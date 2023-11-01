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Топ-теннисистки отправили в WTA письмо с жёсткими требованиями, но не получили содержательных ответов на претензии

«Вы не в шахте работаете». Жёсткие требования топ-теннисисток не будут удовлетворены?
Михаил Георгиев
Топ-теннисистки отправили WTA письмо
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Спортсменки не получили от WTA содержательных ответов на свои претензии — сторонам придётся искать компромисс.

В женском теннисе назревает серьёзный конфликт. Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и ещё около 20 топ-игроков обратились к WTA с жёсткими требованиями, сообщает The Athletic.

В трёхстраничном письме теннисисток, отправленном 5 октября, содержатся следующие запросы к WTA: гарантированная оплата труда, равные призовые с мужчинами, компенсации в случае травм или декрета, расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми, гибкое расписание турниров (более комфортное физически и психологически, чем сейчас), наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации PTPA (профсоюза, который в 2020 году создали Новак Джокович и Вашек Поспишил). Кроме того, сообщается, что отдельное письмо руководству WTA отправила вторая ракетка мира Ига Свёнтек, в котором отмечалось, что она «часть единого фронта, который хочет настоящих перемен».

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Теннисистки не получили письменного ответа, хотя просили дать его к 13 октября. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне, где проходит итоговый турнир. По информации The Athletic, на этих встречах игроки тоже не получили содержательных ответов. Более того, беседа в Канкуне якобы прошла настолько неудачно, что две теннисистки рассердились и ушли ещё до её завершения.

Возможно, поэтому в том же Канкуне, где сейчас проходит Итоговый турнир WTA, со стороны некоторых участниц (в частности Соболенко, Рыбакиной и Вондроушовой) звучит на редкость резкая критика организаторов за плохую подготовку кортов и в целом ненадлежащую инфраструктуру в Мексике. Да, проведение соревнований в этом курортном городе Мексики – неоднозначная затея, но всё-таки девушки порой уж слишком сильно сгущают краски.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко на Итоговом турнире WTA в Канкуне

Елена Рыбакина и Арина Соболенко на Итоговом турнире WTA в Канкуне

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вообще, информация о серьёзном конфликте теннисисток и руководства WTA не является сенсационной. Ещё в середине октября обозреватель Sports Illustrated Джон Вертхайм сообщал об отправленном письме с требованиями. Просто The Athletic предоставил более конкретные подробности по поводу сути претензий спортсменок, хотя Вертхайм опубликовал точные запросы теннисисток касаемо обязательной зарплаты: $ 500 тыс. — для игроков топ-100, $ 200 тыс. – для игроков со 101-го по 175-е место, $ 100 тыс. – для игроков со 176-го по 250-е место. Недавно подобную схему ввели в ATP. Женщины хотят того же, но в бóльших объемах.

В первую очередь возникает вопрос по поводу обоснованности требований теннисисток. Тема равенства призовых в мужском и женском теннисе уже давно обсуждается. Мнения разделяются. Легендарные Билли Джин Кинг и Мария Шарапова выступают за то, чтобы всем платили одинаково, но есть и противники их позиции — даже среди тех, кто недавно выходил на корт.

Бывшая пятая ракетка мира, двукратная чемпионка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе словачка Даниэла Гантухова недавно отметилась ярким высказыванием по этому поводу.

«Это немного похоже на избалованность. Ситуация сложная, но в женском туре есть устоявшаяся система призовых. Вы ведь не в какой-нибудь шахте работаете с четырёх утра. Мы никогда не позволяли себе критиковать систему призовых, потому что знали, что наши выплаты обеспечивают организаторы турниров. При этом я согласна с девушками в плане претензий по поводу переездов и плотного календаря турниров WTA. С этой точки зрения теннис — самый требовательный вид спорта, который существует. Лично для меня это было одной из причин, по которым я завершила карьеру в 2017-м. Организм уже не справлялся со сменой часовых поясов, я продолжала просыпаться с нарушением нормального ритма, это было вредно для здоровья. Я сказала себе, что это не стоит денег. Предпочитаю оставаться здоровой в 60 лет. Это было слишком сложно», — сказала 40-летняя Гантухова.

Даниэла Гантухова (в центре) считает, что теннисистки не заслуживают повышения зарплаты

Даниэла Гантухова (в центре) считает, что теннисистки не заслуживают повышения зарплаты

Фото: Robert Prange/Getty Images

Позиция Гантуховой для нейтральных фанатов выглядит весьма обоснованной. Да и не только для них. Стоит отметить, что письмо с требованиями подписали не все топ-игроки WTA. Американки Джессика Пегула, Кори Гауфф и Мэдисон Кис этого не сделали. Не только потому, что глава WTA Стив Саймон является их соотечественником. Вероятно, они понимают, что претензии их коллег нереально выполнить и в целом для такого масштабного недовольства нет оснований.

