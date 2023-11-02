Рублёв бьётся в Париже за 1/4 финала, а Хачанов сражается с Сафиуллиным. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Сразу трое россиян поборются за места в четвертьфинале, причём Роман Сафиуллин и Карен Хачанов сойдутся в российском дерби. Карен на прошлой неделе выиграл в Вене, удастся ли теперь Роману взять реванш? Андрей Рублёв померяется силами с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. В основных сетках теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. Ботик был сильнее в Санкт-Петербурге-2021, а Андрей – в Дубае-2023. Продолжает борьбу за титул в Париже и звание первой ракетки мира по итогам сезона Новак Джокович. Его соперником будет голландец Таллон Грикспор.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.