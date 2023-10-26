Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Касаткина, Рублёв, Самсонова: онлайн-трансляция Вены, Базеля, Чжухая — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Шевченко выиграл трёхчасовой триллер! Это первая победа Александра над игроком топ-10
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Вены
Комментарии
Сразу пятеро российских теннисистов выйдут на корты в четверг. Кто пройдёт дальше? Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах, где выступают российские теннисисты. В четверг, 26 октября, пройдут матчи россиян в Вене, Базеле и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина на предварительном этапе в группе «Азалия» уже одержала одну победу и, если справится с Магдой Линетт, выйдет в плей-офф. Вступает в борьбу в группе «Роза» Людмила Самсонова. Даниил Медведев в столице Австрии успешно начал защиту титула матчем с французом Артюром Фисом, а теперь первой ракетке России будет противостоять Григор Димитров. Там же Андрей Рублёв сразится с итальянцем Маттео Арнальди. А Александр Шевченко в Базеле выбил из сетки Стэна Вавринку и теперь сыграет с Тейлором Фритцем.

ATP 500. Вена-2023. Сетка
ATP 500. Базель-2023. Сетка
Малый Итоговый WTA. Чжухай-2023. Сетка

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Шевченко победил Медведев победил Самсонова победила Рублёв отобрался на Итоговый Рублёв победил Касаткина победила Расписание четверга
18:08 Даниил Сальников

Шевченко победил

За 2 часа 57 минут Александр Шевченко одержал волевую победу над 9-й ракеткой мира Тейлором Фритцем — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). В четвертьфинале россиянин сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом или с Феликсом Оже-Альяссимом.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
17:57 Даниил Сальников

Александр Шевченко забрал свою подачу, отыграв при этом два матч-пойнта Тейлора Фритца — 6:6. Исход матча решится на тай-брейке.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
17:33 Даниил Сальников

Пока Александр Шевченко и Тейлор Фритц берут только свои подачи. Счёт 3:3.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
17:18 Даниил Сальников

Медведев победил

Даниил Медведев успешно подал на матч — 6:4! За 2 часа 8 минут россиянин одержал волевую победу над Григором Димитровым и вышел в четвертьфинал, где встретится с Кареном Хачановым.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
17:13 Даниил Сальников

Даниил Медведев сделал брейк в третьем сете и будет подавать на матч — 5:4. Болеем за нашего парня!

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
17:07 Даниил Сальников

Александр Шевченко взял второй сет на тай-брейке — 7:6 (8:6). Исход матча решится в третьей партии.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
16:57 Даниил Сальников

Весь второй сет Тейлор Фритц и Александр Шевченко брали только свои подачи. Нас опять ждёт тай-брейк.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
16:51 Даниил Сальников

Самсонова победила

Людмила Самсонова приняла на матч — 6:1. За 2 часа россиянка расправилась с китаянкой Чжу Линь — 2:6, 6:2, 6:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:37 Даниил Сальников

Александр Шевченко вёл 40:0 на подаче Тейлора Фритца, имел три брейк-пойнта, но не смог сделать брейк. Гейм остался за американцем — 4:4.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
16:33 Даниил Сальников

Людмила Самсонова сделала ещё один брейк — 4:1. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:28 Даниил Сальников

Под ноль Даниил Медведев подал на сет — 6:2! Исход матча решится в третьей партии. Болеем за нашего теннисиста!

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
16:25 Даниил Сальников

Не смогла китаянка подтвердить брейк, Людмила Самсонова забрала подачу соперницы — 2:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:23 Даниил Сальников

Даниил Медведев сделал ещё один брейк во втором сете — 4:2.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
16:22 Даниил Сальников

Чжу Линь тут же ответила россиянке обратным брейком — 1:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:21 Даниил Сальников

Людмила Самсонова с 4-го брейк-пойнта забрала подачу соперницы — 1:0.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:11 Даниил Сальников

Людмила Самсонова под ноль подала на сет — 6:2. Исход матча решится в третьей партии.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:09 Даниил Сальников

Людмила Самсонова сделала ещё один брейк и теперь будет подавать на сет — 5:2.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
16:04 Даниил Сальников

Это что-то невероятное! Александр Шевченко вёл со счётом 6:1 на тай-брейке, имел шесть сет-пойнтов, но всё равно проиграл со счётом 7:9 Тейлору Фритцу!

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
16:02 Даниил Сальников

Даниил Медведев повёл с брейком — 1:0. Отличное начало второго сета!

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
15:56 Даниил Сальников

Александр Шевченко выиграл уже шесть геймов подряд на тай-брейке — 5:1. Верим в нашего теннисиста!

