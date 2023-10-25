Медведев разгромил соперника! Хачанов вышел в четвертьфинал, Касаткина тоже победила

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В среду пройдут матчи четырёх россиян в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина начинает борьбу на предварительном этапе в группе Азалия. В этой тройке уже сыгран один матч – Барбора Крейчикова победила Магду Линетт. И если Дарья не справится с Барборой, то чешка досрочно выйдет в плей-офф. Даниил Медведев в столице Австрии начинает защиту титула матчем с юным французом Артюром Фисом. Аслан Карацев прямиком с финала в Токио перелетел в Вену и сыграет стартовый матч с хорватом Борной Гойо. И, наконец, Карен Хачанов поборется уже за четвертьфинал с Иржи Легечкой.
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Медведев победил
Под ноль Медведев подал на матч. За 1 час 16 минут россиянин расправился с Артуром Фисом — 6:4, 6:2. В следующем круге Даниил встретится с Григором Димитровым.
Артюр Фис не дал Даниилу Медведеву принять на матч, оставив гейм за собой — 2:5. Теперь россиянин будет подавать на матч.
Даниил Медведев подтвердил свой брейк — 5:1. Сможет ли россиянин принять на матч?
С 3-го брейк-пойнта Даниил Медведев забрал подачу соперника — 4:1.
Хачанов победил
За 1 час 7 минут Карен Хачанов разгромил Иржи Легечку, сделав под конец ещё один брейк — 6:3, 6:1.
Карен Хачанов добился ещё одного брейка во втором сете — 4:1. Россиянин взял уже 4-й гейм подряд!
Даниил Медведев начал второй сет с брейка, а следом подтвердил его — 2:0. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.
Карен Хачанов повёл с брейком во втором сете — 2:1.
Даниил Медведев под ноль подал на сет — 6:4. Болеем за россиянина!
Даниил Медведев подтвердил брейк, забрав свою подачу под ноль — 5:3.
Карен Хачанов успешно подал на сет — 6:3. Россиянину хватило брейка, сделанного во 2-м гейме.
И Даниил Медведев добился брейка в 7-м гейме — 4:3.
Даниил Медведев
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images
Пока теннисисты поочерёдно берут свои подачи — 2:2.
Затяжным получился 4-й гейм, но всё-таки он остался за Иржи Легечкой — 1:3.
Карен Хачанов подтвердил брейк, отдав сопернику лишь один пойнт — 3:0.
Начался матч между Даниилом Медведевым и Артюром Фисом. Теннисисты ни разу не встречались друг с другом.
Карен Хачанов под ноль взял свою подачу, а следом сделал брейк, отдав сопернику лишь одно очко — 2:0. Отличное начало!
Карен Хачанов
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images
Начинается матч Карена Хачанова и Иржи Легечки. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина, он выиграл этой весной в третьем круге «Мастерса» в Майами — 6:2, 6:4.
За 1 час 27 минут Гаэль Монфис обыграл Даниэля Альтмайера — 6:4, 6:4. Корт освободился для матча Даниила Медведева и Артюра Фиса.
Карацев проиграл
У Аслана Карацева было два брейк-пойнта, но ни один из них россиянин не смог реализовать. Борна Гойо за 1 час 13 минут расправился со своим соперником — 6:3, 6:3. Теперь на корт выходят Карен Хачанов и Иржи Легечка.
У Гойо было три матч-пойнта на подаче Карацева, но россиянин не позволил хорвату их реализовать, оставив гейм за собой. Теперь Борна будет подавать на матч. У Аслана больше нет права на ошибку!
Теннисисты поочередно взяли свои подачи — счёт 4:1 в пользу Борны Гойо.
Борна Гойо под ноль забрал подачу Аслана Карацева, а следом успешно подтвердил брейк — 3:0.
Хорват Борна Гойо под ноль принял на сет — 6:3. Аслан Карацев должен собраться во второй партии!
Борна Гойо успешно подтвердил свой брейк, а следом и Аслан Карацев забрал свою подачу — 3:4.
Борна Гойо повёл с брейком в первом сете — 3:2. Посмотрим, чем ему ответит Аслан Карацев.
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 2:2.
Хорват Борна Гойо в ответ также забрал свою подачу под ноль — 1:1
Под ноль забрал Аслан Карацев свою подачу — 1:0. Следить за ходом матча можно в онлайн-табло.
