Первое российское дерби может случиться уже в третьем круге.

Три россиянина в одной половине сетки. С кем в Париже сыграют Медведев и Рублёв?

Последний «Мастерс» в году начнётся в понедельник, 30 октября. Заключительный крупный турнир в этом сезоне примет Париж. Уже известно, с кем во Франции сыграют российские теннисисты. Всего их в сетке будет четверо.

Даниил Медведев

«Мастерс» в Париже оказался первым турниром после US Open, куда заявилась вся первая десятка рейтинга ATP. Первые восемь сеяных игроков пройдут стартовый раунд без борьбы. Даниил Медведев как третья ракетка мира оказался в их числе.

Во втором круге Медведев встретится с победителем встречи Григор Димитров — Лоренцо Музетти. С болгарином Даниил в этом сезоне встречался дважды: в полуфинале турнира в Роттердаме в феврале и только что во втором раунде «пятисотника» в Вене. Оба матча выиграл россиянин. Личный счёт его встреч с Димитровым — 6-2.

С Музетти Медведев играл дважды. Оба раза случились на «Мастерсах» в этом сезоне. И обе игры в двух сетах завершились в пользу россиянина.

Первым сеяным соперником Медведева может стать Фрэнсис Тиафо в третьем раунде. После этого Даниилу могут в соперники попасться Хуберт Хуркач/Каспер Рууд в четвертьфинале и Карлос Алькарас/Стефанос Циципас/Александр Зверев/Карен Хачанов в полуфинале.

В прошлом году Медведев в Париже выбыл во втором круге после поражения от Алекса де Минора.

Андрей Рублёв

Андрей так же, как и Даниил, проходит сразу во второй круг. Там его будет ждать победитель матча Джордан Томпсон (лаки-лузер) — Йосихито Нисиока (квалифаер).

С Томпсоном Рублёв играл единожды, в 2021 году на траве в Галле. Тогда россиянин победил со счётом 6:4, 6:4. С Нисиокой у Андрея история личных встреч побогаче – 2-2. В последний раз соперники виделись в этом году на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин одержал победу в двух сетах (6:2, 7:5).

В 1/16 финала Рублёв, играющий в противоположной половине сетки от всех остальных россиян, может побороться с американцем Томми Полом. В четвертьфинале Андрей рискует встретить итальянца Янника Синнера, которому он обидно проиграл в полуфинале «пятисотника» в Вене.

Выход в финал Рублёв может разыграть с Новаком Джоковичем, Хольгером Руне, Беном Шелтоном или Тейлором Фритцем.

На прошлогоднем французском «Мастерсе» Рублёв вылетел после поражения в третьем раунде от Хольгера Руне.

Карен Хачанов

Карену, в отличие от Медведева и Рублёва, придётся играть матч первого раунда, на старте турнира он сразится с австралийцем Максом Пёрселлом. Теннисисты встречались лишь однажды, во втором матче турнира серии ATP-250 в Мельбурне в 2021 году. Тогда победу в двух сетах забрал россиянин.

Первые трудности могут поджидать Хачанова уже в третьем раунде. Там соперником россиянина вполне может оказаться Карлос Алькарас. В этом противостоянии Карен проигрывает всухую: 0-3.

Если Хачанову удастся пройти молодого испанца, то в четвертьфинале он сразится с Циципасом или Зверевым, а в полуфинале – с Медведевым/Хуркачем/Тиафо/Руудом.

В том году Карен в Париже добрался до третьего раунда, где уступил Новаку Джоковичу.

Роман Сафиуллин

Роман оказался единственным россиянином, пробившимся в основу парижского «Мастерса» через квалификацию. И попал он, пожалуй, в одну из самых тяжёлых частей сетки. Прямо под крыло к Карлосу Алькарасу, где до снятия с «Мастерса» должен был оказаться британец Кэмерон Норри.

В первом круге россиянин, 43-я ракетка мира, сыграет с французом, 84-й ракеткой мира, Александром Мюллером. Ранее теннисисты не встречались.

А вот во втором раунде Сафиуллин пободается с Алькарасом. С испанцем россиянин также ещё не играл.

Помимо Алькараса, в половине сетки у Сафиуллина сыграют Зверев, Циципас, Хуркач, Рууд, Медведев. В третьем круге Роман и вовсе может встретиться с Хачановым.

«Мастерс» в Париже стартует в понедельник, 30 октября. Первым из россиян на корт выйдет Карен Хачанов. Его встреча с Пёрселлом начнётся около 16:00 по московскому времени.