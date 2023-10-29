20-минутный супергейм. Даниил Медведев в драматичной борьбе опять не смог защитить титул

В воскресенье, 29 октября, в Вене (Австрия) состоялся финальный матч турнира категории ATP-500. Участниками титульного противостояния стали чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев, имевший первый номер посева, и 22-летний итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртую строчку рейтинга ATP.

Перед полуфиналами российские болельщики надеялись, что в финале будет дерби. И Медведев, действующий чемпион турнира в Вене, оправдал ожидания, обыграв Стефаноса Циципаса (4). А вот Синнер остановил поход Андрея Рублёва (3). И россиянин, и итальянец выиграли свои поединки в двух сетах, так что в преддверии финала сил у них, по идее, было немало.

Долгое время Янник был «клиентом» Даниила. Тот выиграл у него первые шесть очных матчей. Причём в сезоне-2023 Медведев дважды останавливал Синнера в финалах. В Роттердаме он одержал волевую победу, а на «Мастерсе» в Майами россиянину хватило двух сетов. И только на недавнем «пятисотнике» в Пекине итальянец размочил счёт, обыграв неудобного соперника на двух тай-брейках. И да, это тоже был финал, так что сегодняшняя встреча стала уже четвёртой титульной в 2023 году с участием этих теннисистов.

Для Медведева нынешний финал стал девятым в сезоне и 36-м в карьере. В предыдущих 35 играх Даниил одержал 20 побед и потерпел 15 поражений, в том числе 5-3 в этом сезоне. Синнер же в 13-й раз стал участником решающего матча на уровне ATP, причём из предыдущих 12 финалов он выиграл девять.

Комментируя предстоящую встречу, Даниил ещё не знал, кто будет его соперником. «Рублёв и Синнер? Я играл с ними обоими в финалах в этом году. С Янником три раза, что, возможно, для меня рекорд, с Андреем — один раз. У них был потрясающий год. Янник финиширует очень сильно. Я хочу посмотреть, как сложится их матч. Для них обоих отличные условия, чтобы играть в хороший теннис. Тогда я буду готовиться к победителю», — сказал он на корте после выхода в финал.

Даниил Медведев играет на турнире ATP-500 в Вене в 2023 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Был у этого матча и ещё один любопытный подтекст. Ранее Медведеву никогда не удавалось защитить титул. Более того, все свои предыдущие 20 титулов он завоевал на разных турнирах.

«Честно, это совершенно не парит. Наоборот, прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах. Но никакого желания эту статистику сохранять. То есть если есть возможность, как здесь, в Вене, постараюсь защитить титул и, скажем так, больше не говорить об этой статистике.

Какой-то точной причины не вижу. Мне кажется, что я в принципе не так много турниров играл, где бы я защищал титул, не считая «Мастерсов». То есть многие или «250», или «500» я менял в разных городах. Бывало, что в плохой форме к какому-то турниру подходил, бывало, где-то не везло. Разные причины. Надеюсь, что смогу ещё за свою карьеру защитить много разных турниров», — сказал Медведев в интервью, выложенном в телеграм-канале «Гейм Сет Макс».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал предположение, что Медведев обыграет Синнера. «Будет очень интересный матч. В их предыдущей встрече победил Синнер, но Даня сейчас играет лучше и увереннее, чем играл в зале. На мой взгляд, у Медведева сегодня больше шансов на победу», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

В первом сете Медведев довольно быстро захватил инициативу. В третьем гейме россиянин подал нод ноль, записав себе два эйса, а в четвёртом с первого же брейк-пойнта взял подачу соперника — Синнер в решающий момент неудачно исполнил смэш у сетки, — и счёт стал 3:1. К сожалению, удержать преимущество Даниил не смог. Подавая в пятом гейме, он не взял ни очка, допустив в том числе одну двойную ошибку. После этого Янник на подаче сравнял счёт — 3:3.

До счёта 5:5 теннисисты дошли без особых приключений. В 11-м гейме Медведев получил 0:30 на своей подаче, но затем последовали несколько неудачных приёмов в исполнении Синнера, так что итальянец даже на брейк-пойнты не вышел. А в 12-м гейме россиянин заработал сетбол на приёме, но упустил его, не справившись с хорошей подачей оппонента.

Как следствие, пришлось играть тай-брейк. До 4:4 игроки дошли, сделав по два мини-брейка. Синнер при 6:5 в свою пользу упустил сетбол на приёме, а Медведев — при 7:6. Следующий сетбол, и опять на приёме, был у Янника, и он при 8:7 своего уже не упустил, после того как Даниил пробил в сетку в розыгрыше, — 7:6 (9:7) за 1 час 2 минуты.

Янник Синнер играет на турнире ATP-500 в Вене Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

В начале второй партии теннисисты взяли по гейму на подаче, а в третьем гейме Медведев упустил в общей сложности три брейк-пойнта, причём двойной — вследствие своих ошибок. Свою подачу затем россиянин взял, исполнив пять (!) эйсов за гейм, — 2:2.

Такое развитие событий, похоже, приободрило Даниила. Он выиграл следующие три гейма, дважды при этом сделав брейк (Синнер стал чаще ошибаться в розыгрышах). Но не смог подать на сет при 5:2, допустив к тому же двойную на брейк-пойнте. Девятый гейм Янник, подавая, забрал под ноль — 5:4. Но со второй попытки Медведев всё-таки смог подать на партию, использовав первый же сетбол, — 6:4 за 50 минут.

Даниил Медведев играет на турнире ATP-500 в Вене Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Первый гейм решающего сета Синнер, пребывая на подаче, взял не без труда. А затем упустил три брейк-пойнта, всякий раз допуская неточности в ударах, — 1:1. Третий гейм итальянец начал с 40:0, но потом вдруг стал ошибаться, подарил Медведеву брейк-пойнт, но тот им не воспользовался, пробив в сетку.

Четвёртый гейм стал настоящим украшением этого драматичного матча. Россиянин начал не лучшим образом, сделав в том числе двойную ошибку, и соперник заработал двойной брейк-пойнт. Даниил спасся и вышел на «ровно». По ходу гейма игроки не раз радовали зрителей красивыми ударами и розыгрышами, и Медведев, несмотря на невероятные усилия, с девятого брейк-пойнта проиграл свою подачу — 3:1 в пользу Синнера. Гейм этот, в котором 13 раз было «ровно», длился более 20 минут — лишь немногим меньше, чем знаменитый гейм в финале Уимблдона-2023 с участием Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

После такого изматывающего гейма Медведев уверенно оформил ответный брейк, отдав оппоненту лишь один розыгрыш. Несмотря на это, Синнер уже в следующем гейме ещё раз взял чужую подачу, также отдав лишь одно очко, — 4:2. Россиянин на брейк-пойнте у соперника ввязался в долгий розыгрыш, перешёл в атаку, но при ударе справа ошибся по длине.

Затем Синнер взял свой гейм (5:2), а в восьмом гейме, который начался с 40:0 в пользу Медведева, упустил матчбол на приём, пробив в сетку. Подавая на титул при 5:3, Янник ушёл с двойного брейк-пойнта, а затем реализовал матчбол (Даниил не принял в корт) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 за 3 часа 6 минут.

Вот так Медведев опять не смог защитить титул. Синнер же завоевал четвёртый титул в сезоне и 10-й в карьере. Тем не менее по личным встречам россиянин по-прежнему впереди: 6-2.

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На следующей неделе состоится «Мастерс» в Париже. В основной сетке присутствуют, в частности, Медведев, Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин — последний пробился через квалификацию. За всеми событиями следите на «Чемпионате».