Шевченко выиграл трёхчасовой триллер! Это первая победа Александра над игроком топ-10

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах, где выступают российские теннисисты. В четверг, 26 октября, пройдут матчи россиян в Вене, Базеле и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина на предварительном этапе в группе «Азалия» уже одержала одну победу и, если справится с Магдой Линетт, выйдет в плей-офф. Вступает в борьбу в группе «Роза» Людмила Самсонова. Даниил Медведев в столице Австрии успешно начал защиту титула матчем с французом Артюром Фисом, а теперь первой ракетке России будет противостоять Григор Димитров. Там же Андрей Рублёв сразится с итальянцем Маттео Арнальди. А Александр Шевченко в Базеле выбил из сетки Стэна Вавринку и теперь сыграет с Тейлором Фритцем.
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Шевченко победил
За 2 часа 57 минут Александр Шевченко одержал волевую победу над 9-й ракеткой мира Тейлором Фритцем — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). В четвертьфинале россиянин сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом или с Феликсом Оже-Альяссимом.
Александр Шевченко забрал свою подачу, отыграв при этом два матч-пойнта Тейлора Фритца — 6:6. Исход матча решится на тай-брейке.
Пока Александр Шевченко и Тейлор Фритц берут только свои подачи. Счёт 3:3.
Медведев победил
Даниил Медведев успешно подал на матч — 6:4! За 2 часа 8 минут россиянин одержал волевую победу над Григором Димитровым и вышел в четвертьфинал, где встретится с Кареном Хачановым.
Даниил Медведев сделал брейк в третьем сете и будет подавать на матч — 5:4. Болеем за нашего парня!
Александр Шевченко взял второй сет на тай-брейке — 7:6 (8:6). Исход матча решится в третьей партии.
Весь второй сет Тейлор Фритц и Александр Шевченко брали только свои подачи. Нас опять ждёт тай-брейк.
Самсонова победила
Людмила Самсонова приняла на матч — 6:1. За 2 часа россиянка расправилась с китаянкой Чжу Линь — 2:6, 6:2, 6:1.
Александр Шевченко вёл 40:0 на подаче Тейлора Фритца, имел три брейк-пойнта, но не смог сделать брейк. Гейм остался за американцем — 4:4.
Людмила Самсонова сделала ещё один брейк — 4:1. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.
Под ноль Даниил Медведев подал на сет — 6:2! Исход матча решится в третьей партии. Болеем за нашего теннисиста!
Не смогла китаянка подтвердить брейк, Людмила Самсонова забрала подачу соперницы — 2:1.
Даниил Медведев сделал ещё один брейк во втором сете — 4:2.
Чжу Линь тут же ответила россиянке обратным брейком — 1:1.
Людмила Самсонова с 4-го брейк-пойнта забрала подачу соперницы — 1:0.
Людмила Самсонова под ноль подала на сет — 6:2. Исход матча решится в третьей партии.
Людмила Самсонова сделала ещё один брейк и теперь будет подавать на сет — 5:2.
Это что-то невероятное! Александр Шевченко вёл со счётом 6:1 на тай-брейке, имел шесть сет-пойнтов, но всё равно проиграл со счётом 7:9 Тейлору Фритцу!
Даниил Медведев повёл с брейком — 1:0. Отличное начало второго сета!
Александр Шевченко выиграл уже шесть геймов подряд на тай-брейке — 5:1. Верим в нашего теннисиста!
И не смог Даниил Медведев подтвердить брейк! Григор Димитров принял на сет, забрав подачу россиянина — 6:3.
Весь первый сет Тейлор Фритц и Александр Шевченко брали только свои подачи, теперь нас ждёт тай-брейк. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.
Людмила Самсонова сделала брейк, отдав сопернице лишь одно очко — 2:1. Так держать!
Людмила Самсонова
Фото: Yanshan Zhang/Getty Images
Даниил Медведев не дал Григору Димитрову подать на сет, сделав обратный брейк — 3:5. Болеем за нашего теннисиста!
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Григор Димитров сделал ещё один брейк и теперь будет подавать на сет — 5:2. Даниилу Медведеву нужно что-то придумывать!
Уже 8-й гейм подряд теннисисты берут только свои подачи, ни одного брейк-пойнта мы пока не увидели в первом сете. Счет 4:4.
Ничего не смогла поделать Людмила Самсонова с Чжу Линь в первом сете. Китаянка приняла на сет, забрав подачу Людмилы Самсоновой — 6:2.
С 3-го брейк-пойнта Григор Димитров забрал подачу Даниила Медведева — 2:1. Чем ему ответит россиянин?
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 1:1.
Напряжённой выдалась борьба на подаче Чжу Линь. У Людмилы Самсоновой было два брейк-пойнта, но ни один из них она не смогла реализовать. Гейм остался за китаянкой — 4:1.
Американец Тейлор Фритц под ноль взял свою подачу — 1:0
Чжу Линь под ноль забрала подачу Людмилы Самсоновой — 3:1.
У Людмилы Самсоновой был один брейк-пойнт на подаче Чжу Линь, но китаянка не дала реализовать его, забрав свою подачу — 2:1.
Начался матч Александра Шевченко и Тейлора Фритца. Теннисисты ни разу не играли друг с другом
Начинается матч между Даниилом Медведевым и Григором Димитровым. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Димитров побеждал его на траве Лондона-2017 и на харде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, почти сразу после триумфа Даниила на US Open. Уже после Индиан-Уэллса россиянин дважды уверенно обыграл болгарина — 6:4, 6:2 в Вене-2022 и 6:1, 6:2 в Роттердаме-2023.
