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Женский Итоговый турнир — 2023 в Канкуне мог пройти не в Мексике

Канкун выбрали из-за Соболенко и Звонарёвой? Скандал на Итоговом-2023 набирает обороты
Арина Полуянова
Арина Соболенко
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В WTA впервые ответили на жалобы лучших теннисисток сезона.

Женский Итоговый турнир – 2023 в Канкуне продолжается, а вместе с ним нарастает и суматоха вокруг него. Сначала организаторы затянули с построением инфраструктуры на месте проведения соревнований, затем теннисистки начали жаловаться на плохое качество кортов, а после стало ясно, что финал мог и вовсе пройти не в Мексике.

Новыми деталями неудачного Итогового-2023 поделилось польское издание Interia Sport, а с ним и 23-я ракетка мира Магда Линетт. Оказалось, что Совет теннисисток однозначно проголосовал за Канкун. А WTA решению Совета последовал.

Стадион в Канкуне, где пройдёт женский Итоговый турнир

Стадион в Канкуне, где пройдёт женский Итоговый турнир

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто голосовал за Канкун?

В начале 2021 года на два ближайших сезона в состав Совета игроков WTA вошли Виктория Азаренко, Йоханна Конта, Слоан Стивенс, Донна Векич, Кристина Младенович, Габриэла Дабровски и Магда Линетт. В октябре Состав совета был изменён, и польскую теннисистку сменила австралийка Дарья Савилл.

Это не помешало Линетт назвать несколько причин, по которым Совет выбрал Канкун для проведения Итогового турнира – 2023. Хотя была возможность сделать выбор в пользу Остравы (Чехия).

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Причина №1: недопуск некоторых теннисисток в Чехию

«Минусом в Остраве было то, что у нас не было стопроцентной гарантии, что все девчонки смогут сыграть. Если хотя бы одну не пустили в страну, турнир бы не состоялся. Это повлекло бы за собой огромный штраф», – призналась Линнет в разговоре с Interia Sport.

Впервые о том, что Итоговый-2023 пройдёт в Канкуне, WTA объявил в сентябре. Тогда уже было понятно, что белоруска Арина Соболенко поедет на финал. Кроме того, в паре с немкой Лаурой Зигемунд за путёвку на Итоговый турнир боролась россиянка Вера Звонарёва. А в Остраву девушек и правда могли не пустить.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Текущий сезон подарил несколько прецедентов, когда россиянок не пустили в европейские страны на турниры. Сначала летом Анастасию Павлюченкову развернули на границе с Чехией, а затем Веру Звонарёву не пропустили в Польшу на соревнования. То же самое могло произойти с Соболенко и Звонарёвой и в преддверии Итогового. Не пусти их чешские пограничники – у WTA возникли бы большие трудности.

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Причина №2: доверие организаторам

У мексиканцев, в общем-то, есть опыт организации Итогового турнира, так как в 2021 году топ-8 теннисисток сезона сыграли в Гвадалахаре. В этот раз Совет игроков вместе с WTA решили довериться тем же людям, кто организовывал Итоговый два года назад.

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Многие участницы Итогового-2023 уже высказались об игровых условиях в Канкуне. Во вторник, 31 октября, мнением об организации турнира поделилась Маркета Вондроушова.

«Первый мой Итоговый проходит совсем не так, как я представляла. Мы упорно работали весь год, чтобы попасть сюда, а получаем такое разочарование. Стадион не готов к матчам, и мне кажется, что WTA совершенно всё равно на наше мнение – хотя это нам играть на корте. Нет ощущения, что нас слушают. Это очень грустно», – поделилась чешка на пресс-конференции.

Организаторы в Канкуне оправдать доверие WTA, очевидно, не смогли. Центральный корт достроили в день начала соревнований, необходимого стаффа не хватало, а тренировались спортсменки на кортах при отеле.

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На третий день Итогового в Канкуне WTA ответил на жалобы теннисисток:

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне. Мы усердно работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда добросовестно трудилась в сжатые сроки, несмотря на плохие погодные условия, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам».

Женский Итоговый турнир-2023

Причина №3 — призовые и условия

Ещё одним поводом провести турнир именно в Канкуне для Совета игроков стало то, что мексиканцы предоставили спортсменкам пятизвёздочную гостиницу и живописную локацию. Но ещё важнее оказался вопрос денег: в Канкуне призовой фонд пообещали больше, чем в Остраве. Так всё сложилось к тому, чтобы сделать выбор в пользу Мексики.

Хотя с каждым днём соревнований это решение вызывает у многих большие сомнения. В первую очередь – у теннисисток и их тренеров.

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