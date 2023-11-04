Гауфф вышла в 1/2 с 17 двойными, Свёнтек попала на Соболенко, матч Звонарёвой сорвал дождь

В одиночном разряде Итогового турнира WTA полуфинальные пары уже известны, а в парном сетка определится в субботу.

В ночь с 3 на 4 ноября мск на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне завершился групповой этап в одиночном разряде. Последние поединки на этой стадии провели участницы группы Четумаль.

После 2-го тура ситуация в этой группе была весьма интересной: никто заранее не обеспечил себе выхода в полуфинал и никто не потерял шансов попасть в топ-4. Четырёхкратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира Ига Свёнтек (две победы в двух матчах) играла с трёхкратной финалисткой мэйджоров Онс Жабер (одна победа), а победительница US Open 2023 года Кори Гауфф (одна победа) — с чемпионкой Уимблдона-2022 Маркетой Вондроушовой (0 побед).

Первыми на корт вышли Гауфф и Вондроушова. В предыдущих двух очных встречах, в Дубае-2021 и в Монреале-2023, американка обыгрывала чешку. Здесь Кори также оказалась сильнее, притом что Маркета не смогла подать на матч. Не обошлось и без дождевых пауз по ходу матча, но в целом программа не была нарушена.

Гауфф провально вошла в игру. В первых трёх геймах она выиграла лишь одно очко, и чешка повела 3:0 с двумя брейками. Но затем Кори реабилитировалась и выдала серию из трёх выигранных геймов — 3:3. Потом соперницы обменялись победами в чужих геймах (4:4), а в 11-м гейме при счёте 5:5 игру пришлось прервать из-за дождя.

По возобновлении встречи Вондроушова дожала Гауфф, оформив брейк и подав на сет, — 7:5. Во второй партии новая пауза наступила при счёте 2:1 в пользу американки — обе теннисистки успели сделать по брейку. Когда игра продолжилась, Кори ещё раз взяла подачу соперницы — 3:1. Но при 5:3 не подала на сет, проиграв гейм с третьего брейк-пойнта. При 5:5 Вондроушова добилась второго брейка подряд, но не смогла подать на матч! А на тай-брейке Гауфф играла точнее — 7:4.

В решающем сете Кори уже не дала усомниться в своём превосходстве. Вондроушова ни разу не добралась до брейк-пойнтов, а Гауфф дважды взяла её подачу и одержала волевую победу — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 33 минуты игрового времени. Вот так американка, допустившая за матч целых 17 двойных ошибок, выиграла свою встречу.

Маркета Вондроушова и Кори Гауфф после матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне в 2023 году Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Она очень сложный игрок. Когда играешь в её темпе и позволяешь ей гонять тебя по корту, это очень сложно. И я играла с ней уже в третий раз, так что знаю, о чём говорю.

Но, очевидно, в ветер трудно играть настолько агрессивно, насколько хочется. Отскоки странные, мяч перемещается [непредсказуемо]. Я рада, что сделала эту поправку и не расстраивалась, когда ошибалась», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

Затем перед зрителями предстали Свёнтек и Жабер, ранее, как ни странно, никогда не игравшие друг с другом. Тут борьбы не получилось. Первый сет полька выиграла со счётом 6:1, и на это ей понадобилось всего 28 минут. Она отыграла все три брейк-пойнта, которые были у Жабер, а сама дважды взяла её подачу.

Во второй партии теннисистки поначалу обменялись брейками. А затем Ига ещё дважды брала подачу соперницы, а сама, чётко отподавав в своих геймах, зафиксировала победу — 6:1, 6:2 всего за 1 час 9 минут.

Таким образом, из группы Четумаль с первого места вышла Свёнтек, выигравшая все три встречи, и Гауфф, на счету которой две победы. А полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA сложились следующим образом: Джессика Пегула (США, 5) — Кори Гауфф (США, 3); Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2). Полуфиналы пройдут в субботу, 4 ноября, финал — в воскресенье, 5 ноября.

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Кроме того, в парном разряде свой матч 3-го тура проводила трёхкратная чемпионка ТБШ в этом виде Вера Звонарёва. 39-летняя россиянка и выступающая с ней в тандеме немка Лаура Зигемунд противостояли американскому дуэту Кори Гауфф/Джессика Пегула. В первых двух турах российско-немецкая пара одержала одну победу, а американки проиграли обе встречи.

В первом сете американская пара быстро повела 3:0 с брейком. Звонарёва и Зигемунд так и не смогли отыграться; более того, у них даже брейк-пойнтов не было. В восьмом гейме Гауфф и Пегула при 40:40 упустили сетбол на приёме, но в девятом подали на партию — 6:3 за 39 минут.

А второй сет будет доигран уже в субботу. Из-за дождя матч прервали в третьем гейме на подаче Звонарёвой и Зигемунд при счёте 1:1, 40:30.

Ситуация в группе Звонарёвой такова: если Вера и Лаура победят Кори и Джессику, то пройдут в полуфинал со второго места. Если проиграют в двух сетах, то желанное второе место достанется Гауфф и Пегуле. А если американки победят в трёх партиях, то у трёх пар будет по одной победе в трёх играх и одинаковый процент выигранных сетов. И тогда всё решит процент выигранных геймов.