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
15:53 Даниил Сальников

И не смог Даниил Медведев подтвердить брейк! Григор Димитров принял на сет, забрав подачу россиянина — 6:3.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
15:52 Даниил Сальников

Весь первый сет Тейлор Фритц и Александр Шевченко брали только свои подачи, теперь нас ждёт тай-брейк. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
15:49 Даниил Сальников

Людмила Самсонова сделала брейк, отдав сопернице лишь одно очко — 2:1. Так держать!

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

15:47 Даниил Сальников

Даниил Медведев не дал Григору Димитрову подать на сет, сделав обратный брейк — 3:5. Болеем за нашего теннисиста!

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

15:40 Даниил Сальников

Григор Димитров сделал ещё один брейк и теперь будет подавать на сет — 5:2. Даниилу Медведеву нужно что-то придумывать!

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
15:34 Даниил Сальников

Уже 8-й гейм подряд теннисисты берут только свои подачи, ни одного брейк-пойнта мы пока не увидели в первом сете. Счет 4:4.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
15:31 Даниил Сальников

Ничего не смогла поделать Людмила Самсонова с Чжу Линь в первом сете. Китаянка приняла на сет, забрав подачу Людмилы Самсоновой — 6:2.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
15:24 Даниил Сальников

С 3-го брейк-пойнта Григор Димитров забрал подачу Даниила Медведева — 2:1. Чем ему ответит россиянин?

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
15:17 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 1:1.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
15:16 Даниил Сальников

Напряжённой выдалась борьба на подаче Чжу Линь. У Людмилы Самсоновой было два брейк-пойнта, но ни один из них она не смогла реализовать. Гейм остался за китаянкой — 4:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
15:14 Даниил Сальников

Американец Тейлор Фритц под ноль взял свою подачу — 1:0

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
15:07 Даниил Сальников

Чжу Линь под ноль забрала подачу Людмилы Самсоновой — 3:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
15:07 Даниил Сальников

У Людмилы Самсоновой был один брейк-пойнт на подаче Чжу Линь, но китаянка не дала реализовать его, забрав свою подачу — 2:1.

15:04 Даниил Сальников

Начался матч Александра Шевченко и Тейлора Фритца. Теннисисты ни разу не играли друг с другом

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 6 6 5
6 7 		7 8 7 7
         
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
15:03 Даниил Сальников

Начинается матч между Даниилом Медведевым и Григором Димитровым. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Димитров побеждал его на траве Лондона-2017 и на харде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, почти сразу после триумфа Даниила на US Open. Уже после Индиан-Уэллса россиянин дважды уверенно обыграл болгарина — 6:4, 6:2 в Вене-2022 и 6:1, 6:2 в Роттердаме-2023.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
14:55 Даниил Сальников

Теннисистки поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 1:1.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
14:55 Даниил Сальников

Рублёв отобрался на Итоговый

Победа над Маттео Арнальди позволила Андрею Рублёву отобраться на Итоговый турнир в Турине.

14:49 Даниил Сальников

Начинается матч между Людмилой Самсоновой и Чжу Линь. Теннисистки ни разу не играли друг с другом.

Чжухай. Группа Роза
26 октября 2023, четверг. 14:50 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
14:39 Даниил Сальников

За 1 час 57 минут Елена Остапенко разобралась с Донной Векич — 4:6, 6:4, 6:1. Теперь на корт выходят Людмила Самсонова и Чжу Линь.

Чжухай. Группа Орхидея
26 октября 2023, четверг. 12:35 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 1
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
14:30 Даниил Сальников

Рублёв победил

Андрей Рублёв под ноль подал на матч! За 1 час 27 минут россиянин расправился с итальянцем Маттео Арнальди. В четвертьфинале Андрей Рублёв встретится с Александром Зверевым.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
14:28 Даниил Сальников

Под ноль взял свою подачу Маттео Арнальди — 3:5. Не удалось Андрею Рублёву принять на матч.

14:24 Даниил Сальников

Андрей Рублёв забрал свою подачу — 5:2. Россиянин в одном гейме от победы!

14:24 Даниил Сальников

У Рублёва был брейк-пойнт, но Арнальди не дал реализовать его, оставив подачу за собой — 2:4.

14:16 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 4:1 в пользу Рублёва.

14:08 Даниил Сальников

Андрей Рублёв сделал брейк, а следом взял свою подачу, отдав сопернику лишь одно очко — 2:0. Отличное начало второго сета!

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

13:57 Даниил Сальников

Андрей Рублёв под ноль забрал свою подачу во втором сете — 1:0.

13:52 Даниил Сальников

Андрей Рублёв со 2-го сет-пойнта принял на партию — 7:5. Болеем за нашего теннисиста!

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
13:45 Даниил Сальников

Андрей Рублёв забрал свою подачу — 6:5. У россиянина появилась ещё одна попытка принять на сет!

13:44 Даниил Сальников

У Андрея был один сет-пойнт на подаче Маттео, но итальянец не дал его реализовать, взяв свою подачу — 5:5.

