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Хачанов, Рублёв, Джокович, Сафиуллин: онлайн-трансляция Парижа 2023, результаты, сетки, где и когда смотреть

Рублёв бьётся в Париже за 1/4 финала, а Хачанов сражается с Сафиуллиным. LIVE!
Даниил Сальников
ATP Masters 1000. Париж-2023
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Лидеры мирового тенниса сражаются на последнем «Мастерсе» в сезоне. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Сразу трое россиян поборются за места в четвертьфинале, причём Роман Сафиуллин и Карен Хачанов сойдутся в российском дерби. Карен на прошлой неделе выиграл в Вене, удастся ли теперь Роману взять реванш? Андрей Рублёв померяется силами с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. В основных сетках теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. Ботик был сильнее в Санкт-Петербурге-2021, а Андрей – в Дубае-2023. Продолжает борьбу за титул в Париже и звание первой ракетки мира по итогам сезона Новак Джокович. Его соперником будет голландец Таллон Грикспор.

ATP Masters 1000. Париж-2023. Сетка
Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 14:30 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
45
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 14:30 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
60
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 21:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
23
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Компактное расписание сегодняшних топ-матчей.

ATP-1000. Париж. 3-й круг
14:30. Карен Хачанов — Роман Сафиуллин
14:30. Андрей Рублёв — Ботик ван де Зандсхулп

21:30. Новак Джокович — Таллон Грикспор
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