«Не чувствую себя безопасно на корте». Соболенко пожаловалась на условия Итогового турнира

Женский Итоговый турнир в Канкуне по организации кажется одним из самых неудачных финалов за последние несколько лет. Корты построили в последний день перед стартом соревнований, а стрингеров и площадок для тренировок спортсменкам не хватало и во время подготовки к турниру.

В ночь на понедельник, 30 октября, в Канкуне прошли первые матчи группового этапа. Некоторые теннисистки высказались об игре на главном корте и пожаловались на отношение WTA.

Первой об условиях на Итоговом высказалась белоруска, первая ракетка мира Арина Соболенко. Сделала она это ещё до старта соревнований.

За несколько дней до начала турнира Антон Дубров, тренер Арины, опубликовал в социальных сетях кадры с места проведения соревнований, пожаловался на то, что теннисисткам предоставлены только два тренировочных кортах, и отметил WTA. Боссы никак не отреагировали на публикацию Дуброва, но её репостнули себе Соболенко, тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков и Исаам Джелали, работающий с Онс Жабер.

В ночь на 30 октября Соболенко сыграла в стартовом матче и одержала лёгкую победу над Марией Саккари (6:0, 6:1). После матча Арина высказалась о качестве мексиканских кортов.

«Это новый уровень неуважения со стороны WTA. Я не чувствую себя безопасно на этом корте. Это не тот уровень организации, который мы ожидали от Итогового турнира», – высказалась белоруска на пресс-конференции.

Позже Соболенко дополнила свою речь публикацией в социальных сетях.

«Я рада, что смогла сфокусироваться, преодолеть условия и хорошо сыграть. Но я очень разочарована WTA и своим опытом участия в Итоговом турнире. Как я сказала на пресс-конференции, как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждёшь от Итогового турнира. У нас не было возможности потренироваться на этом корте до вчерашнего дня. Это неприемлемо», – написала Арина.

Соболенко оказалась не единственной теннисисткой, кто пожаловался на организацию Итогового турнира. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, проигравшая на старте соревнований Джессике Пегуле (5:7, 2:6), поделилась мнением об условиях в Канкуне. Правда, сделала она это помягче, чем белоруска.

«В целом здесь непросто. У всех трудности. Все стараются как-то справляться. Я не очень довольна условиями и организацией турнира. Насчёт корта даже говорить не хочется. Конечно, он плохой. Это не уровень Итогового турнира. Всё делали очень поздно, не было времени исправить ошибки», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В WTA до сих пор не прокомментировали слабую организацию мексиканского Итогового и слова теннисисток.

Зато на происходящее отреагировали болельщики.

«Жаль, что слова спортсменок остаются без внимания. Я не знаю, где находится Совет игроков, похоже, он полностью всё игнорирует. Практически все девушки жалуются, это грустно читать» (Anna_Niezgodzka);

(Anna_Niezgodzka); «Кажется, в этом году Итоговый заберёт самая удачливая теннисистка, а не лучшая по игре. Только посмотрите, как себя ведёт мяч на этом корте» (olkinha);

(olkinha); «Теннисное самоубийство – это когда первая ракетка мира жалуется на сложности в занятии спортом, который дал ей всё» (kamiltpatel);

(kamiltpatel); «Насколько глупо со стороны некоторых комментаторов предлагать игрокам замолчать и просто играть. Это правда опасная ситуация, из-за которой теннисистки могут получить серьёзные травмы. WTA – абсолютно некомпетентная организация» (MeazaJimie).

Итоговый турнир в Канкуне продлится до 5 ноября. Мексиканский трофей разыграют Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мария Саккари, Онс Жабер, Маркета Вондроушова, Ига Свёнтек и Кори Гауфф.