Теннисистки хотят равных призовых с мужчинами, но какие у них аргументы? На турнирах «Большого шлема» всем и так платят одинаково, хотя представители ATP играют в пятисетовом формате, в отличие от трёхсетового формата в WTA. За это следует отдать должное легендарной Билли Джин Кинг, которая десятилетиями боролась за равноправие.

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Тем не менее ТБШ – отдельная история. Мэйджоры приковывают к себе огромное внимание и неплохо зарабатывают, поэтому могут позволить себе определённые широкие жесты. Более скромные турниры существуют в иных экономических реалиях, поэтому придерживаются законов рынка. Мужской теннис намного интереснее женского, качество игры на порядок выше. Теннисисты-мужчины в основной своей массе популярнее теннисисток-женщин, даже если вынести за скобки нынешних суперзвёзд вроде Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Даниила Медведева или Янника Синнера.

В последние годы — после завершения карьеры Марии Шараповой и Серены Уильямс — в этом плане ситуация для девушек стало ещё хуже. Ярких личностей нет от слова совсем, поэтому даже давно сбавившая обороты 266-я ракетка мира Эжени Бушар имеет в соцсетях примерно столько же подписчиков, сколько два лидера рейтинга Ига Свёнтек и Арина Соболенко вместе взятые.

Женский теннис страдает от нехватки ярких личностей после ухода Серены Уильямс и Марии Шараповой

Женский теннис страдает от нехватки ярких личностей после ухода Серены Уильямс и Марии Шараповой

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Нехватку харизматичных суперзвёзд первой величины в женском теннисе подчеркнула заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева.

«Знаю, что многие девушки недовольны финальным турниром WTA, считают, в частности, стадион плохо подготовленным. Видимо, это явилось стимулом к тому, чтобы вылить накопившиеся претензии. Это вечные споры о том, что женщины получают меньше мужчин. Мне сложно оценивать, поскольку наши заработки всё-таки несопоставимы с теннисными. Нагрузки у девушек действительно большие, они постоянно летают с одного конца света на другой. Для организаторов график хороший, а для спортсменов — не очень. Надо также понимать, что сегодня турниры WTA не пользуются такой популярностью, как мужские. Раньше все шли смотреть на Марию Шарапову, даже если она не могла играть. А Серена Уильямс даже в разобранном состоянии собирала полные трибуны. Сейчас таких ярких звезд нет», — сказала Дмитриева.

Дмитриевой сложно что-то аргументированно возразить, как и Гантуховой. Доход WTA за год составляет $ 100 млн. Теннисистки требуют извлечь из него $ 72,5 млн на один только гарантированный зарплатный фонд для № 1-250 мирового рейтинга. Причём они хотят получать суммы выше, чем в ATP, которая генерирует годовой доход в размере $ 250 млн. Другие их запросы тоже обойдутся не бесплатно. Точную сумму сложно посчитать, но Стив Саймон определённо должен с головой «уйти в минус» и сделать свою организацию убыточной, чтобы выполнить все требования спортсменок.

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WTA недавно объявила об увеличении компенсаций игрокам на $ 400 млн в течение ближайших 10 лет. Это вполне себе неплохой поощрительный жест, но теннисисткам этого явно недостаточно. Самая обоснованная претензия девушек – слишком плотный график турниров. С этим нужно что-то делать, потому что иногда теннисистки не имеют и дня для нормальной передышки между значимыми соревнованиями, как было в случае с россиянкой Людмилой Самсоновой на летних «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Кроме того, обязательная выплата – не такой уж абсурдный запрос, но она определённо не должна быть выше, чем в ATP.

На этой неделе завершится Итоговый турнир WTA, а с ним и сезон в женском теннисе в целом. Стороны должны остыть и прийти к какому-то соглашению к началу 2024 года. Конечно, руководство WTA может продолжить гнуть свою линию, и тогда теоретически суперзвёзды устроят бойкот (вероятность не 100%, но однозначно выше нуля), и образуется нечто вроде локаутов в лигах командных видов спорта типа НХЛ и НБА. Лучше не доводить до такого и пойти на определённые уступки своим работникам, которыми фактически являются теннисистки для WTA. Налаживание здорового микроклимата в коллективе – главный залог успешного функционирования всей организации. Стив Саймон должен это прекрасно понимать.

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