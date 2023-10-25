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Медведев, Касаткина, Карацев, Хачанов: онлайн-трансляция Вены, Чжухая 2023, результаты, сетки, где смотреть и когда

Медведев разгромил соперника! Хачанов вышел в четвертьфинал, Касаткина тоже победила
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Вены
Комментарии
Сразу четыре российских теннисиста бьются на кортах мира в среду. Кто пройдёт дальше в Китае и Австрии? Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В среду пройдут матчи четырёх россиян в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина начинает борьбу на предварительном этапе в группе Азалия. В этой тройке уже сыгран один матч – Барбора Крейчикова победила Магду Линетт. И если Дарья не справится с Барборой, то чешка досрочно выйдет в плей-офф. Даниил Медведев в столице Австрии начинает защиту титула матчем с юным французом Артюром Фисом. Аслан Карацев прямиком с финала в Токио перелетел в Вену и сыграет стартовый матч с хорватом Борной Гойо. И, наконец, Карен Хачанов поборется уже за четвертьфинал с Иржи Легечкой.

ATP 500. Вена-2023. Сетка
Малый Итоговый WTA. Чжухай-2023. Сетка

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Медведев победил Хачанов победил Карацев проиграл Касаткина победила Расписание среды
18:15 Даниил Сальников

Медведев победил

Под ноль Медведев подал на матч. За 1 час 16 минут россиянин расправился с Артуром Фисом — 6:4, 6:2. В следующем круге Даниил встретится с Григором Димитровым.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
18:11 Даниил Сальников

Артюр Фис не дал Даниилу Медведеву принять на матч, оставив гейм за собой — 2:5. Теперь россиянин будет подавать на матч.

18:08 Даниил Сальников

Даниил Медведев подтвердил свой брейк — 5:1. Сможет ли россиянин принять на матч?

18:03 Даниил Сальников

С 3-го брейк-пойнта Даниил Медведев забрал подачу соперника — 4:1.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
17:57 Даниил Сальников

Хачанов победил

За 1 час 7 минут Карен Хачанов разгромил Иржи Легечку, сделав под конец ещё один брейк — 6:3, 6:1.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:50 Даниил Сальников

Карен Хачанов добился ещё одного брейка во втором сете — 4:1. Россиянин взял уже 4-й гейм подряд!

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:48 Даниил Сальников

Даниил Медведев начал второй сет с брейка, а следом подтвердил его — 2:0. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
17:43 Даниил Сальников

Карен Хачанов повёл с брейком во втором сете — 2:1.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:38 Даниил Сальников

Даниил Медведев под ноль подал на сет — 6:4. Болеем за россиянина!

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
17:32 Даниил Сальников

Даниил Медведев подтвердил брейк, забрав свою подачу под ноль — 5:3.

17:30 Даниил Сальников

Карен Хачанов успешно подал на сет — 6:3. Россиянину хватило брейка, сделанного во 2-м гейме.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
17:28 Даниил Сальников

И Даниил Медведев добился брейка в 7-м гейме — 4:3.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

17:15 Даниил Сальников

Пока теннисисты поочерёдно берут свои подачи — 2:2.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
17:14 Даниил Сальников

Затяжным получился 4-й гейм, но всё-таки он остался за Иржи Легечкой — 1:3.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:59 Даниил Сальников

Карен Хачанов подтвердил брейк, отдав сопернику лишь один пойнт — 3:0.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:58 Даниил Сальников

Начался матч между Даниилом Медведевым и Артюром Фисом. Теннисисты ни разу не встречались друг с другом.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
38
Франция
Артюр Фис
А. Фис
16:57 Даниил Сальников

Карен Хачанов под ноль взял свою подачу, а следом сделал брейк, отдав сопернику лишь одно очко — 2:0. Отличное начало!

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

16:48 Даниил Сальников

Начинается матч Карена Хачанова и Иржи Легечки. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу россиянина, он выиграл этой весной в третьем круге «Мастерса» в Майами — 6:2, 6:4.

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 16:50 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
16:42 Даниил Сальников

За 1 час 27 минут Гаэль Монфис обыграл Даниэля Альтмайера — 6:4, 6:4. Корт освободился для матча Даниила Медведева и Артюра Фиса.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:10 МСК
Гаэль Монфис
89
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Даниэль Альтмайер
47
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
16:32 Даниил Сальников

Карацев проиграл

У Аслана Карацева было два брейк-пойнта, но ни один из них россиянин не смог реализовать. Борна Гойо за 1 час 13 минут расправился со своим соперником — 6:3, 6:3. Теперь на корт выходят Карен Хачанов и Иржи Легечка.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
16:27 Даниил Сальников

У Гойо было три матч-пойнта на подаче Карацева, но россиянин не позволил хорвату их реализовать, оставив гейм за собой. Теперь Борна будет подавать на матч. У Аслана больше нет права на ошибку!

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
16:17 Даниил Сальников

Теннисисты поочередно взяли свои подачи — счёт 4:1 в пользу Борны Гойо.

16:06 Даниил Сальников

Борна Гойо под ноль забрал подачу Аслана Карацева, а следом успешно подтвердил брейк — 3:0.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
15:53 Даниил Сальников

Хорват Борна Гойо под ноль принял на сет — 6:3. Аслан Карацев должен собраться во второй партии!

