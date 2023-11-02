Рублёв и Хачанов пробились в 1/4 «Мастерса» в Париже. Карен выиграл российское дерби

В четверг, 2 ноября, на «Мастерсе» в Париже проходят матчи третьего круга. До этой стадии добрались трое российских теннисистов, причём двое из них играли друг с другом. Участниками российского дерби стали Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, и Роман Сафиуллин, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

На пути к очному матчу Хачанов и Сафиуллин не отдали соперникам ни одной партии. И если от Карена вполне можно было ожидать чего-то подобного, то Сафиуллин приятно поразил. Хачанов прошёл австралийца Макса Пёрселла и серба Ласло Джере, которые объективно уступают ему в классе. А Сафиуллин сначала обыграл французского обладателя уайлд-кард Александра Мюллера, а затем расправился со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом: 6:3, 6:4.

«Я мало играл в основных сетках на турнирах такого уровня. И уж тем более мало играл против Карлоса и ребят из топ-10 или топ-20. Нужно было поднимать свой уровень — мне удалось это сделать. Да, для Карлоса это было не лучшее выступление, но я всё равно рад, что смог победить. Даже если он не в лучшей форме, победить его сложно. Так что я очень рад, что смог это сделать.

В игре против этих парней важно всё. Очень большое значение имеют тактическая, физическая и психологическая подготовка. Ключевое — сохранять концентрацию от начала и до конца. Тот, кто сможет продержаться дольше, станет победителем», — так прокомментировал свой сенсационный успех Роман, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Роман Сафиуллин после победы над Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Париже-2023 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но в матче с Хачановым Сафиуллину необходимо было всё начинать заново. Это была уже вторая их очная встреча, а первая состоялась совсем недавно, полторы недели назад в Вене. Тогда в игре 1/16 финала Карен оказался сильнее: 6:4, 6:4.

В отчётном противостоянии на протяжении почти всего первого сета соперники не давали друг другу шансов на подаче. Единственным исключением стал седьмой гейм, в котором четырежды было «ровно» на подаче Сафиуллина. Но и в этом случае у принимающего, а именно у Хачанова, не было ни одного брейк-пойнта.

Казалось, партия закончится тай-брейком. Но у Романа были другие планы. Карен, подавая в 10-м гейме при счёте 5:4 в пользу соперника, легко сделал 40:0, но затем вдруг расслабился, отдал пять розыгрышей подряд, а вместе с ними и сет — 6:4 в пользу Сафиуллина за 43 минуты.

Во втором сете Сафиуллин поначалу не сбавлял оборотов. Первый гейм он взял под ноль, а затем вышел на двойной брейк-пойнт, но упустил его — 1:1. Однако затем в игре Романа наступил небольшой спад, чем воспользовался Хачанов.

Карен добился брейка в третьем гейме (оппонент допустил двойную на брейк-пойнте), после чего подал под ноль — 3:1. В восьмом гейме Хачанов рисковал упустить преимущество, но, поменяв ракетку, спас двойной брейк-пойнт — 5:3. А подавая на сет при 5:4, Карен воспользовался вторым сетболом (на первом была двойная ошибка) — 6:4 за 45 минут.

В решающей партии Хачанов сразу же взял чужую подачу, после того как Сафиуллин при 40:15 стал ошибаться и не смог выиграть свой гейм. А во втором гейме Карен спас брейк-пойнт и подтвердил перевес — 2:0.

После этого Хачанов планомерно довёл дело до победы. В шестом гейме, правда, было 0:30 на его подаче, но даже в этой ситуации он не подарил Роману брейк-пойнты. А в седьмом гейме Карен сделал второй брейк, после чего подал на матч, оформив волевую победу — 4:6, 6:4, 6:2 за 2 часа 10 минут.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 7) — Александр Зверев (Германия, 10).

Также свой матч провёл Андрей Рублёв (5), игравший с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (Q). Тут счёт личных встреч на уровне основных сеток турниров ATP был равный: 1-1. В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году победу одержал ван де Зандсхулп, а в 1/4 Дубая-2023 сильнее оказался Рублёв.

В первом сете Рублёву не понадобилось много времени, чтобы подтвердить свой статус фаворита. У его голландского соперника не было ни одного брейк-пойнта за всю партию. На подаче Ботик действовал неплохо — за одним исключением. И исключения этого хватило для того, чтобы Андрей заполучил преимущество.

В четвёртом гейме после двойной ошибки ван де Зандсхулпа россиянин заработал двойной брейк-пойнт. Один из них голландец отыграл эйсом, а на втором пробил в сетку в розыгрыше. Так счёт стал 3:1. А при 5:3 Рублёв, который на протяжении всей партии в целом смотрелся увереннее как в долгих розыгрышах, так и в резких атаках (выходы к сетке — три удачных из трёх), подал под ноль — 6:3 чуть более чем за полчаса.

Во второй партии Рублёв добился брейка в седьмом гейме — с первого же брейк-пойнта, — после того как ван де Зандсхулп, не сумевший избавиться от ошибок, неудачно провёл концовку своего гейма. В восьмом гейме россиянину после двойной ошибки впервые в матче пришлось спасать брейк-пойнт — к счастью, удачно. А девятый гейм стал последним в матче: Рублёв реализовал первый же матчбол на приёме, выиграв обмен на задней линии, — 6:3, 6:3 всего за 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Рублёв сыграет с Алексом де Минором (Австралия, 13), который без борьбы вышел в восьмёрку сильнейших, после того как Янник Синнер (Италия, 4) решил сняться до матча.

Четвертьфиналы «Мастерса» в Париже пройдут в пятницу, 3 ноября, полуфиналы — в субботу, 4 ноября, финал — в воскресенье, 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».