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Арина Соболенко и Елена Рыбакина пожаловались на организацию Итогового турнира — 2023

«Не чувствую себя безопасно на корте». Соболенко пожаловалась на условия Итогового турнира
Арина Полуянова
Соболенко пожаловалась на условия Итогового
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Теннисистки считают происходящее «новым уровнем неуважения со стороны WTA».

Женский Итоговый турнир в Канкуне по организации кажется одним из самых неудачных финалов за последние несколько лет. Корты построили в последний день перед стартом соревнований, а стрингеров и площадок для тренировок спортсменкам не хватало и во время подготовки к турниру.

В ночь на понедельник, 30 октября, в Канкуне прошли первые матчи группового этапа. Некоторые теннисистки высказались об игре на главном корте и пожаловались на отношение WTA.

Первой об условиях на Итоговом высказалась белоруска, первая ракетка мира Арина Соболенко. Сделала она это ещё до старта соревнований.

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За несколько дней до начала турнира Антон Дубров, тренер Арины, опубликовал в социальных сетях кадры с места проведения соревнований, пожаловался на то, что теннисисткам предоставлены только два тренировочных кортах, и отметил WTA. Боссы никак не отреагировали на публикацию Дуброва, но её репостнули себе Соболенко, тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков и Исаам Джелали, работающий с Онс Жабер.

В ночь на 30 октября Соболенко сыграла в стартовом матче и одержала лёгкую победу над Марией Саккари (6:0, 6:1). После матча Арина высказалась о качестве мексиканских кортов.

«Это новый уровень неуважения со стороны WTA. Я не чувствую себя безопасно на этом корте. Это не тот уровень организации, который мы ожидали от Итогового турнира», – высказалась белоруска на пресс-конференции.

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Позже Соболенко дополнила свою речь публикацией в социальных сетях.

«Я рада, что смогла сфокусироваться, преодолеть условия и хорошо сыграть. Но я очень разочарована WTA и своим опытом участия в Итоговом турнире. Как я сказала на пресс-конференции, как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждёшь от Итогового турнира. У нас не было возможности потренироваться на этом корте до вчерашнего дня. Это неприемлемо», – написала Арина.

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Соболенко оказалась не единственной теннисисткой, кто пожаловался на организацию Итогового турнира. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, проигравшая на старте соревнований Джессике Пегуле (5:7, 2:6), поделилась мнением об условиях в Канкуне. Правда, сделала она это помягче, чем белоруска.

«В целом здесь непросто. У всех трудности. Все стараются как-то справляться. Я не очень довольна условиями и организацией турнира. Насчёт корта даже говорить не хочется. Конечно, он плохой. Это не уровень Итогового турнира. Всё делали очень поздно, не было времени исправить ошибки», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В WTA до сих пор не прокомментировали слабую организацию мексиканского Итогового и слова теннисисток.
Зато на происходящее отреагировали болельщики.

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  • «Жаль, что слова спортсменок остаются без внимания. Я не знаю, где находится Совет игроков, похоже, он полностью всё игнорирует. Практически все девушки жалуются, это грустно читать» (Anna_Niezgodzka);
  • «Кажется, в этом году Итоговый заберёт самая удачливая теннисистка, а не лучшая по игре. Только посмотрите, как себя ведёт мяч на этом корте» (olkinha);
  • «Теннисное самоубийство – это когда первая ракетка мира жалуется на сложности в занятии спортом, который дал ей всё» (kamiltpatel);
  • «Насколько глупо со стороны некоторых комментаторов предлагать игрокам замолчать и просто играть. Это правда опасная ситуация, из-за которой теннисистки могут получить серьёзные травмы. WTA – абсолютно некомпетентная организация» (MeazaJimie).

Итоговый турнир в Канкуне продлится до 5 ноября. Мексиканский трофей разыграют Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мария Саккари, Онс Жабер, Маркета Вондроушова, Ига Свёнтек и Кори Гауфф.

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