа Орхидея: Елена Остапенко (3), Чжэн Циньвэнь (7), Донна Векич (10).

Группа Роза: Людмила Самсонова (4), Вероника Кудерметова (5), Чжу Линь (WC, 12).

Все спортсменки по разу должны сразиться друг с другом в рамках каждой группы — таким образом, всего на данном этапе состоится 12 матчей (по три в каждой группе). Полуфинальные пары составят победительницы групп, а затем будет сыгран финал. В 2023 году призовой фонд составит $ 2,6 млн, а чемпионка заработает 700 рейтинговых очков.

Аналогичный турнир появился в календаре женского тура 14 лет назад под названием Турнир чемпионок. Разыгрывался он для победительниц только что образовавшейся серии International. В 2012 году титул завоевала россиянка Надежда Петрова. В 2015-м турнир перебрался в Чжухай, и первой чемпионкой в новом формате (уже с участием 12 теннисисток) стала семикратная победительница ТБШ Винус Уильямс. Действующей чемпионкой является нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, взявшая здесь титул в сезоне-2019. После этого турнир из-за пандемии COVID-19 не проводился.

Вернёмся к матчу Кудерметовой и Чжу Линь. Как уже упоминалось ранее, именно Веронике предстояло первой из россиянок выйти на центральный корт Hengqin International Tennis Center. Обе теннисистки за карьеру до сегодняшнего противостояния встречались лишь однажды. Случился этот матч на «Ролан Гаррос» — 2022. Тогда, на стадии 1/64 финала, 26-летняя уроженка Казани в трёх сетах оказалась сильнее своей оппонентки из Поднебесной — 6:4, 3:6, 6:3.

Новая встреча началась явно не по сценарию отечественной спортсменки. Она сыпала ошибками, заметно нервничала и уже сразу позволила сопернице вырваться вперёд — 1:0. Китаянка не стушевалась и смогла закрепить брейк — 2:0. Далее теннисистки поочерёдно брали свои подачи, однако эта тенденция прекратилась довольно быстро. Уже в пятом гейме стартовой партии Кудерметова, проводившая свой дебютный поединок на малом Итоговом турнире, восстановила равенство — 3:3. Отметим, что китаянка вела в нём 40:0. Но и на этом Вероника не остановилась! Уже в следующем гейме она забрала свою подачу, а при счёте 4:3 в свою пользу сделала ещё один брейк. Стоит добавить, что гейм на подаче 29-летней уроженки Уси продолжался в районе десяти минут (!). Однако подать на сет россиянка не смогла. Уйдя со счёта 0:40, она всё-таки упустила свою подачу — 5:4. Далее уже Чжу Линь проявила свой бойцовский дух, отыграв два сетбола и оставшись в партии — 5:5.

Хозяйка кортов даже имела брейк-пойнт, а вместе с ним и скрытый сетбол, но реализовать не смогла, допустив обидную ошибку после несильной второй подачи соперницы — 6:5 в пользу Кудерметовой. В 11-м гейме у нее снова был сетбол на приёме, однако она сорвала удар с задней линии, отправив мяч в аут. Справедливым исходом сета было выяснение отношений девушек на тай-брейке, что в итоге и произошло. «Теннисное» пенальти завершилось победой хозяйки кортов — 7:6 (7:5). Отметим, что первая партия продолжалась 84 минуты (!).

Чжу Линь Фото: Fred Lee/Getty Images

Далее китаянка взяла медицинский тайм-аут, так как стала испытывать проблемы с поясницей. Казалось бы, что этот фактор поможет вернуться Веронике в матч, но не тут-то было. Россиянка дважды упустила свою подачу на старте второго сета, а на корте у неё не получалось практически ничего. Не успела она оглянуться, как счёт на табло уже был 4:0 в пользу Чжу Линь. Однако отечественная теннисистка всё же смогла вернуть один брейк. Но на большее геройство 16-й ракетки мира не хватило. Впоследствии она отдала ещё два гейма. 6:7 (5:7), 1:6 — с таким счётом Кудерметова уступила представительнице Поднебесной. Уже послезавтра, 26 октября, Вероника в российском дерби сыграет с Людмилой Самсоновой.