Теннисистки поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 1:1.
Рублёв отобрался на Итоговый
Победа над Маттео Арнальди позволила Андрею Рублёву отобраться на Итоговый турнир в Турине.
Начинается матч между Людмилой Самсоновой и Чжу Линь. Теннисистки ни разу не играли друг с другом.
За 1 час 57 минут Елена Остапенко разобралась с Донной Векич — 4:6, 6:4, 6:1. Теперь на корт выходят Людмила Самсонова и Чжу Линь.
Рублёв победил
Андрей Рублёв под ноль подал на матч! За 1 час 27 минут россиянин расправился с итальянцем Маттео Арнальди. В четвертьфинале Андрей Рублёв встретится с Александром Зверевым.
Под ноль взял свою подачу Маттео Арнальди — 3:5. Не удалось Андрею Рублёву принять на матч.
Андрей Рублёв забрал свою подачу — 5:2. Россиянин в одном гейме от победы!
У Рублёва был брейк-пойнт, но Арнальди не дал реализовать его, оставив подачу за собой — 2:4.
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 4:1 в пользу Рублёва.
Андрей Рублёв сделал брейк, а следом взял свою подачу, отдав сопернику лишь одно очко — 2:0. Отличное начало второго сета!
Андрей Рублёв
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Андрей Рублёв под ноль забрал свою подачу во втором сете — 1:0.
Андрей Рублёв со 2-го сет-пойнта принял на партию — 7:5. Болеем за нашего теннисиста!
Андрей Рублёв забрал свою подачу — 6:5. У россиянина появилась ещё одна попытка принять на сет!
У Андрея был один сет-пойнт на подаче Маттео, но итальянец не дал его реализовать, взяв свою подачу — 5:5.
Андрей Рублёв взял свою подачу — 5:4. Россиянину нужно собраться и принять на сет!
Маттео в ответ не дал Андрею ни одного очка на своей подаче — 4:4.
У Арнальди был один брейк-пойнт на подаче Рублёва, но россиянин не дал его реализовать, взяв свою подачу — 4:3.
Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 3:3.
Маттео Арнальди в ответ также взял свою подачу под ноль — 2:2.
Под ноль подал Андрей Рублёв — 2:1. Болеем за нашего теннисиста!
У Андрея Рублёва было четыре брейк-пойнта на подаче Маттео Арнальди, но ни один из них он не смог реализовать. Гейм остался за итальянцем — 1:1.
Андрей Рублёв под ноль взял свою подачу в первом сете — 1:0.
Начинается матч между Андреем Рублёвым и Маттео Арнальди. Теннисисты ни разу не играли друг с другом.
Во вторник Андрей Рублёв пробился во 2-й круг Вены. Вот как это было.
Касаткина победила
Дарья Касаткина под ноль приняла на матч! За 2 часа 10 минут россиянка обыграла Магду Линетт — 6:3, 6:4.
Магда Линетт не дала Дарье Касаткиной подать на матч, сделав брейк — 4:5. Россиянке нужно собраться и принять на матч!
Дарья Касаткина добилась обратного брейка — 5:3. Россиянка будет подавать на матч!
С 4-го брейк-пойнта Магда Линетт забрала подачу Дарьи Касаткиной — 3:4.
Дарья Касаткина взяла под ноль подачу Магды Линетт — 4:2. Болеем за нашу теннисистку!
Россиянка проигрывала 15:40 на своей подаче, но отыграла три очка подряд и оставила гейм за собой — 3:2
Дарья Касаткина сделала обратный брейк, отдав сопернице лишь одно очко — 2:2.
У Дарьи Касаткиной было три брейк-пойнта, но ни один из них она не реализовала. Магда Линетт подтвердила брейк — 2:0.
Дарья Касаткина вела 40:15 в этом гейме, но всё-таки отдала свою подачу Магде Линетт — 1:0.
Рано полька обрадовалась. Дарья Касаткина приняла на сет, забрав подачу Магды Линетт — 6:3.
Магда Линетт забрала подачу Дарьи Касаткиной на сет — 3:5. Россиянка вела 40:15 в этом гейме.
Не смогла Дарья Касаткина принять на сет, гейм остался за Магдой Линетт — 2:5. Теперь россиянка будет подавать на партию.
Напряжённой выдалась подача Дарьи Касаткиной. У Магды Линетт было четыре брейк-пойнта, но ни один из них она так и не реализовала. Этот гейм остался за россиянкой — 5:1.
Дарья Касаткина забрала подачу соперницы, отдав ей лишь одно очко — 4:1.
Дарья Касаткина подтвердила брейк — 3:1. Надо удержать такой темп.
Брейк от Дарьи Касаткиной — 2:1. Сможет ли она его подтвердить?
Магда Линетт тут же ответила обратным брейком — 1:1.
Дарья Касаткина повела с брейком в первом сете — 1:0. Отличное начало!
Дарья Касаткина
Фото: Getty Images
Начинается матч между Дарьей Касаткиной и Магдой Линетт. Счёт личных встреч — 2-2. Россиянка выигрывала в Сан-Хосе-2021 и на Australian Open — 2022, а полька брала верх на Australian Open — 2018 и в Кливленде-2018. Все эти матчи тоже прошли на харде.