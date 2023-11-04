Роковая двойная ошибка Рублёва на матчболе. Трёхчасовая битва осталась за Джоковичем

В субботу, 4 ноября, на «Мастерсе» в Париже проходят полуфинальные поединки. Во второй встрече дня принимали участие лидер рейтинга ATP, 24-кратный чемпион ТБШ, сербский теннисист Новак Джокович и вторая ракетка России Андрей Рублёв, занимающий пятое место в мировой классификации. Отметим, что первым финалистом турнира стал болгарин Григор Димитров, обыгравший Стефаноса Циципаса (Греция).

На «тысячнике» в Берси Джокович и Рублёв по три матча. Новак на старте соревнований легко разобрался с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри — 6:3, 6:2. Далее знаменитый серб провёл два тяжёлых трёхсетовика. В 1/8 финала 36-летний уроженец Белграда обыграл голландца Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4), а в четвертьфинале закрыл Хольгера Руне из Дании (7:5, 6:7, 6:4). Андрей, в свою очередь, в стартовых противостояниях не испытал проблем с Йосихитой Нисиокой и Ботиком ван де Зандсхулпом — победы со счётом 6:4, 6:3 и 6:3, 6:3 соответственно. А в четвертьфинале Парижа олимпийский чемпион Токио в миксте одержал волевую победу над австралийцем Алексеем де Минором — 4:6, 6:3, 6:1.

Счёт личных встреч в паре Джокович — Рублёв был не самым приятным для россиянина — 4-1 в пользу серба. Андрей одержал единственную победу над представителем Big-3 на грунте, в финале турнира в Белграде весной прошлого года. С тех пор Новак успел трижды обыграть 25-летнего уроженца Москвы — в групповом раунде Итогового чемпионата ATP — 2022, в четвертьфинале Australian Open — 2023 и на аналогичной стадии Уимблдона этим летом.

При этом несмотря на то, что история личных встреч до сегодняшнего игрового дня была не самой благоприятной для олимпийского чемпиона Токио в миксте, сам теннисист высказался о ней в шутливой форме.

«Научился ли я играть с Новаком Джоковичем? Так я ничему не научился. Четыре раза он меня обыграл почти без каких-либо для меня шансов. Я ничему не научился, чувак (улыбается). Я бы хотел… Посмотрим завтра, возможно, чему-то и научился», — признался Рублёв после победы над де Минором.

Отечественные эксперты не могли не пройти мимо предстоящего противостояния. Так, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон оценил шансы своего соотечественника в матче с 24-кратным чемпионом мэйджоров.

«Рублёв может одолеть Джоковича только за счёт большого внимания к каждому розыгрышу очка. Он не должен отвлекаться на свои психологические срывы. Не думаю, что у Рублёва там будет больше болельщиков, поэтому надо будет держать себя в руках. У Рублёва сильный удар, есть подача. Игра может сложиться в равную. Хотелось бы, чтобы Рублёв, если и проиграет, то проиграл в серьёзной борьбе. Но я верю, что Рублёв в таком матче может выиграть. Буду болеть за него», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Старт нового матча получился для Андрея очень тяжёлым, ведь он сразу проиграл свою подачу. Однако уже в следующей гейме россиянину удалось сделать обратный брейк — 1:1. Отметим, что на приёме отечественный спортсмен отыграл сразу четыре геймбола. По ходу всего первого сета именно пятая ракетка мира имел небольшое игровое преимущество. Отечественный спортсмен действовал острее и лучше подавал. Однако 36-летний уроженец Белграда держался до последнего после пары отличных розыгрышей в исполнении соперника. В конечном итоге серб сорвал удар на сетболе и, таким образом, стартовая партия ушла Рублёву — 7:5. Статистика сета: 19/11 у Андрея по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 12/17 у Новака.

Андрей Рублёв Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Во второй партии оба теннисиста держали свои подачи. Россиянин мог сделать брейк уже почти в дебюте партии, однако лидер рейтинга ATP ушёл с неудобного счёта и выровнял цифры на табло — 1:1. Затем сам представитель Big-3 имел сразу три шанса взять чужую подачу при счёте 2:2, но Рублёв героически выстоял. В седьмом гейме Джокович снова имел брейк-пойнт, однако Андрей ушёл с него, проведя хорошую атаку, выполнив замечательный короткий косой кросс справа, а затем закончив комбинацию справа кроссом в свободную часть корта. В результате игроки дошли до тай-брейка. В «теннисном» пенальти сильнее оказался именно Новак, который раз за разом выдавал эффектные розыгрыши, а на сетбол и вовсе подал эйсом — 7:6 (7:3).

Новак Джокович Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После выигранной партии 24-кратный чемпион ТБШ взял сначала стандартный перерыв после сета, однако затем решил прибегнуть к медицинскому тайм-ауту на самом корте. Сама пауза растянулась на более чем десять минут и вызвала свист со стороны фанатов. Эксперты и поклонники Андрея Рублёва в соцсетях уже поспешили приуныть и даже особо не надеялись на борьбу на решающем отрезке поединка. Однако третья партия прошла по схожему с её предшественником сценарию. Подача в подачу, ноздря в ноздрю — так теннисисты дошли до счёта 6:5 в пользу Джоковича. Однако в 12-м гейме россиянин всё же дрогнул, а на матчболе оппонента и вовсе подал двойную ошибку, отдав тем самым победу Новаку. 5:7, 7:6, 7:5 — именно с таким счётом 36-летний уроженец Белграда оказался сильнее россиянина в трёхчасовом марафоне.

Джокович вышел в 136-й финал в карьере, 58-й на «Мастерсе» и девятый в Париже. За титул серб сыграет с Григором Димитровым, у которого ведёт по личным встречам 11-1.