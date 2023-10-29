Играл с Сереной, восхищался Федерером. Легенды тенниса грустят по Чендлеру из «Друзей»

Известный американский актёр Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Перри был найден в субботу в своём доме в районе Лос-Анджелеса без признаков жизни. Вероятно, актёр утонул в джакузи. На месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной.

Мэттью Перри стал знаменитым благодаря роли Чендлера Бинга в популярном американском сериале «Друзья». Именно с ней он ассоциируется в первую очередь. Кроме того, Мэттью снялся в главных ролях в романтических лентах «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроём», а также в криминальной комедии «Девять ярдов». Перри номинировали на престижные премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Большая утрата для мира кино, но не только. Теннис занимал очень важное место в жизни актёра. Мэттью в молодости занимался этим видом спорта и едва не начал профессиональную карьеру. Кинематограф всё-таки стал основным родом деятельности Перри, но игру на корте он любить не переставал. Мэттью часто посещал матчи крупных турниров и общался со многими звёздными представителями тенниса.

В 2022 году Мэттью Перри выпустил мемуары под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», которые стали бестселлером на платформе Amazon. В основном актёр рассказывал о своих проблемах с алкоголем и наркотиками. Мэттью пристрастился к вредным зависимостям с ранних лет. Он признался, что больше 65 раз проходил детоксикацию, 15 раз лежал в рехабах, посетил 6000 встреч анонимных алкоголиков и потратил на лечение около $ 7 млн. На момент смерти состояние Мэттью оценивалось в сумму $ 120 млн. Он имел пагубные привычки, но вовремя останавливался и не стал прожигателем всего своего капитала. Не в последнюю очередь здравый рассудок ему помогала сохранить любовь к теннису.

Мэттью Перри на US Open — 2022 Фото: Elsa/Getty Images

Мэттью Перри родился в Лос-Анджелесе в 1969-м, но уже через год его родители Джон Перри и Сюзанна Моррисон развелись. Отец был малоизвестным американским актёром вторых-третьих ролей, а мать – авторитетной канадской журналисткой, которая работала пресс-секретарём бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо (отец нынешнего главы страны Джастина Трюдо, с которым Мэттью учился в одной школе). Сюзанна вернулась на родину в Оттаву, забрав ребёнка с собой. В Канаде Перри с малых лет полюбил теннис и серьёзно занимался им на юниорском уровне. Всё это происходило на фоне недостатка внимания матери, которая посвятила себя профессиональной карьере в политических кругах. Кроме того, Мэттью не ладил с её новой семьёй. Теннис стал настоящим спасением для него.

«Учить теннису меня начал дед, когда мне было четыре. В восемь я уже знал, что могу его обыграть, но подождал до десяти. Я играл по восемь-десять часов каждый день и часами стучал об стену, представляя себя Джимми Коннорсом. Я играл со стеной на счёт, и каждый мой удар был Коннорсом, а каждый отскок от стены – Джоном Макинроем. Я бил по мячу перед собой, проводил по нему струнами и закидывал ракетку за себя, будто убирая её в рюкзак.

Я был уверен, что ничто не помешает мне однажды выйти на корт Уимблдона, скромно кивая восторженным фанатам. Потом я разомнусь перед пятисетовым матчем с Макинроем, терпеливо пережду его очередную тираду в адрес чопорного британского судьи, а в конце пробью обводящий бэкхенд по диагонали и выиграю турнир. Потом я поцелую золотой кубок и пригублю ячменный лимонад Robinsons – напиток, так не похожий на Dr. Pepper, что он мне даже понравится. Вот тогда уж мама обратит на меня внимание. Единственным местом, где я был счастлив, был корт», — писал Перри в мемуарах.

В какой-то момент Перри был 17-й ракеткой Канады в одиночном разряде и третьей – в парном. В 15 лет Мэттью вернулся в Калифорнию и осознал, что его успехи на корте в этой стране ничего не значили на уровне США и тем более всего мира. К тому же Перри слишком вспыльчиво вёл себя на корте и болезненно реагировал на неудачи. Поэтому он отбросил мечты попасть в академию Ника Боллетьери и сыграть на Уимблдоне, пойдя в актёрство по стопам отца.

Во второй половине 1980-х Мэттью получал второплановые роли в низкобюджетных и слабо раскрученных лентах. Но затем пришёл успех. Первым крупным проектом Перри стали съёмки в знаменитом молодёжном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», где он сыграл школьную теннисную звезду Роджера Азаряна, у которого брал интервью главный герой Брэндон Уолш в исполнении Джейсона Пристли. Былые навыки очень помогли. В кадре Мэттью демонстрировал свой мощный кручёный форхенд и агрессивный бэкхенд.

Мэттью Перри сыграл теннисиста в сериале «Беверли Хиллз» Фото: Кадр из сериала

В 1994-м Перри стал настоящей звездой – именно тогда вышел первый сезон культовых «Друзей». Время от времени у него проявлялись проблемы с зависимостью. В начале 2000-х в перерыве между восьмым и девятым сезонами сериала Мэттью проходил лечение в наркодиспансере, регулярно играя в теннис для избавления от мыслей сделать что-то нехорошее. В 2004-м «Друзья» закончились. В последней серии девятого сезона герой Перри сыграл в пинг-понг с персонажем Полла Радда.

