Медведев бьётся с Димитровым в Париже. Джокович готовится к матчу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Пока россияне выступают в столице Франции выше всяких похвал. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин успешно преодолели первый круг, а во втором Роман преподнёс сенсацию, выбив из сетки вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. В третьем круге Сафиуллин сыграет с Хачановым, который прошёл Ласло Джере. Пока россияне вообще идут без потери сетов, включая Андрея Рублёва, победившего японца Йосихито Нисиоку. Дальше ему играть с лучшим теннисистом из пары Томми Пол – Ботик ван де Зандсхулп. Ну а в среду вступают в борьбу два представителя топ-3 – Новак Джокович и Даниил Медведев.
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Под ноль забрал свою подачу Григор Димитров — 1:0.
Медведев начал
Начинается матч между Даниилом Медведевым и Григором Димитровым. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Григора уже три матча подряд, в том числе всего-то неделю (точнее, даже шесть дней) назад, во втором круге турнира ATP-500 в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Напомним, Медведев на том соревновании до финала дошёл в итоге, где в упорной борьбе уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Медведев, кстати, тоже обошёл Карлоса Алькараса. Даниил стал лидером сезона по рейтинговым очкам, набранным на «пятисотниках». За это достижение россиянин заработал $ 600 тыс.
Вчера Роман Сафиуллин победно стартовал на парижском «Мастерсе», обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. А уже завтра россиянин будет бороться со своим соотечественником Кареном Хачановым за выход в четвертьфинал.
Раписание среды
Компактное расписание сегодняшних топ-матчей.
13:00. Даниил Медведев — Григор Димитров
16:00. Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри
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