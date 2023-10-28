Сразу три российских теннисиста бьются на кортах мира в субботу за места в самых главных матчах. Подробности — в трансляции.

Касаткина рвётся в финал Чжухая. Медведев и Рублёв готовятся к российскому дерби. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах недели, где выступают российские теннисисты. В субботу, 28 октября, пройдут полуфиналы в Вене и Чжухае. В Китае Дарья Касаткина стала победительницей предварительного этапа и вышла из группы в плей-офф, где побьётся с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей за место в финале. Ну а Даниил Медведев и Андрей Рублёв в шаге от повторения российского финала в Дубае. Теперь в столице Австрии Даниилу осталось справиться с греком Стефаносом Циципасом, а Андрею – с итальянцем Янником Синнером. За всеми матчами следите в нашем онлайне.

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