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
15:45 Даниил Сальников

Борна Гойо успешно подтвердил свой брейк, а следом и Аслан Карацев забрал свою подачу — 3:4.

15:35 Даниил Сальников

Борна Гойо повёл с брейком в первом сете — 3:2. Посмотрим, чем ему ответит Аслан Карацев.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
15:30 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 2:2.

15:23 Даниил Сальников

Хорват Борна Гойо в ответ также забрал свою подачу под ноль — 1:1

15:21 Даниил Сальников

Под ноль забрал Аслан Карацев свою подачу — 1:0. Следить за ходом матча можно в онлайн-табло.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
15:12 Даниил Сальников

Начинается матч между Асланом Карацевым и Борной Гойей. Теннисисты ни разу не играли друг с другом.

Вена. 1-й круг
25 октября 2023, среда. 15:15 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
14:57 Даниил Сальников

В воскресенье Аслан Карацев сыграл в финале Токио, где проиграл американцу Бену Шелтону, а сегодня он будет бороться с хорватом Борной Гойо на турнире в Вене.

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14:05 Даниил Сальников

Касаткина победила

За 2 часа 13 минут Дарья Касаткина разобралась с Барборой Крейчиковой — 7:5, 1:6, 6:1.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
13:50 Даниил Сальников

Дарья Касаткина добилась ещё одного брейка в третьем сете — 4:0. Болеем за нашу теннисистку!

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
13:44 Даниил Сальников

А следом россиянка успешно подтвердила брейк — 3:0.

13:41 Даниил Сальников

Дарья Касаткина забрала свою подачу, отдав сопернице лишь одно очко, а следом сделала брейк — 2:0. Отличное начало третьего сета!

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
13:27 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова под ноль подала на сет — 6:1. Исход матча решится в третьей партии.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
13:25 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова забрала подачу Дарьи Касаткиной и теперь будет подавать на сет — 5:1.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
13:21 Даниил Сальников

Чешка Барбора Крейчикова успешно подтвердила брейк — 4:1.

13:13 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова забрала подачу соперницы во втором сете — 3:1. На брейк-пойнте Дарья Касаткина допустила двойную ошибку, а затем от злости бросила ракетку.

13:01 Даниил Сальников

Теннисистки успешно забрали свои подачи. Пока счёт во втором сете 1:1.

12:54 Даниил Сальников

Дарья Касаткина со 2-й попытки успешно подала на сет — 7:5. Россиянка проигрывала со счётом 1:4, но собралась и оставила эту партию за собой.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:50 Даниил Сальников

Дарья Касаткина тут же отвечает обратным брейком — 6:5. Россиянка снова попытается подать на сет.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:44 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова не дала Дарье Касаткиной подать на сет, сделав брейк — 5:5.

12:38 Даниил Сальников

А следом Дарья добилась ещё одного брейка и теперь будет подавать на сет — 5:4!

12:34 Даниил Сальников

Касаткина успешно подтвердила брейк и сравняла счёт в первом сете — 4:4.

12:29 Даниил Сальников

Дарья Касаткина со 2-го брейк-пойнта забрала подачу соперницы — 3:4. Болеем за нашу теннисистку!

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:20 Даниил Сальников

Дарья Касаткина под ноль забрала свою подачу — 2:4. Следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:16 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова успешно подтвердила брейк, отдав Дарье Касаткиной лишь одно очко — 4:1.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:12 Даниил Сальников

Всё-таки добилась брейка Барбора Крейчикова — 3:1. Посмотрим, чем ей ответит Дарья Касаткина

12:05 Даниил Сальников

Барбора Крейчикова практически под ноль забрала свою подачу, отдав сопернице лишь одно очко. Следом чешка добилась брейк-пойнта на подаче Дарьи Касаткиной, но россиянка не дала его реализовать. Пока счёт 1:1.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
11:54 Даниил Сальников

И начинается матч в Чжухае между Дарьей Касаткиной и Барборой Крейчиковой. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
11:46 Даниил Сальников

В понедельник Карен Хачанов победно стартовал на турнире в Вене, обыграв Романа Сафиуллина. Предлагаем почитать наш обзор прошедшего российского дерби.

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11:40 Даниил Сальников

За 1 час 30 минут Каролин Гарсия обыграла Мэдисон Кис — 6:3, 7:6 (7:3). Теперь на корт выходят Дарья Касаткина и Барбора Крейчикова.

Чжухай. Группа Камелия
25 октября 2023, среда. 10:10 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
11:27 Даниил Сальников

Матч Дарьи Касаткиной и Барборы Крейчиковой начнётся после игры Мэдисон Кис с Каролин Гарсией. Крейчикова ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Даша выиграла в начале этого года во втором круге Аделаиды (6:2, 7:5), а Барбора победила в Цинциннати-2021 (6:3, 6:2), Дубае-2023 (6:4, 4:6, 7:5) и Чжэнчжоу-2023 (6:3, 6:0). Отметим, что накануне чешка уже обыграла здесь Магду Линетт и, соответственно, в случае победы над Касаткиной выйдет в плей-офф, лишив Дашу шансов на полуфинал.

Чжухай. Группа Азалия
25 октября 2023, среда. 11:55 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		1 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
11:18 Даниил Сальников

Первой из россиян сегодня сыграет Дарья Касаткина на турнире в Чжухае. Предлагаем вам познакомиться с участницами этого турнира.

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