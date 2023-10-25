Новый допинг-скандал в теннисе. Перспективного американца забанили на полтора года

В последнее время теннисный мир всё чаще сотрясают допинговые скандалы. Самый громкий случай — это, конечно, история с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп, получившей четырёхлетнюю дисквалификацию. Среди мужчин столь громкие имена в неприятных инцидентах такого рода не замечены. Но это не значит, что проблемы не существует.

Американский теннисист Дженсон Бруксби получил 18-месячную дисквалификацию, после того как независимый трибунал установил, что он пропустил три допинг-теста в течение года. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что Бруксби признал: два пропуска допинг-тестов «действительно имели место». Также трибунал заключил, что степень вины спортсмена в том, что он пропустил третий тест, «была высокой». Согласно антидопинговым правилам, спортсмены могут получить наказание даже без проваленного допинг-теста, если они трижды не были доступны для допинг-офицеров в течение 12 месяцев.

Сам Бруксби, разумеется, отрицает, что принимал допинг. «Я никогда в жизни не принимал запрещённых веществ и был открыт и честен с ITIA на протяжении всего моего дела. Я понимаю, что это моя ответственность, и буду учиться и расти. Я признал, что дважды пропускал тест по своей вине. Но продолжаю утверждать, что пропущенный тест от 4 июня 2022 года не следует считать таковым», — написал он в своих социальных сетях.

По словам теннисиста, он не знал, что в то утро его пытался найти сотрудник допинг-контроля. Его мобильный телефон был в беззвучном режиме, когда на него звонили. И в его гостиничный номер никто не звонил.

«Я не спал, и мне нечего было скрывать. Я вернусь. Надеюсь, это будет скоро», — добавил он.

Дженсон Бруксби играет на Australian Open 2023 года Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Временное отстранение Дженсона началось в июле этого года, поэтому срок его дисквалификации по факту начался уже тогда и закончится 4 января 2025 года. У спортсмена и его окружения есть три недели на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Советник Бруксби Амрит Нарасимхан уже подтвердил, что они планируют это сделать.

«Дженсон очень огорчён. Мы сосредоточены на дальнейших усилиях и обращении в CAS», — цитирует Нарасимхана Associated Press.

Бруксби, уроженец Калифорнии, которому в четверг, 26 октября, исполнится 23 года, успел побывать 33-й ракеткой мира. Сейчас он располагается на 301-й строчке в мировой классификации. Американский теннисист пропустил почти весь сезон — не только из-за отстранения, но и из-за двух операций на запястьях обеих рук, которые прошли в марте и в мае. Он не выступал в туре с января. На Australian Open Дженсон обыграл трёхкратного финалиста ТБШ Каспера Рууда, а затем уступил соотечественнику Томми Полу, который в итоге добрался до полуфинала. А лучший результат Бруксби на «Шлемах» — четвёртый круг US Open — 2021, где он проиграл Новаку Джоковичу.

Допинг-история с Бруксби, к сожалению, далеко не первая в 2023 году. Можно вспомнить, что летом сразу несколько игроков получили дисквалификации, причём не за пропуск тестов, а именно за употребление запрещённых препаратов. Бан получил поляк Камиль Майхшак, бывшая 75-я ракетка мира. В октябре и в ноябре 2022 года в допинг-пробах теннисиста были обнаружены вещества, используемые для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Спортсмен отметил, что все запрещённые вещества, обнаруженные в его допинг-пробе, содержались в одном продукте — изотоническом напитке, который был одобрен его диетологом.

Ещё более жёсткое наказание получила американка Сидней Дорсил. Её, как и Халеп, дисквалифицировали на четыре года. В её допинг-пробе были обнаружены вещество болденон и его метаболиты. Теннисистка утверждала, что присутствие болденона в организме было результатом инъекции заражённого витамина B12, однако следствие не установило, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и агентство оставило в силе четырёхлетнюю дисквалификацию.

А вот представитель Швеции Микаэль Имер получил дисквалификацию за то же прегрешение, что и Бруксби. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

При этом теннисисты и эксперты склонны думать, что не стоит однозначно считать спортсмена виновным, если он пропускает допинг-тесты.

«Если честно, я думаю, что порой бывает очень сложно выполнять обязательства по такой отчётности. Надо всегда держать в голове, что в определённый час необходимо находиться в одном месте. И так каждый божий день. Из-за этого бывает проблематично совершать спонтанные поступки, например, встречаться с друзьями. В прошлом я получал предупреждения и знаю, как иногда бывает трудно. Просто следует уяснить себе, что ты являешься исполнителем отчётных обязанностей.

В случае ошибки, если нарушаешь правила, тебя ждут большие, в данном случае очень большие последствия. Иногда я чувствую, что это сложно. Чувствуешь себя в ловушке, так сказать, под присмотром. Есть на что обратить внимание. Надо регистрироваться каждый квартал. Можно заходить и вносить изменения по времени, но это не всегда так просто запомнить, а иногда случаются и человеческие ошибки», — говорил Каспер Рууд в интервью VG в июле.

«Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, потому что турниров много и они для всех длятся по-разному, это невозможно предугадать. Для игроков система очень сложная. Такие проблемы, как у Микаэля Имера и Дженсона Бруксби, могут случиться с каждым.

На мой взгляд, систему надо модернизировать, учитывая эти особенности. В целом я не считаю, что в теннисе есть проблема допинга, так как никогда нельзя предугадать, сколько будет длиться матч», — говорил двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в интервью ТАСС в июле.

Имер, к слову, уже завершил карьеру. В 25 лет, представьте себе. Вот к чему приводит пропуск допинг-тестов.