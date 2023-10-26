Сразу пятеро российских теннисистов выйдут на корты в четверг. Кто пройдёт дальше? Подробности – в трансляции.

Шевченко выиграл трёхчасовой триллер! Это первая победа Александра над игроком топ-10

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах, где выступают российские теннисисты. В четверг, 26 октября, пройдут матчи россиян в Вене, Базеле и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина на предварительном этапе в группе «Азалия» уже одержала одну победу и, если справится с Магдой Линетт, выйдет в плей-офф. Вступает в борьбу в группе «Роза» Людмила Самсонова. Даниил Медведев в столице Австрии успешно начал защиту титула матчем с французом Артюром Фисом, а теперь первой ракетке России будет противостоять Григор Димитров. Там же Андрей Рублёв сразится с итальянцем Маттео Арнальди. А Александр Шевченко в Базеле выбил из сетки Стэна Вавринку и теперь сыграет с Тейлором Фритцем.

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