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Билли Джин Кинг, чемпионат мира по теннису, конкуренция United Cup, перегруженный календарь, какие призовые

Билли Джин Кинг хочет провести чемпионат мира среди мужчин и женщин. Это утопия?
Михаил Георгиев
Билли Джин Кинг
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Великая чемпионка не перестаёт мечтать даже в 80 лет, но реальность слишком сурова.

Конец сезона в теннисе ознаменован не только Итоговыми турнирами ATP и WTA туров, но и финальной частью Кубка Билли Джин Кинг. В этом году женский турнир (до 2020 года он назывался Кубком Федераций) пройдёт с 7 по 12 ноября в испанской Севилье. Пару недель спустя также в Испании (Малаге) состоится финал мужского Кубка Дэвиса. Оба соревнования в настоящее время считаются неофициальным Кубком мира по теннису, в связи с чем великая чемпионка Билли Кинг выразила мнение о необходимости объединить турниры и провести один единый чемпионат мира по теннису.

«Я хочу, чтобы мужчины и женщины играли вместе. Людям это нравится. Поэтому я считаю, что нам нужно провести свой собственный узнаваемый чемпионат мира. Когда вы произносите это словосочетание, то в голове рисуются захватывающие матчи чемпионата мира по футболу. В теннисе это тоже было бы классно. Думаю, для нашего вида спорта нам всем нужно собраться вместе и разработать лучший календарь для игроков. От этого выиграют все», – зажглась Кинг, которой 22 ноября исполнится 80 лет.

Разбираемся, если ли предпосылки для таких начинаний.

Билли Джин фонтанирует идеями даже в почтенном возрасте

Билли Джин фонтанирует идеями даже в почтенном возрасте

Фото: Hector Vivas/Getty Images

ITF проводит Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса, на турнирах равные призовые

Юбилей в этом году не только у 39-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Кинг (12 – в одиночном разряде, 16 – в парном, 11 – в миксте), но и у турнира её имени. Он состоится в 60-й раз и предложит игрокам и странам, которые они представляют, рекордные призовые в размере $ 11,4 млн. Это стало возможным благодаря сотрудничеству со страховой компанией Gainbridge, которая входит в крупный американский инвестиционный холдинг Group 1001 совокупной стоимостью активов в $ 60,9 млрд.

Из общей суммы призовых $ 3,4 млн будут выплачены национальным ассоциациям, $ 8 млн достанется непосредственно игрокам. Победители турнира заработают $ 2,2 млн, финалисты – $ 1,4 млн, полуфиналисты – по $ 1 млн, остальные деньги будут распределены между выступившими менее удачно сборными. Эти призовые практически идентичны тем, что получат мужчины в Кубке Дэвиса: $ 2,1 млн – победители, $ 1,5 млн – финалисты и $ 1,3 млн – полуфиналисты.

Призовые, которые девушки получат в этом году – рекордные. Это во многом стало возможно благодаря стабилизации уровня доходов Международной федерации тенниса (ITF), которой принадлежат права на Кубок Билли Джин Кинг. За два года пандемии ITF потеряла свыше $ 75 млн из-за отмены или переноса турниров – колоссальный урон для и так заметно уступающей ATP и WTA по доходам организации. В 2022 году ITF заработала $ 66,6 млн, что во многом стало возможным благодаря спонсорству Gainbridge и заключению в 2021 году трёхлетней выгодной сделки с компанией Sportradar. Это гигант спортивных данных стоимостью $ 7 млрд, занимающийся сбором данных и поставляющий их медиакомпаниям и букмекерским компаниям.

Кубок Билли Джин Кинг спонсирует страховая компания

Кубок Билли Джин Кинг спонсирует страховая компания

Фото: Alex Dodd/Getty Images

Реплика Билли Джин по поводу возможности проведения совместного чемпионата мира по теннису, в котором будут участвовать мужчины вместе с женщинами, гладко ложится в контекст возможного объединения мужского (ATP) и женского (WTA) туров. «Я говорила об этом ещё в начале 1970-х, когда основала WTA. Хотела, чтобы у нас был общий тур, но тогда мужчины не согласились», – сокрушается Кинг. Американка не собирается сдаваться и решила использовать турнир своего имени в качестве инструмента, который в будущем может стать отправной точкой для больших изменений.

В календаре уже есть похожие на смешанный ЧМ турниры — United Cup и Кубок Хопмана

Для рассмотрения жизнеспособности заявлений Кинг важно учитывать, что в начале 2023 года был запущен United Cup – командный теннисный турнир под эгидой ATP и WTA. Соревнование пришло на смену мужскому ATP Cup. В январе в борьбе за трофей (турнир проводился в трёх австралийских городах) приняли участие смешанные (мужчины и женщины) команды, представлявшие 18 стран мира. Призовой фонд составил $ 15 млн – игроки получили отдельно вознаграждение за участие (зависит от рейтинга; нужно сыграть минимум два матча на групповой стадии), а также призовые за выигранные отдельные матчи и бонус за победу сборной в каждой из командных встреч. Призовые для мужчин и женщин были одинаковые.

