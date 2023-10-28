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Медведев, Рублёв, Касаткина: онлайн-трансляция Вены, Чжухая 2023, результаты, сетки, где смотреть

Касаткина рвётся в финал Чжухая. Медведев и Рублёв готовятся к российскому дерби. LIVE!
Даниил Сальников
Касаткина рвётся в финал Чжухая
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Сразу три российских теннисиста бьются на кортах мира в субботу за места в самых главных матчах. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В субботу, 28 октября, пройдут полуфиналы в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина стала победительницей предварительного этапа и вышла из группы в плей-офф, где побьётся с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей за место в финале. Ну а Даниил Медведев и Андрей Рублёв в шаге от повторения российского финала в Дубае. Теперь в столице Австрии Даниилу осталось справиться с греком Стефаносом Циципасом, а Андрею – с итальянцем Янником Синнером. За всеми матчами следите в нашем онлайне.

ATP 500. Вена-2023. Сетка
ATP 500. Базель-2023. Сетка
Малый Итоговый WTA. Чжухай-2023. Сетка
Чжухай. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 09:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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Расписание субботы Касаткина начала
Live Даниил Сальников

Дарья Касаткина оставила свою подачу за собой — 2:2. Пока ни одного брейк-пойнта не было в первом сете.

09:24 Даниил Сальников

Под ноль взяла свою подачу бразильянка Беатрис Хаддад-Майя — 2:1.

09:24 Даниил Сальников

Расписание субботы

Собрали в одном месте расписание всех матчей россиян.

09:21 Даниил Сальников

Дарья Касаткина взяла свою подачу — 1:1. У девушек идёт равная борьба на подачах.

09:18 Даниил Сальников

Беатрис Хаддад-Майя забрала 1-й гейм в этом матче — 1:0.

09:10 Даниил Сальников

Касаткина начала

Начался матч Дарьи Касаткиной и Беатрис Хаддад-Майи. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хаддад-Майи. Бразильская теннисистка выиграла в этом году на харде во втором круге Дохи — 6:3, 7:6 (9:7).

Чжухай. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 09:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
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