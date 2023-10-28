Касаткина рвётся в финал Чжухая. Медведев и Рублёв готовятся к российскому дерби. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В субботу, 28 октября, пройдут полуфиналы в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина стала победительницей предварительного этапа и вышла из группы в плей-офф, где побьётся с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей за место в финале. Ну а Даниил Медведев и Андрей Рублёв в шаге от повторения российского финала в Дубае. Теперь в столице Австрии Даниилу осталось справиться с греком Стефаносом Циципасом, а Андрею – с итальянцем Янником Синнером. За всеми матчами следите в нашем онлайне.
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Дарья Касаткина оставила свою подачу за собой — 2:2. Пока ни одного брейк-пойнта не было в первом сете.
Под ноль взяла свою подачу бразильянка Беатрис Хаддад-Майя — 2:1.
Расписание субботы
Собрали в одном месте расписание всех матчей россиян.
Дарья Касаткина взяла свою подачу — 1:1. У девушек идёт равная борьба на подачах.
Беатрис Хаддад-Майя забрала 1-й гейм в этом матче — 1:0.
Касаткина начала
Начался матч Дарьи Касаткиной и Беатрис Хаддад-Майи. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хаддад-Майи. Бразильская теннисистка выиграла в этом году на харде во втором круге Дохи — 6:3, 7:6 (9:7).
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