Кудерметова взяла титул на Итоговом турнире. Её напарница выиграла два финала за день

В воскресенье, 29 октября, в Чжухае (Китай) завершился WTA Elite Trophy, также известный как малый Итоговый турнир. Сегодня состоялись одиночный и парный финалы. При этом лишь две спортсменки присутствовали в обеих сетках. Это россиянка Вероника Кудерметова и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии, которые как раз и составили дуэт.

В одиночном разряде Кудерметова не вышла из группы, хотя одержала одну победу в двух матчах, а Хаддад-Майя завоевала титул. В финале она на двух тай-брейках почти за три часа обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Дополнительная сложность заключалась в том, что Хаддад-Майя оба свои финала играла друг за другом. После напряжённейшей битвы с Чжэн Циньвэнь Беатрис немного отдохнула — и вышла на парный финал, в которой ей и Кудерметовой противостояли японка Мию Като и Алдила Сутджиади из Индонезии.

Парная карьера Кудерметовой складывается пока даже успешнее, чем одиночная. В «одиночке» у россиянки пока два титула на уровне WTA, а в парном разряде уже целых семь (с учётом сегодняшнего). Вероника уже и второй ракеткой мира успела побывать, а сейчас занимает 30-ю строчку в рейтинге. Прорывным для неё в этом виде теннисной программы стал сезон-2022, когда она шесть раз доходила до финалов, три из которых выиграла (в том числе «тысячник» в Риме и Итоговый) — дважды в паре с Элисе Мертенс и однажды — с Анастасией Павлюченковой.

А в феврале 2023 года Кудерметова объединила усилия с Людмилой Самсоновой — и наши девушки выиграли «тысячник» в Дубае. Этот дуэт был создан с прицелом на Олимпиаду-2024 в Париже. Хотя пока непонятно, поедут ли туда россияне, а если поедут, то в каком статусе.

Что касается выступления дуэта Кудерметова/Хаддад-Майя в Чжухае, то в группе теннисистки выиграли оба матча, не проиграв ни сета. Их азиатские соперницы также выиграли обе свои встречи, но всякий раз им приходилось доказывать превосходство на чемпионском тай-брейке.

В отчётном финале первый сет остался за российско-бразильским дуэтом. В шестом гейме Кудерметова и Хаддад-Майя сделали брейк и повели 4:2. Затем они ушли с двойного брейк-пойнта (5:2), а в восьмом гейме не смогли реализовать тройной сетбол на приёме — 5:3. И всё же в девятом гейме подали на партию — 6:3 за 36 минут.

Во втором сете после счёта 1:1 соперницы принялись брать чужие подачи. При счёте 3:3 Кудерметова и Хаддад-Майя сделали решающий брейк, затем подали под ноль, а в девятом гейме использовали второй матчбол на приёме — 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Вот так Кудерметова завоевала свой второй парный титул в сезоне и седьмой в карьере. А Хаддад-Майя взяла сразу два трофея в один день. Одиночный титул стал для неё третьим в карьере, а парный — шестым.

На этом сезон WTA 2023 года завершён почти для всех теннисисток. В игре остаются лишь восемь участниц Итогового турнира, который пройдёт в Канкуне (Мексика) и начнётся в ночь с 29 на 30 октября мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».