Не стоит забывать и про хоть и не такой коммерчески привлекательный, но зато турнир с историей (разыгрывается с 1989 года) Кубок Хопмана. С 2020 по 2022 год соревнование не проводилось из-за ковида, но в этом году состоялось. Ранее смешанный турнир, в котором матчи проводятся в одиночке и миксте, проходил в начале января. Но ITF в угоду более статусному United Cup не только передвинула сроки с зимы на лето, но и на пять лет делегировала права на проведение турнира (сумма сделки не называется) компании Tennium, базирующейся в Барселоне и управляющей несколькими турнирами ATP и WTA. В 2023-м турнир впервые был проведён за пределами Австралии – в конце июля его приняла Ницца.

Борна Чорич и Донна Векич — победители Кубка Хопмана — 2023

Борна Чорич и Донна Векич — победители Кубка Хопмана — 2023

Фото: ZUMA/ТАСС

В разные годы на Кубке Хопмана выступали такие тандемы, как брат и сестра из России Марат и Динара Сафины, сербы Новак Джокович и Ана Иванович, немцы Штеффи Граф и Борис Беккер, американцы Серена Уильямс и Джон Макинрой, греки Стефанос Циципас и Мария Саккари. В 2002-м в соревновании принимала участие будущая супружеская пара – Роджер Федерер и Мирка Вавринец. В обновлённом Кубке Хопмана сейчас сражаются шесть стран, но с 2025 года турнир планируется расширить до восьми участников.

Несмотря на невысокие призовые (около $ 1 млн), участников всегда манила особая домашняя атмосфера турнира, напоминающая бесконечный праздник. В 2023-м в Ницце победил хорватский тандем Донны Векич и Борны Чорича – после этого турнира пара объявила, что у них роман.

Любой турнир в конце сезона проходит на фоне усталости и недостаточной мотивации игроков

В конце каждого сезона у теннисистов накапливается усталость – как физическая, так и психологическая, а мотивация заметно падает. У Дарьи Касаткиной случилась истерика по поводу постоянных перелётов и матчей, а на днях чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с Итогового турнира из-за травмы запястья. По мере приближения межсезонья подобных новостей наверняка будет становиться больше. Добавило проблем и отсутствие взаимопонимания между руководством WTA и ITF – Билли Джин недовольна, что Итоговый турнир пройдёт в мексиканском Канкуне, откуда нет прямых рейсов в Севилью. И это лишь одна из причин, по которой три из четырёх лучших участниц женского тура – Ига Свёнтек, Кори Гауфф и Джессика Пегула – предпочли отказаться от турнира в Испании.

Глава WTA Стив Саймон признался, что изначально Итоговый турнир планировался в Саудовской Аравии. Однако из-за недовольства болельщиков и бывших игроков (Крис Эверт, Джона Макинроя и Мартины Навратиловой) нарушением прав человека и угнетения женщин в этой стране соревнование пришлось провести в Мексике. Организаторам Кубка Билли Джин Кинг от этого не легче – по большому счёту они оказались в ситуации, когда приходится разбирать игроков, которые всё ещё в строю. О каком комбинированном чемпионате мира можно говорить, если у многочисленных руководящих организаций возникают такие нестыковки?

«WTA внесла несколько предложений, которые Кубок Билли Джин Кинг и ITF рассмотрят на будущие годы, – сказал Саймон. – WTA всегда открыта для дискуссий по улучшению календаря для наших членов, партнёров и болельщиков, но важно отметить, что любое изменение приведёт к увеличению продолжительности сезона для игроков». Большая сложность заключается в том, что Кубок Билли Джин Кинг перешёл от финала с участием двух команд, который длился три дня, к шестидневному турниру с участием нескольких команд.

Канада — прошлогодний победитель Кубка Дэвиса

Канада — прошлогодний победитель Кубка Дэвиса

Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

Хватает проблем и у Кубка Дэвиса. В начале года турнир потерял своего главного корпоративного партнёра, компанию «Космос», и продолжает искать нового инвестора. В любом случае возникают вопросы, заинтересована ли ITF, которая контролирует Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса, в отмене этих соревнований в пользу единого Кубка мира? Или в проведении смешанного этапа Кубка мира раз в два, три или четыре года вместо отдельных соревнований? Скорее нет, чем да, потому что два турнира принесут больший доход, чем один. А ещё один отдельный Кубок игроки попросту не потянут физически.

Тем более что организаторы наверняка захотят включить как одиночные, так и смешанные парные разряды, а возможно, даже обычные парные разряды, и им необходимо учитывать, сколько времени потребуется на такое мероприятие. Настоящий чемпионат мира требует участия большого количества команд, но чем больше сборных участвует, тем продолжительнее мероприятие и тем слабее конкуренция. Нынешний календарь и так перегружен, а если играть в декабре, то игроки вообще останутся без отпуска. Билли Джин стоит отдать должное, что даже в почтенном возрасте она не перестаёт мечтать, но эти мечты пока что имеют мало шансов для воплощения в жизнь.

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Заглавное фото: Rob Casey/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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