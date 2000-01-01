Медведев, Рублёв, Джокович. Все участники Итогового турнира ATP — 2023

Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Уже известна восьмёрка лучших теннисистов, которые примут участие в финальном состязании года.
Итоговый чемпионат ATP сезона-2023 пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Уже определены все участники.
Новак Джокович (Сербия, 1-е место в Чемпионской гонке)
Куда же на Итоговом без человека, который только в этом сезоне выиграл целых три ТБШ? А это, между прочим, целых 6000 очков!
Начиная с 2007-го Джокович пропустил только один Итоговый, в 2017-м. Новак шесть раз выигрывал турнир: в 2008-м, в 2012–2015-м и в 2022 годах.
Карлос Алькарас (Испания, 2)
Главное достижение Алькараса в этом сезоне — титул на Уимблдоне. Это 2000 очков. И два трофея на «Мастерсах», в Индиан-Уэллсе и в Мадриде, принесли ему по 1000 очков каждый.
Год назад Карлос впервые квалифицировался на Итоговый. Но не выступил на турнире из-за травмы. Так что испанец — дебютант Турина.
Даниил Медведев (Россия, 3)
С точки зрения очков Медведев сделал решающий шаг к Итоговому на US Open. Выход в финал принёс ему 1200 баллов. А титулы на «Мастерсах» в Майами и в Риме — это ещё 2000 очков в общей сложности.
Даниил в пятый раз подряд сыграет на Итоговом. В сезоне-2020 он завоевал титул, а год спустя дошёл до финала.
Янник Синнер (Италия, 4)
Главный титул в этом сезоне Синнер завоевал на «Мастерсе» в Торонто, получив за это 1000 очков. А выход в полуфинал Уимблдона принёс ему 720 баллов.
В 2021 году Янник вышел на корт в статусе запасного, но не выбрался из группы на Итоговом. Что получится у него со второй попытки?
Андрей Рублёв (Россия, 5)
Рублёв в этом сезоне впервые в карьере покорил «Мастерс». Титул в Монте-Карло принёс ему 1000 очков. За финал Шанхая он получил ещё 600 баллов, а три четвертьфинала ТБШ принесли по 360 очков каждый.
Андрей в четвёртый раз подряд выступит на Итоговом. Год назад он вышел в полуфинал, и пока это лучшее его достижение на этом турнире.
Стефанос Циципас (Греция, 6)
С Циципасом в этом сезоне не случалось ничего лучше, чем финал Australian Open (1200 очков). Четвертьфинал «Ролан Гаррос» и полуфинал «Мастерса» в Риме добавили ему по 360 очков каждый.
В 2019 году Стефанос дебютировал на Итоговом — и сразу победил! А затем трижды подряд не выходил из группы.
Александр Зверев (Германия, 7)
В 2023-м Зверев, оправившись от тяжёлой травмы, вернулся в элиту. За полуфинал «Ролан Гаррос» он заработал 720 очков. Вторым по важности достижением с точки зрения очков стал титул на «пятисотнике» в Гамбурге.
С 2017 года Александр пропустил только один Итоговый, в прошлом году. Он уже дважды, в 2018 и 2021 годах, побеждал на турнире.
Хольгер Руне (Дания, 8)
20-летний Руне на «Мастерсах» выступал куда лучше, чем на «Шлемах»: финалы в Монте-Карло и в Риме принесли ему по 600 очков каждый. А два четвертьфинала ТБШ — по 360 баллов.
Хольгер впервые сыграет на Итоговом. Год назад он был запасным и не играл.
Медведев, Рублёв, Джокович. Все участники Итогового турнира ATP — 2023
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