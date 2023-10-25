Сразу четыре российских теннисиста бьются на кортах мира в среду. Кто пройдёт дальше в Китае и Австрии? Подробности — в трансляции.

Медведев разгромил соперника! Хачанов вышел в четвертьфинал, Касаткина тоже победила

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В среду пройдут матчи четырёх россиян в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина начинает борьбу на предварительном этапе в группе Азалия. В этой тройке уже сыгран один матч – Барбора Крейчикова победила Магду Линетт. И если Дарья не справится с Барборой, то чешка досрочно выйдет в плей-офф. Даниил Медведев в столице Австрии начинает защиту титула матчем с юным французом Артюром Фисом. Аслан Карацев прямиком с финала в Токио перелетел в Вену и сыграет стартовый матч с хорватом Борной Гойо. И, наконец, Карен Хачанов поборется уже за четвертьфинал с Иржи Легечкой.

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