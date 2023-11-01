Медведев бьётся с Димитровым в Париже. Джокович готовится к матчу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Пока россияне выступают в столице Франции выше всяких похвал. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно преодолели первый круг, а во втором Роман преподнёс сенсацию, выбив из сетки вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. В третьем круге Сафиуллин сыграет с Хачановым, который прошёл Ласло Джере. Пока россияне вообще идут без потери сетов, включая Андрея Рублёва, победившего японца Йосихито Нисиоку. Дальше ему играть с лучшим теннисистом из пары Томми Пол – Ботик ван де Зандсхулп. Ну а в среду вступают в борьбу два представителя топ-3 – Новак Джокович и Даниил Медведев.

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