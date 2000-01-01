Медведев, Рублёв, Джокович. Все участники Итогового турнира ATP — 2023

Карлос Алькарас (Испания, 2)

Главное достижение Алькараса в этом сезоне — титул на Уимблдоне. Это 2000 очков. И два трофея на «Мастерсах», в Индиан-Уэллсе и в Мадриде, принесли ему по 1000 очков каждый.