Начинается матч между Асланом Карацевым и Борной Гойей. Теннисисты ни разу не играли друг с другом.
В воскресенье Аслан Карацев сыграл в финале Токио, где проиграл американцу Бену Шелтону, а сегодня он будет бороться с хорватом Борной Гойо на турнире в Вене.
Касаткина победила
За 2 часа 13 минут Дарья Касаткина разобралась с Барборой Крейчиковой — 7:5, 1:6, 6:1.
Дарья Касаткина добилась ещё одного брейка в третьем сете — 4:0. Болеем за нашу теннисистку!
А следом россиянка успешно подтвердила брейк — 3:0.
Дарья Касаткина забрала свою подачу, отдав сопернице лишь одно очко, а следом сделала брейк — 2:0. Отличное начало третьего сета!
Барбора Крейчикова под ноль подала на сет — 6:1. Исход матча решится в третьей партии.
Барбора Крейчикова забрала подачу Дарьи Касаткиной и теперь будет подавать на сет — 5:1.
Чешка Барбора Крейчикова успешно подтвердила брейк — 4:1.
Барбора Крейчикова забрала подачу соперницы во втором сете — 3:1. На брейк-пойнте Дарья Касаткина допустила двойную ошибку, а затем от злости бросила ракетку.
Теннисистки успешно забрали свои подачи. Пока счёт во втором сете 1:1.
Дарья Касаткина со 2-й попытки успешно подала на сет — 7:5. Россиянка проигрывала со счётом 1:4, но собралась и оставила эту партию за собой.
Дарья Касаткина тут же отвечает обратным брейком — 6:5. Россиянка снова попытается подать на сет.
Барбора Крейчикова не дала Дарье Касаткиной подать на сет, сделав брейк — 5:5.
А следом Дарья добилась ещё одного брейка и теперь будет подавать на сет — 5:4!
Касаткина успешно подтвердила брейк и сравняла счёт в первом сете — 4:4.
Дарья Касаткина со 2-го брейк-пойнта забрала подачу соперницы — 3:4. Болеем за нашу теннисистку!
Дарья Касаткина под ноль забрала свою подачу — 2:4. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.
Барбора Крейчикова успешно подтвердила брейк, отдав Дарье Касаткиной лишь одно очко — 4:1.
Всё-таки добилась брейка Барбора Крейчикова — 3:1. Посмотрим, чем ей ответит Дарья Касаткина
Барбора Крейчикова практически под ноль забрала свою подачу, отдав сопернице лишь одно очко. Следом чешка добилась брейк-пойнта на подаче Дарьи Касаткиной, но россиянка не дала его реализовать. Пока счёт 1:1.
И начинается матч в Чжухае между Дарьей Касаткиной и Барборой Крейчиковой. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
В понедельник Карен Хачанов победно стартовал на турнире в Вене, обыграв Романа Сафиуллина. Предлагаем почитать наш обзор прошедшего российского дерби.
За 1 час 30 минут Каролин Гарсия обыграла Мэдисон Кис — 6:3, 7:6 (7:3). Теперь на корт выходят Дарья Касаткина и Барбора Крейчикова.
Матч Дарьи Касаткиной и Барборы Крейчиковой начнётся после игры Мэдисон Кис с Каролин Гарсией. Крейчикова ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Даша выиграла в начале этого года во втором круге Аделаиды (6:2, 7:5), а Барбора победила в Цинциннати-2021 (6:3, 6:2), Дубае-2023 (6:4, 4:6, 7:5) и Чжэнчжоу-2023 (6:3, 6:0). Отметим, что накануне чешка уже обыграла здесь Магду Линетт и, соответственно, в случае победы над Касаткиной выйдет в плей-офф, лишив Дашу шансов на полуфинал.
Первой из россиян сегодня сыграет Дарья Касаткина на турнире в Чжухае. Предлагаем вам познакомиться с участницами этого турнира.
Расписание среды
Собрали в одном месте расписание всех матчей россиян.
- 28 октября 2023
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01:44
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00:21
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00:12
- 27 октября 2023
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23:55
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23:49
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23:44
-
22:50
-
22:30
-
21:48
-
21:30
-
21:01
-
20:39
-
20:22
-
20:12
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
18:45
-
18:25
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:29
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16:51
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15:39
-
15:30
-
15:02
-
14:31
-
12:22
-
12:13
-
10:53
-
10:24
-
10:14