В той же серии Чендлер открывает присланный по почте и заражённый вирусом файл, который называется «Голая Анна Курникова», а на замечание Росса Геллера в исполнении Дэвида Швиммера, что российская теннисистка не выиграла ни одного ТБШ, отвечает: «Ну, я бы попробовал Билли Джин Кинг...» В пятом сезоне Чендлер и Моника Геллер (Кортни Кокс) играют в большой теннис с его боссом, в процессе персонаж Перри поддаётся. Вот так любовь Мэттью к теннису были перенесена в сериал по инициативе актёра, хотя сторонний наблюдатель об этом не знал.

Мэттью Перри и его коллеги по сериалу «Друзья» Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтт Лебланк и Лиза Кудроу Фото: Warner Bros. Television

Вскоре после завершения съёмок в «Друзьях» Мэттью пригласили на выставочный матч в академии 18-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Крис Эверт во Флориде.

«Я был сильно не в форме. Не играл несколько лет и от земли бил плохо. Но я по-прежнему очень сильно подавал – однажды счётчик показал 179 км/час. Единственной проблемой было, что я не знал, куда мяч полетит. Не так страшно, когда это происходит на обычных общественных кортах – другое дело, когда на тебя смотрят две тысячи человек, включая бывшего президента США Джорджа Буша», — вспоминал Перри, который на том мероприятии запомнился попаданием в пах своему коллеге Чеви Чейзу.

После «Друзей» Мэттью Перри оставался популярным актёром в США, но всё-таки этот проект – главная роль в его жизни, и дальше столь узнаваемых персонажей он не исполнял. Чендлер из «Друзей» — именно так десятилетиями называли и продолжат называть Перри после его смерти.

Для Перри всегда оставалась неизменной одна вещь – любовь к теннису. С середины 2000-х в силу возраста и проблем со здоровьем ему было сложно полноценно заниматься этим видом спорта, поэтому он играл в пинг-понг, а в последние годы увлёкся набирающим популярность пиклболом. При этом актёр оставался преданным фанатом большого тенниса и следил за всеми событиями. Мэттью регулярно посещал матчи US Open и крупных турниров в Европе. Делал это не просто чтобы «засветиться» как многие его коллеги, а анализировал игру с профессиональной точки зрения.

Мэттью Перри и Серена Уильямс Фото: KMazur/WireImage

Перри был знаком со многими звёздными игроками. Мэттью принимал участие в выставочном матче с самой титулованной теннисисткой в истории Сереной Уильямс, боготворил легендарного Джимми Коннорса, близко дружил с другими звёздными американцами Энди Роддиком и Андре Агасси (и его бывшей женой актрисой Брук Шилдс), а также с трёхкратной победительницей ТБШ Дженнифер Каприати, у которой тоже были проблемы с пагубными пристрастиями. По слухам, Перри и Каприати недолго встречались в начале 2000-х, но официально свои отношения не подтверждали.

Из легенд новейшей истории Перри симпатизировал Роджеру Федереру, которому часто делал комплименты в соцсетях. В 2017 году швейцарец сыграл в паре со своим принципиальным соперником Рафаэлем Надалем. Перри был в восторге от этого, его цитата широко разошлась по спортивным медиа.

«Федерер и Надаль сейчас играют в паре, смотрю трансляцию на канале The Tennis Channel. По сути, я нахожусь в раю», — написал Мэттью.

Актёр был «своим» для многих представителей тура, и поэтому его пускали в раздевалку во время US Open.

«В основном я просто сижу в комнате отдыха для игроков и притворяюсь, что являюсь профессионалом», — говорил Перри.

Мэттью Перри с кубком US Open — 2012, который выиграл Энди Маррей Фото: Из личного архива Перри

В 2012 году чемпионом US Open стал Энди Маррей, который в самом длинном финале в истории турнира дожал Новака Джоковича. Мэттью Перри стал одним из тех, кто разделил с британцем радость победы. Энди позволил ему одним из первых прикоснуться к чемпионскому кубку.

«Энди Маррей был настолько любезен, что позволил мне подержать его трофей US Open. Какой хороший парень!» — писал Перри в соцсетях.

Перри до последнего старался посещать главные теннисные турниры. US Open – обязательный пункт в его графике, но в этом году он пропустил турнир. Возможно, помешало состояние здоровья. Хотя ранее в сезоне-2023 Перри отметился присутствием на «Ролан Гаррос» в Париже.

Мэттью Перри на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Stephane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images

В последний раз на US Open Мэттью был в 2022-м и во время финала даже смутил будущую чемпионку женского одиночного разряда Игу Свёнтек. «Друзья» являются одним из любимых сериалов Свёнтек, так ещё и кумир смотрел за её игрой вживую. На момент польская теннисистка действительно растерялась, но всё равно обыграла Онс Жабер в двух сетах.

«Я, когда мне очень хотелось сосредоточиться, но увидела на экране Мэттью Перри во время смены кадров. Может ли что-то быть более захватывающим?» — написала Свёнтек в соцсетях, опубликовав видео с эмоциями Чендлера из «Друзей».

«Поздравляю с великолепной победой, чемпионка!» — ответил ей актёр.

Мэттью Перри безумно обожал теннис и был близок со многими легендарными представителями этого вида спорта. Многим из них сейчас наверняка очень грустно. Пока на смерть Перри отреагировали только различные теннисные аккаунты в соцсетях и 18-кратная чемпионка ТБШ Мартина Навратилова, написав: «Так грустно. Покойся с миром…». Но вскоре реакция определённо будет больше. Большая утрата постигла не только кинематографический, но и теннисный мир.