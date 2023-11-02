Свёнтек опять повесила «баранку», но может покинуть Итоговый. А Звонарёва проиграла в паре

Вторая ракетка мира ещё не обеспечила себе полуфинал, несмотря на две победы в двух матчах.

В ночь с 1 на 2 ноября мск на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне завершились матчи второго тура группового этапа. На корт выходили теннисистки, попавшие в группу «Четумаль». В центральной встрече дня сошлись четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Ига Свёнтек и победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (3). Свёнтек и Гауфф выиграли свои матчи первого тура, одолев Маркету Вондроушову (7) и Онс Жабер (6) соответственно. И обе спортсменки рассчитывали на победу в предстоящем противостоянии.

Свёнтек — одна из наиболее неудобных соперниц для Гауфф. Ранее теннисистки уже девять раз играли друг с другом, и в восьми случаях сильнее оказывалась полька. Американка, которая в первых семи очных матчах не взяла ни сета, лишь недавно, в полуфинале Цинциннати-2023, размочила счёт, победив в трёх партиях. Правда, в 1/2 финала Пекина Ига опять обыграла Кори, не дав сопернице особых шансов (6:2, 6:3).

«Она сложная соперница для любой из нас. Я смогла немного побороться с ней в Цинциннати. В Пекине мне было тяжело. Там у меня была небольшая травма.

Она сильный игрок и определённо одна из лучших теннисисток нашего поколения. Думаю, чем чаще мы будем встречаться на корте, тем лучше будет моя игра. После каждой личной встречи с ней я учусь и становлюсь лучше. Это не зависит от результата. Мне бы очень хотелось одержать победу в предстоящей встрече. При таком темпе, думаю, мы сыграем друг с другом большего всего матчей в нашей карьере», — говорила Гауфф на пресс-конференции после первого тура.

В первом сете Свёнтек не испытала ни малейших проблем: 6:0 всего за 28 минут. В своих геймах полька ни разу не подпустила Гауфф к брейк-пойнтам, а в чужих использовала первые же брейк-пойнты.

Вторая партия получилась куда упорнее. Американка в третьем гейме забрала чужую подачу, в шестом спаслась с трёх брейк-пойнтов, но в восьмом Ига всё же восстановила равенство: 4:4. Тем не менее у Кори были отличные шансы выиграть сет. В девятом гейме она сделала второй брейк (5:4), а в 10-м, подавая на партию, после 15:0 допустила четыре двойные ошибки подряд!

Так счёт стал 5:5, и после такого морального удара Гауфф уже не оправилась. Следующие два гейма легко забрала Свёнтек — 6:0, 7:5 за полтора часа.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Во втором сете, очевидно, ситуация стала более напряжённой. Я рада, что сохранила концентрацию. В первых геймах на её подаче у меня было много шансов сделать обратный брейк. Я знала, что так или иначе воспользуюсь одним из этих шансов.

Я бы сказала, что с точки зрения уровня игры этот матч не отличался последовательностью. Поэтому, конечно, самым важным было приспособиться ко всему, что происходило. Мне потребовалось время, потому что во втором сете я уступала с брейком.

Я рада, что смогла решить проблему, как выиграть эти последние геймы. И ключевым моментом было, возможно, то что я оставалась уверенной в себе и мысленно не концентрировалась на счёте, а просто придерживалась плана, который сработал в первом сете», — цитирует польку пресс-служба WTA.

А затем на корт вышли Жабер и Вондроушова. После победы Свёнтек над Гауфф ситуация сложилась таким образом, что победа чешки автоматически означала крах надежд туниски выйти в полуфинал, а вот обратный исход оставлял шансы всем участницам.

Жабер начала матч с брейка, но в четвёртом гейме отдала свою подачу — 2:2. В пятом гейме Онс ещё раз взяла подачу соперницы, и та уже не смогла ответить, несмотря на три имевшихся у неё брейк-пойнта, в том числе в 10-м гейме, когда Жабер подавала на сет при 5:4. Уйдя с брейк-пойнта, Онс реализовала первый же сетбол — 6:4.

Во второй партии Жабер также сразу взяла чужую подачу, а в середине сета состоялся парад брейков, победительницей из которого вышла туниска. В седьмом гейме, когда счёт был 3:3, Онс сделала брейк под ноль, затем легко (тоже под ноль) забрала свою подачу, после чего использовала второй матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за полтора часа. За всю игру Вондроушова допустила непозволительно много двойных ошибок: целых 11.

Таким образом, после второго тура в группе «Четумаль» сложилась запутанная ситуация. Ни одна из теннисисток не обеспечила себе выход в полуфинал, равно как и ни одна ещё не потеряла шансов пробиться туда. Свёнтек, несмотря на две победы в двух матчах, может оказаться третьей лишней по дополнительным показателям. Процент выигранных сетов (а то и геймов) придётся считать в том случае, если в третьем туре Жабер обыграет Свёнтек, а Гауфф — Вондроушову. В этом раскладе у Свёнтек, Жабер и Гауфф будет по две победы.

При этом Вондроушова, несмотря на два поражения, ещё может выйти в полуфинал — также по дополнительным показателям. Для этого ей необходимо как можно крупнее обыгрывать Гауфф в последнем туре и надеяться на победу Свёнтек над Жабер.

* * *

В парном турнире свой второй матч провела трёхкратная чемпионка ТБШ в этом виде Вера Звонарёва. Напомним, 39-летняя россиянка выступает в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд. В первом туре Звонарёва и Зигемунд одержали победу. Но сегодня потерпели поражение.

Во втором туре россиянка и немка играли с канадско-новозеландской парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф. В первом сете до счёта 3:3 участницы дошли, сделав по одному брейку. В седьмом гейме Дабровски и Рутлифф сделали второй брейк, а ещё два гейма спустя, уже при 5:4 в свою пользу, отыграли брейк-пойнт и подали на сет — 6:4.

Во второй партии Звонарёва и Зигемунд не выиграли ни одного чужого гейма, а сами дважды отдали свою подачу. Особенно провальным в этом смысле выдался седьмой гейм, отданный под ноль, — 5:2 в пользу соперниц. В восьмом гейме Дабровски и Рутлифф, подавая на матч, начали с 40:0, упустили три матчбола, но четвёртого им хватило — 6:4, 6:2 за 1 час 29 минут.

Таким образом, для выхода в полуфинал Звонарёва и Зигемунд обязаны побеждать в последнем туре Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Более того, им и победа ничего не гарантирует. Если Дабровски и Рутлифф в последнем туре проиграют Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой, у трёх пар будет по две победы. И тогда Вера и Лаура даже при второй победе в трёх матчах могут оказаться третьими лишними по дополнительным показателям.

* * *

В ночь со 2 на 3 ноября мск состоится третий, заключительный тур в группе «Бакалар». Арина Соболенко померится силами с Еленой Рыбакиной — победительница противостояния выйдет в полуфинал со второго места. А матч Джессика Пегула — Мария Саккари не имеет турнирного значения. Американка уже вышла в 1/2 финала с первого места, а гречанка лишилась шансов уйти с последней строчки.

Итоговый чемпионат WTA закончится 5 ноября. За всеми событиями турнира в Канкуне следите на «Чемпионате».