13:37 Даниил Сальников

Андрей Рублёв взял свою подачу — 5:4. Россиянину нужно собраться и принять на сет!

13:35 Даниил Сальников

Маттео в ответ не дал Андрею ни одного очка на своей подаче — 4:4.

13:33 Даниил Сальников

У Арнальди был один брейк-пойнт на подаче Рублёва, но россиянин не дал его реализовать, взяв свою подачу — 4:3.

13:26 Даниил Сальников

Теннисисты поочерёдно взяли свои подачи. Пока счёт 3:3.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
13:20 Даниил Сальников

Маттео Арнальди в ответ также взял свою подачу под ноль — 2:2.

13:17 Даниил Сальников

Под ноль подал Андрей Рублёв — 2:1. Болеем за нашего теннисиста!

13:15 Даниил Сальников

У Андрея Рублёва было четыре брейк-пойнта на подаче Маттео Арнальди, но ни один из них он не смог реализовать. Гейм остался за итальянцем — 1:1.

13:06 Даниил Сальников

Андрей Рублёв под ноль взял свою подачу в первом сете — 1:0.

12:58 Даниил Сальников

Начинается матч между Андреем Рублёвым и Маттео Арнальди. Теннисисты ни разу не играли друг с другом.

Вена. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 13:00 МСК
Маттео Арнальди
46
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
12:46 Даниил Сальников

Во вторник Андрей Рублёв пробился во 2-й круг Вены. Вот как это было.

Материалы по теме
Рублёв кричал, но победил австралийца Попырина. И стал на шаг ближе к Итоговому турниру
Рублёв кричал, но победил австралийца Попырина. И стал на шаг ближе к Итоговому турниру
12:18 Даниил Сальников

Касаткина победила

Дарья Касаткина под ноль приняла на матч! За 2 часа 10 минут россиянка обыграла Магду Линетт — 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
12:14 Даниил Сальников

Магда Линетт не дала Дарье Касаткиной подать на матч, сделав брейк — 4:5. Россиянке нужно собраться и принять на матч!

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
12:10 Даниил Сальников

Дарья Касаткина добилась обратного брейка — 5:3. Россиянка будет подавать на матч!

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
12:06 Даниил Сальников

С 4-го брейк-пойнта Магда Линетт забрала подачу Дарьи Касаткиной — 3:4.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
11:52 Даниил Сальников

Дарья Касаткина взяла под ноль подачу Магды Линетт — 4:2. Болеем за нашу теннисистку!

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
11:50 Даниил Сальников

Россиянка проигрывала 15:40 на своей подаче, но отыграла три очка подряд и оставила гейм за собой — 3:2

11:43 Даниил Сальников

Дарья Касаткина сделала обратный брейк, отдав сопернице лишь одно очко — 2:2.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
11:34 Даниил Сальников

У Дарьи Касаткиной было три брейк-пойнта, но ни один из них она не реализовала. Магда Линетт подтвердила брейк — 2:0.

11:24 Даниил Сальников

Дарья Касаткина вела 40:15 в этом гейме, но всё-таки отдала свою подачу Магде Линетт — 1:0.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
11:05 Даниил Сальников

Рано полька обрадовалась. Дарья Касаткина приняла на сет, забрав подачу Магды Линетт — 6:3.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
11:00 Даниил Сальников

Магда Линетт забрала подачу Дарьи Касаткиной на сет — 3:5. Россиянка вела 40:15 в этом гейме.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:53 Даниил Сальников

Не смогла Дарья Касаткина принять на сет, гейм остался за Магдой Линетт — 2:5. Теперь россиянка будет подавать на партию.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:48 Даниил Сальников

Напряжённой выдалась подача Дарьи Касаткиной. У Магды Линетт было четыре брейк-пойнта, но ни один из них она так и не реализовала. Этот гейм остался за россиянкой — 5:1.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:30 Даниил Сальников

Дарья Касаткина забрала подачу соперницы, отдав ей лишь одно очко — 4:1.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:27 Даниил Сальников

Дарья Касаткина подтвердила брейк — 3:1. Надо удержать такой темп.

10:22 Даниил Сальников

Брейк от Дарьи Касаткиной — 2:1. Сможет ли она его подтвердить?

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:17 Даниил Сальников

Магда Линетт тут же ответила обратным брейком — 1:1.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
10:12 Даниил Сальников

Дарья Касаткина повела с брейком в первом сете — 1:0. Отличное начало!

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Getty Images

10:05 Даниил Сальников

Начинается матч между Дарьей Касаткиной и Магдой Линетт. Счёт личных встреч — 2-2. Россиянка выигрывала в Сан-Хосе-2021 и на Australian Open — 2022, а полька брала верх на Australian Open — 2018 и в Кливленде-2018. Все эти матчи тоже прошли на харде.

Чжухай. Группа Азалия
26 октября 2023, четверг. 10:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         