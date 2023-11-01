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Даниил Медведев, Новак Джокович, Григор Димитров: онлайн-трансляция Парижа-2023, результаты, сетки, где и когда смотреть

Медведев бьётся с Димитровым в Париже. Джокович готовится к матчу. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
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Лидеры мирового тенниса сражаются на последнем «Мастерсе» в сезоне. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Пока россияне выступают в столице Франции выше всяких похвал. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно преодолели первый круг, а во втором Роман преподнёс сенсацию, выбив из сетки вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. В третьем круге Сафиуллин сыграет с Хачановым, который прошёл Ласло Джере. Пока россияне вообще идут без потери сетов, включая Андрея Рублёва, победившего японца Йосихито Нисиоку. Дальше ему играть с лучшим теннисистом из пары Томми Пол – Ботик ван де Зандсхулп. Ну а в среду вступают в борьбу два представителя топ-3 – Новак Джокович и Даниил Медведев.

ATP Masters 1000. Париж-2023. Сетка
Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 13:10 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

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Медведев начал Раписание среды
Live Даниил Сальников

Под ноль забрал свою подачу Григор Димитров — 1:0.

13:05 Даниил Сальников

Медведев начал

Начинается матч между Даниилом Медведевым и Григором Димитровым. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Григора уже три матча подряд, в том числе всего-то неделю (точнее, даже шесть дней) назад, во втором круге турнира ATP-500 в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Напомним, Медведев на том соревновании до финала дошёл в итоге, где в упорной борьбе уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 13:10 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
0
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
12:45 Даниил Сальников

Медведев, кстати, тоже обошёл Карлоса Алькараса. Даниил стал лидером сезона по рейтинговым очкам, набранным на «пятисотниках». За это достижение россиянин заработал $ 600 тыс.

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12:20 Даниил Сальников

Вчера Роман Сафиуллин победно стартовал на парижском «Мастерсе», обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. А уже завтра россиянин будет бороться со своим соотечественником Кареном Хачановым за выход в четвертьфинал.

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12:07 Даниил Сальников

Раписание среды

Компактное расписание сегодняшних топ-матчей.

ATP-1000. Париж. 2-й круг
13:00. Даниил Медведев — Григор Димитров

16:00. Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри
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