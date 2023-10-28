Медведев побил свой рекорд, несмотря на кровь из носа. Он обыграл Циципаса и вышел в финал

Даниил, защищающий титул в Вене, выиграл уже 64-й матч в 2023 году. Никогда ещё у него не было столько побед в одном сезоне.

В субботу, 28 октября, на турнире ATP-500 в Вене проходят полуфинальные матчи. В первой встрече дня принимали участие третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (4), занимающий седьмое место в мировой классификации. Медведев в четвертьфинале выиграл российское дерби, победив Карена Хачанова (8) в трёх партиях, а Циципас без потери сета прошёл хорватского обладателя уайлд-кард Борну Гойо.

Выиграв матч 1/4 финала, Медведев, действующий чемпион Вены, повторил свой рекорд по победам в сезоне — 63. Столько же выигранных встреч в 2023-м на данный момент только у Карлоса Алькараса. «Надеюсь, я смогу сделать это [победить] ещё раз. Никогда же не знаешь, как всё сложится. Теннис – тяжёлый вид спорта, у нас сильные соперники. Надеюсь, у меня получится победить ещё хотя бы раз, а может, и больше. У меня получился замечательный сезон. Но он ещё не окончен, поэтому я хочу завершить его ещё лучше», — сказал после выхода в полуфинал Даниил, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Циципасу до таких показателей далеко. Перед встречей с Медведевым на его счету было 48 побед в 2023-м. В августе грек завоевал титул на турнире в Лос-Кабосе, но затем не блистал: быстрые вылеты с североамериканских «Мастерсов», с US Open, неудачная азиатская серия… Лишь в Антверпене, где Стефанос дошёл до полуфинала, у него начало хоть что-то получаться.

Стефанос Циципас Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Учитывая это, эксперты считали Медведева фаворитом противостояния с Циципасом. «Медведев в матче с Циципасом для меня фаворит. Сейчас Даниил сильнее психологически и проводит хороший турнир, поймал свою игру», — сказал в интервью «Чемпионату» двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский.

«Медведев тяжело сыграл предыдущие матчи. Но когда такие играет, входит в форму. В любом случае я бы отдал предпочтение Медведеву в матче с Циципасом», — сказал в интервью «Чемпионату» финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

По личным встречам Медведев вёл 8-4. Циципасу удалось выиграть последние два поединка между ними на харде: в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и на групповом этапе Итогового турнира в прошлом году. А в нынешнем сезоне Даниил победил Стефаноса на грунте в полуфинале римского «Мастерса» (7:5, 7:5). При этом противостояние Медведев — Циципас порой выходит за рамки тенниса как такового. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

В начале матча Циципас выглядел чуть более уверенным в своих силах, чем Медведев. Грек часто и успешно выходил к сетке, а в четвёртом гейме заработал двойной брейк-пойнт. Но россиянин, допустивший двойную ошибку в начале гейма, добился «ровно», затем спас ещё один брейк-пойнт и удержал подачу — 2:2.

В седьмом гейме Даниилу наконец удалось хорошо отработать на приёме — впрочем, и ошибки Стефаноса помогли. Реализовав двойной брейк-пойнт, Медведев повёл 4:3 с брейком. А при 5:4 Даниил подавал на партию — и ему хватило одного сетбола, несмотря на то что Циципасу чуть ранее удался красивейший удар. Медведев в том розыгрыше неплохо пробил коротким кроссом справа, но Циципас потрясающе пробил с низкого мяча по линии через коридор. В итоге получилось 6:4 за 39 минут, то есть довольно быстро как для 10 геймов.

Как ни удивительно, по статистике в первом сете лучше оказался грек, у которого при девяти виннерсах оказалось всего две невынужденные ошибки; у россиянина же, который лучше проводил долгие розыгрыши, соотношение оказалось равное: 5/5.

Даниил Медведев играет полуфинал со Стефаносом Циципасом на турнире ATP-500 в Вене в 2023 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

В начале второй партии игроки также брали свои геймы. Упорная борьба была в третьем гейме, когда подавал Циципас, но Медведеву не удалось добиться чего-то большего, чем «ровно».

Седьмой гейм мог стать решающим: россиянин вышел на двойной брейк-пойнт, после того как грек допустил двойную, а потом ошибся в розыгрыше. Но брейка у Даниила не получилось: вторую половину гейма Стефанос провёл собранно. А перед 10-м геймом, когда счёт был 5:4 в пользу Циципаса (но по-прежнему без брейка), Медведев взял медицинский перерыв — у него пошла кровь из носа.

У Даниила Медведева пошла кровь из носа в полуфинале со Стефаносом Циципасом на турнире ATP-500 в Вене в 2023 году Фото: кадр из трансляции

Вскоре игра возобновилась, и Даниил взял свою подачу (5:5), а в 11-м гейме упустил брейк-пойнт, то есть скрытый матчбол. Свой гейм он потом взял под ноль, и пришлось играть тай-брейк. До 5:5 игроки добрались, сделав по одному мини-брейку, причём Медведев допустил двойную ошибку. Затем россиянин успешно провёл розыгрыш на подаче и заработал матчбол на приёме, но не использовал его — 6:6. А вот следующие два очка остались за Даниилом — 6:4, 7:6 (8:6) за 1 час 45 минут.

Вот так Медведев выиграл свой 64-й матч в сезоне, побив тем самым личный рекорд. В финале, уже 36-м для Даниила на уровне ATP, его соперником станет победитель противостояния Андрей Рублёв (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2). Таким образом, не исключено ещё одно российское дерби. Второй полуфинал состоится сегодня, 28 октября, а решающий матч — в воскресенье, 29 октября.